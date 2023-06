[ぴあ株式会社]

ぴあ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:矢内廣)が運営するバーチャルライブアプリNeoMeにて、TVアニメ『実は俺、最強でした?』のオープニングテーマに決定した歌い手Lezelの最新楽曲「リセット ライフ?」をアニメPVと共に楽しむ視聴イベント『Lezel新曲「リセット ライフ?」プレミア視聴 in NeoMe』を2023年6月23日(金)21:00に開催いたします。



Lezel自身初のTVアニメOP曲として楽曲提供が実現!本イベントでは、最新アニメPVやLezelの歌ってみた映像をトークと共に配信します。また、バーチャルイベント終了後には、Lezelとチャットで楽しめるミニ企画「Lezel ラウンジ」も開催決定!ぜひご参加ください。







▶アプリ「NeoMe」(ネオミー) ダウンロード無料!

App Store:https://apps.apple.com/jp/app/neome/id1597051065

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pia.virtualpia



イベント『Lezel新曲「リセット ライフ?」プレミア視聴 in NeoMe』概要





開催日時:6月23日(金) 21:00

開催場所:NeoMe内ドームステージ

参加料(視聴料):無料

※アプリ内でのデジタルアイテム等の購入は一部有料販売あり。



▶イベントページ

https://neo-me.jp/news/2023/06/16/post_64.html



<イベント内容>

TVアニメ『実は俺、最強でした?』の最新PVやLezelによる「アンノウン・マザーグース」の歌ってみた映像をトークと共に配信します。さらに、8月16日発売のLezel初となるアルバム「Plot(プロット)」や9月30日に開催される単独配信ライブなど、内容盛りだくさんでお届けします!



「Lezel ラウンジ」開催決定!





イベント終了後にドームステージでLezelとチャットで楽しめるミニ企画「Lezelラウンジ」が開催決定!

ぜひ、『Lezel新曲「リセット ライフ?」プレミア視聴 in NeoMe』終了後、ドームステージに残ってご参加ください!



<「Lezel ラウンジ」開催概要>

開催日時:バーチャルイベント『Lezel新曲「リセット ライフ?」プレミア視聴 in NeoMe』終了後

開催場所:NeoMe内ドームステージ

参加料(視聴料):無料



TVアニメ『実は俺、最強でした?』概要





2023年7月1日より、毎週土曜日26:00から

ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットANiMAZiNG!!!にて放送開始

毎週土曜日26:30から dアニメストア/U-NEXT/DMM TVにて先行配信開始!

アニメタイムズ、Leminoその他ほか順次配信!





Lezel(レゼル) Profile









2020年6月より歌い手として活動開始。

2022年4月よりスタートするTVアニメ「パリピ孔明」歌唱キャストを担当。

同じく、4月からアーティスト「Lezel」としてエイベックス・ピクチャーズ株式会社よりデビュー。

理不尽に対する怒りも、抑圧への抵抗も、世間の常識への猜疑心も、全部抱えたまま彼女は歌う。

わたしは、わたしの普遍を歌う──。

そして彼女は、 Lezel (Les-Ailes)になった。



▶URL

公式サイト:https://lezel-ange.com/

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCvUw5uPgXOhkNzc74n8orTw

Twitter:https://twitter.com/Lezel_ange



イベント参加方法





1.NeoMeアプリをダウンロードし、ニックネームを登録してアプリにログイン

※ログインの際はSNS連携をお願いします

2.イベント会場(ドームステージ)に入場

※イベント参加は無料です



NeoMeとは





NeoMe(ネオミー)は、ユーザーがアバターとなってバーチャル空間に入り、XR技術を使ってパフォーマーの世界観を演出するバーチャルライブを中心に、ユーザー同士のリアルタイムな交流やアバターのコーディネートを楽しむことができるスマートフォンアプリです。バーチャルならではの様々なイベントやライブを展開し、パフォーマーとユーザーの新たなコミュニティを広げていきます。



<対応環境>

スマートフォン(iOS/Android)対応となります。



・iOS

推奨および対応OS:iOS13.0以降

推奨端末:iPhone X 以降

対応端末:iPhone8 以降

・Android

推奨および対応OS: Android9.0以降

推奨および対応RAM:4.0GB以上搭載のスマートフォン及びタブレット端末



