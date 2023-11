[吉本興業株式会社]

第2回投票期間〆切間近!11月16日(木)23:59:59まで







日本初! 国民プロデューサー(視聴者/以下、国プ)がデビューメンバーを決めるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第3弾『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』(毎週木曜21:00)の『#6』が、11月9日(木)21:00より配信されました。



『#5』の第1回順位発表式で選ばれた50人の現在の順位がリセットされた状況から、ポジション評価がスタート。練習生はボーカル、ダンス、ラップ&ボーカルのポジションの中から、自信のある課題曲を選択し勝負します。チーム内1位の練習生には10,000票、各ポジションで1位になれば100,000票を加算。また、今回から新たに『ダブルミッション』と題し、ポジションで1位になるとベネフィットと得票数が2倍、1位を取れなかった場合は0になるという、非常にチャレンジングなミッションも採用されました。この曲を選んだメンバーがダンスポジション内で1位になるとチーム全員の現場投票が2倍になります。



ポジションバトル前半戦では4チームが登場し、昨年デビューした9人組ガールズグループ・Kep1erの全世界でダンスカバーが流行した『WA DA DA』をはじめ、明日への希望や勇気を与えてくれる平成を代表する歌姫・安室奈美恵の『Hero』、明るく爽やかなメロディで希望に満ち溢れた曲のJO1『Shine A Light』のパフォーマンスを披露。ダブルミッションのチームは、IVEやMONSTA Xなどトップアイドルの曲を手がけた韓国出身のプロデューサーデュオLASと、K-POP界の有名ダンスチームPROWDMONのコラボ曲の『RUN RUN』で勝負に挑みました。



配信終了後、公式YouTubeにアップされたハイライト動画への反響のほか、Xのトレンドでは上位50のうち15以上が番組に関するキーワードが占め、番組開始から過去最多のトレンド入りとなりました。



11月10日(金)より、練習生のネームプレートやアクリルスタンド、レベルテストTシャツ、練習着長ズボン等の公式グッズのお取り寄せの受付をタワーレコードオンラインにて開始いたしました。また、TOWER RECORDS CAFE 表参道店・大阪ステーションシティ店にて、『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』コラボカフェの開催が決定いたしました。現在、カフェ予約チケットを先着販売中です。



本番組は、トップパートナーであるNTTドコモの新しい映像配信サービス「Lemino(レミノ)(R)」にて、独占無料配信中。見逃し配信も含めお楽しみいただけます。第2回投票期間は、11月16日(木)23:59:59まで。次回11月16日(木)21:00から配信される『#7』では、ポジション評価後半戦を映し出します。生き残りをかけた勝負の行方をお見逃しなく。



番組概要





配信サイト:Lemino ※独占配信

番組名:『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』

出演者:国民プロデューサー代表:木村カエラ

トレーナー:青山テルマ、イ・ホンギ、KEN THE 390、仲宗根梨乃、YUMEKI ※五十音順

「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」練習生 ほか

配信日時:2023年10月5日(木)21:00~独占無料配信開始(全11回、毎週木曜日21:00更新)

※最終回は12月16日(土)14:00からTBS系列にて放送後、Leminoにて配信。

Leminoサービスサイト:https://lemino.docomo.ne.jp/

Lemino特設ページ:https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000026/

「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。



『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』







【番組公式サイト】 https://produce101.jp/

【番組公式SNS】

X(Twitter):https://twitter.com/produce101jp_

Instagram:https://www.instagram.com/produce101japan_official/

TikTok:https://www.tiktok.com/@produce101japan_official

YouTube:https://www.youtube.com/c/PRODUCE101JAPAN



投票方法





1. 国民投票サイトにアクセス

2. 「dアカウント」でログイン

3. 投票したい練習生を選択し、投票ボックスから投票

※投票できる回数は1日1回(0時~23時59分)です。

※投票期間により、1票の中で選択可能な練習生の数は異なります。

投票可能な選択(pick)数は投票開始と同時にお知らせいたします。

≪Lemino投票(追加投票)≫

Leminoアプリをダウンロードするともう1票投票が可能です。

※「dアカウント」取得で1票&Leminoダウンロードで1票=投票権は2票になります

※練習生のプロフィールは『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』オフィシャルホームページをご参照ください

https://produce101.jp/profile/list/?lang=ja

国民投票サイト:https://vote.produce101.jp/



▼Leminoアプリのダウンロードはこちら

Google Play:https://bit.ly/48ApcVc App Store:https://bit.ly/3ZAHIJb

Lemino投票サイト:https://bit.ly/3PZVgus



