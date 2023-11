[吉本興業株式会社]

メインビジュアル解禁&11月11日よりチケット一般発売スタート!!





このたび、12月30日(土)東京ガーデンシアターで開催いたします、吉本興業株式会社主催イベントYOSHIMOTO presents 『 DAIBAKUSHOW 2023 』 のメインビジュアルが決定いたしました。

キャストでは第一部【千鳥・ニューヨーク】、第二部【かまいたち・見取り図】が各部のMCに決定し、2020年から3年連続シークレットゲストのおいでやすこがが、【シークレットゲスト:おいでやすこが】として、遂に事前にシークレット出演を発表させていただく事となりました。 また、11月11日(土)よりチケットの一般発売が開始されます。







メインビジュアルについて

「世界一オモシロい大冒険へ」というテーマのもと公演当日のステージを予見するようなデザインに!



第一部 第二部



MC&シークレットゲストについて

■シークレットゲスト:おいでやすこが、出演決定!

第一部・第二部にシークレットゲストとしておいでやすこがが出演します。時に漫才を、時にオープニング歌唱を、時にミュージカルを。2020年~2022年までの3年間シークレットゲストとして出演してきた"おいでやすこが"がついにシークレットゲストとして発表されます。シークレットではありませんが、シークレットとして出てほしいDAIBAKUSHOWの意思に賛同いただきました。

■MC決定!

第一部 Master of Ceremony of Firsthalf of DAIBOUKEN:ニューヨーク

第一部 Master of Ceremony of Secondhalf of DAIBOUKEN:千鳥

第二部 Master of Ceremony of Firsthalf of DAIBOUKEN:見取り図

第二部 Master of Ceremony of Secondhalf of DAIBOUKEN:かまいたち









公演概要

YOSHIMOTO presents 『DAIBAKUSHOW 2023』

【日時】2023年12月30日(土)

第一部 開場9:00 開演10:00 終演14:30予定

第二部 開場15:30 開演16:30 終演21:00予定

【会場】東京ガーデンシアター(〒135-0063 東京都江東区有明2丁目1-6)

【出演者】

■第一部

中川家、海原やすよ ともこ、テンダラー、タカアンドトシ、佐久間一行、レイザーラモン、千鳥、ギャロップ、ダイアン、南海キャンディーズ、銀シャリ、プラス・マイナス、サルゴリラ、ライス、和牛、ガクテンソク、アインシュタイン、シソンヌ、ニューヨーク、霜降り明星、男性ブランコ、ビスケットブラザーズ、オズワルド、空気階段、コットン、隣人、濱田祐太郎、ダブルヒガシ、ヨネダ2000 and more...

シークレットゲスト:おいでやすこが

第一部 Master of Ceremony of Firsthalf of DAIBOUKEN:ニューヨーク

第一部 Master of Ceremony of Secondhalf of DAIBOUKEN:千鳥

■第二部

中川家、海原やすよ ともこ、陣内智則、チュートリアル、フットボールアワー、笑い飯、パンクブーブー、とろサーモン、NON STYLE、5GAP、

ジャルジャル、囲碁将棋、かまいたち、ミルクボーイ、チョコレートプラネット、金属バット、マヂカルラブリー、見取り図、ロングコートダディ、ニッポンの社長、

マユリカ、蛙亭、ミキ、田津原理音、EXIT、カベポスター、天才ピアニスト、ナイチンゲールダンス and more...

シークレットゲスト:おいでやすこが

第二部 Master of Ceremony of Firsthalf of DAIBOUKEN:見取り図

第二部 Master of Ceremony of Secondhalf of DAIBOUKEN:かまいたち



※第一部(10:00開演)、第二部(16:30開演)の出演者は異なります。

※出演者は変更になる可能性がございます。ご了承ください。

【主催・企画・制作】吉本興業株式会社/株式会社よしもとブロードエンタテインメント



チケット情報

【チケット】

会場チケット(全席指定)

●超ぶっ通し券 21,500円 (税込) 【販売終了】

●ぶっ通し券 18,000円 (税込) 【販売終了】



<11月11日(土)10:00~発売>

●各回指定券(第一部指定席・第二部指定席)9,000円 (税込)

※未就学児入場不可

※第一部(10:00開演)、第二部(16:30開演)、各公演ごとにチケットが1名様につき1枚必要になります。



●注釈付各回指定券(第一部注釈付指定席・第二部注釈付指定席) 9,000円

※未就学児入場不可

※第一部(10:00開演)、第二部(16:30開演)、各公演ごとにチケットが1名様につき1枚必要になります。

※注釈付各回指定券は、ステージの全体、演出の一部が見づらい可能性がある席となります。ご了承の上ご購入ください。



※詳しくは公式HPをご参照ください。



DAIBAKUSHOW 2023 公式アカウント

・公式HP:https://daibakushow.yoshimoto.co.jp/

・公式X(旧Twitter) :@daibakushow_y

・公式Instagram :@daibakushow_y



