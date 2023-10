[株式会社パルコ]





株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区)は、最先端の画像生成AIを駆使したファッション広告として、「HAPPY HOLIDAYSキャンペーン」広告を制作・公開しました。



本広告ではLA在住の「木之村美穂(STUDIO DOG代表)」をクリエイティブディレクターに迎え制作。またデジタルクリエイターには同じくLAで活動する世界トップクラスのAI・デジタルクリエイター「Ai-Editorial - Christian Guernelli」を日本企業で初めて起用しました。



最先端の画像生成AIを駆使したファッション広告として、実際のモデル撮影は行わず人物から背景にいたるまで、プロンプト(画像を生成するための言葉)から構成され、グラフィック・ムービーの他、ナレーション・音楽も全て生成AIにて作成しています。

トップレベルのAIクリエイターによる、モード感のあるAIを使った新しい表現のファッション広告として、パルコのホリデーシーズンを盛り上げます。



チャットGPTなど、今年の大きな話題であるAIですが、画像生成AIの技術も、加速度的に進化をしています。

パルコとしては、新しい才能を見出し起用するのと同様に、まだ前例のない新しい技術をいち早く取り入れることも、企業としての存在価値(パーパス)であると考えています。

画像生成AI技術は将来的にも進化を続け、やがては一般的になるかもしれませんが、2023年の現時点で、アートやファッションをテーマに最先端の技術と、トップクラスのクリエイターと組んで、キャンペーン広告を制作したらどのようなものが出来上がるか、チャレンジングな試みでもあります。





*生成AI(Generative AI)とは、機械学習の一分野で、データの生成や合成を行うAIシステムです。入力データを元に新しいデータを生成することができ、例えばテキスト、画像、音声、ビデオなどの多くの異なるメディア形式で利用されます。生成AIは、自動的なデータ生成、クリエイティブなタスクの支援、異常検出、新しいアイデアの発見など、さまざまな分野で活用されています。





https://parco.jp/happy-holidays/





グラフィック





本広告では実在するモデルの起用や撮影は行わず、全て世界最先端の生成AI技術を使いプロンプト(画像を生成するための言葉)から制作を行いました。

現実離れした、一目で生成AIで作成したとわかるグラフィックではなく、実際に撮影したかのようなリアリティと「全て生成AI技術で制作した」と分かった時の驚き、そしてアート性・ファッション性を追求しています。

結果、シャンパンピンクとグリーンの幻想的な世界の中に、実在しないAIモデルが佇む本グラフィックが完成しました。











ムービー





本広告グラフィックと連動したムービーは、いくつかの生成AIの技術をミックスし制作を行いました。グラフィックに登場したAIモデルたちを取り巻く空間がどんどん広がり、不思議な世界が現れます。

女性ナレーションでは当社社員の声を含む、複数の女性から声のサンプリングをし、AI技術を使ってナレーションを制作。ナレーションや音楽に至るまで全てを生成AIにて作成しています。









モチーフパーツ





クリスマスオーナメントやプレゼントボックスなどのモチーフを画像生成AIにて制作。

本広告グラフィックと連動した世界観がクリスマスモチーフとして新たに登場します。

本モチーフは全国のPARCO(※一部店舗除く)にて展開するクリスマスディスプレイ等にて使用されます。















クリエイタープロフィール(詳細)









Creative Director:木之村美穂 (Miho Kinomura) STUDIO DOG GK

Los Angeles 在住。 元ファッションデザイナー。NYで有名ファッションフォトグラファーのレップエージェンシーを立ち上げ、グローバル企業のファッション・化粧品広告制作のプロデューサー・ディレクターとして数多くの企業や世界のクリエーター達と作品を作り出す。

2021年よりWEB 3・AI x Fashion テクノロジーを専門に扱う新会社をLAで立ち上げ、最新テクノロジーを使ったビジュアル制作をアメリカから発信、今年で2回目になるNFFT2023 (Generative AI x Fashion Event )ではファウンダーとして2023年9月渋谷PARCOでイベント開催。世界からキャスティングされた21人のクリエイター450点のデジタルAI 作品を発表する。

Official Web https://studiodog.jp

Instagram https://www.instagram.com/mihokinomura_ai/

AI Generative https://www.nfft.jp/





Digital Creator:Ai-Editorial - Christian Guernelli

ファッション デザイナー、クリエイティブ ディレクター、ドリーマー夢想家。

イタリアで生まれイタリアで教育を受け、その後アメリカLos Angelesに移住。 ファッション、独特のカラー構成と最新テクノロジーをミックスして、超現実的な AI 画像や 3DCGを生み出すことに情熱を注ぐ。

Times、Newsweek、Forbes、SHOWstudio、Harper‘s Bazaar でデジタルデザインとアートワークが特集される。

Official Web https://www.ai-editorial.com/

Instagram https://www.instagram.com/ai.editorial/





PARCO 2023 HAPPY HOLIDAYS Staff List





Creative Director : 木之村美穂 Miho Kinomura(STUDIO DOG GK )

AI Digital Creator : Ai-Editorial - Christian Guernelli

Production : STUDIO DOG GK / TYO Inc

Sound Design : TAITO OTANI

Producer : 馬詰正(TYO Inc )

PM : 福家楓(TYO Inc )

Post Production : Studio Interfield



