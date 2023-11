[吉本興業株式会社]





HOT JAPAN with JO1 半年ぶり待望の第4弾は北海道・トマム!

現在初のアジアツアーの開催中、11月24日(金)・25日(土)には京セラドーム大阪での単独ドーム公演を控え、大きく飛躍し続けている“JO1”がアンバサダーを務め、日本が世界に誇るHOTな魅力=「HOT JAPAN」を発信するプロジェクト“HOT JAPAN with JO1”。5月に公開した前作、桜が咲き誇る姫路城での「ALL HOURS」より半年ぶりとなった待望の第4弾の舞台は、北海道・トマム。大自然に浮かぶ雲海と日本の伝統的な打ち上げ花火が美しく融合したパフォーマンスです!本日18:00にHOT JAPAN Spectacle Video|Venus × UNKAI with Fireworksを公開しました。



今回の楽曲は、9月にリリースした3RD ALBUM『EQUINOX』のリード曲「Venus」です。この曲のドラマティックでエモーショナルな魅力と、大自然に浮かぶ雲海&華麗な打ち上げ花火が共演し、上品さを兼ね備えたJO1パフォーマンスで圧倒します。北海道の大自然の中に広がる貴重な雲海・鮮やかに夜空を彩る日本の打ち上げ花火と一体となった美しいパフォーマンスを是非お楽しみください。



HOT JAPAN with JO1 Spectacle VIDEO





Venus × UNKAI with Fireworks

2023年11月14日(火) 18:00公開!!

https://youtu.be/DN3o9e5-SKk





■気象条件が揃わないとお目にかかれない貴重な雲海

北海道・トマムの大自然の中に浮かぶ雲海は、季節や地形だけでなく昼夜の気温差・風などの気象条件が揃った時にだけ姿をあらわす繊細な景色です。撮影時の予報では雲海出現可能性が低かったにも関わらず、日の出とともに雲海が一面に広がり、JO1のパフォーマンスと奇跡的な共演が叶いました。HOT JAPAN JOURNEY PARTNERである「星野リゾート トマム」の全面協力で実現したスペクタクルな景色&パフォーマンスとなりました。



■日本の伝統文化である打ち上げ花火との共演

楽曲を美しく彩る華麗な打ち上げ花火は、日本の三大花火大会でも有名な「大曲の打ち上げ花火」が使用されています。大曲の花火は、夜花火だけでなく昼花火や音楽に合わせた演出で、数ある花火競技大会の中でも特に花火師の熟練技術が求められるところが特徴。大曲花火師の伝統技術による繊細な正円フォルムや可憐な色彩が、「Venus」のパフォーマンスを上品に引き立てます。



■打ち上げ花火監修「響屋大曲煙火株式会社」のコメント

日本の花火製造技術は世界一と称されています。世界中の人たちに日本の花火を見てもらえるよう、日本の花火業者が一丸となって取り組んでいけたらと思っています。また、大曲の花火をはじめ、全国各地で打ち上げられる花火をとおして「火薬の平和利用」を日本から世界へ発信していきたいです。



■HOT JAPAN MOVIE in北海道

JO1メンバーが北海道の魅力的なスポットを発掘するYouTube動画「HOT JAPAN MOVIE in北海道」も後日、3本公開予定!



■「HOT JAPAN with JO1」について

日本が世界に誇るHOTなヒト・モノ・コトを「HOT JAPAN」と位置づけ、JO1がアンバサダーとなり、賛同企業様・自治体様や官公庁様と共同し、国内外にHOTな日本の魅力を発信していくプロジェクトです。日本中のSpectacleな情景とJO1が一体となりパフォーマンスする「Spectacle Video」や、周辺のHOTなスポットをJO1メンバーがめぐる「HOT JAPAN MOVIE」など様々なコンテンツを展開しています。



第一弾は、世界遺産 富士山&山中湖で「Born To Be Wild」

第二弾は、青森冬ねぶたで「YOLO-konde」

第三弾は、兵庫・世界遺産 国宝姫路城で咲き誇る桜満開の中での「ALL HOURS」



すべてのSpectacle Videoは1000万回再生を超え、日本国内だけでなく、海外からも大きな反響をよんでいます。









企業プレスリリース詳細へ (2023/11/15-11:16)