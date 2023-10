[株式会社パルコ]

尾上右近と横尾忠則、舘鼻則孝、エリイ(Chim↑Pom from Smappa!Group)、中野泰輔がコラボレーション!老舗専門店による豪華和小物数量限定BOX







株式会社パルコ(PARCO出版)は歌舞伎俳優二代目 尾上右近と現代美術家4人によるコラボレーションBOX『右近 plus 4人』を2023年10月27日より発売いたします。2023年6月に上梓した書籍『右近vs8人』の装いを新たにしBOX封入、老舗専門店による和小物をあわせた珠玉のひと箱です。

書籍 『右近vs8人 尾上右近アーティスト対談集』を機に生まれた、尾上右近さんとアーティストの御縁を形にしたコラボレーション商品のご紹介とともに、尾上右近さんのコメントをお届けいたします。11月には、右近さんによるトークイベントと『右近 plus 4人』のお渡しサイン会も開催いたします。

書籍 『右近 vs 8人 尾上右近アーティスト対談集』







尾上右近の初の書籍。現代美術の人気作家たちのアトリエを訪れ、その素顔やマインドに迫りつつ、歌舞伎の音楽を担う家に生まれながら役者になった自身についても語る対談集。

◎登場アーティスト(登場順)/井田幸昌/田名網敬一/エリイ (Chim↑Pom from Smappa!Group)/佃弘樹/横尾忠則/舘鼻則孝/中野泰輔/友沢こたお/尾上右近ソロインタビュー

A5変型・オールカラー208p

『右近 plus 4人』企画意図と内容





『右近 vs 8人 尾上右近アーティスト対談集』での対談を機に結ばれた、尾上右近さんとアーティストの皆さんの御縁を形にして、お客様へお届けできないか、という企画意図から生まれました。尾上右近さんと4人の参加アーティストのデザインによる和テイストのコラボレーショングッズ一式を、本書での対談をきっかけに横尾忠則さんが制作された右近さん自主公演「第七回 研の會」のポスタービジュアルをあしらった文箱に詰めてお届けします。いずれも、右近さんとアーティストの皆さんに所縁ある老舗専門店に特注したオリジナルの限定品です。



BOX内容







〈コラボレーショングッズ/参加アーティスト×老舗専門店〉

◎文箱/横尾忠則×日本橋榛原

◎手拭/尾上右近×染絵手拭 ふじ屋

◎匂い袋「花くるま」/舘鼻則孝×香老舗 松栄堂

◎江戸扇子/舘鼻則孝×浅草文扇堂

◎一筆箋/エリイ(Chim↑Pom from Smappa!Group)×日本橋榛原

◎尾上右近コメントDVD/ジャケット写真:中野泰輔

◎特装版用カバーつき書籍『右近 vs 8人』/横尾忠則×マツダオフィス





















尾上右近コメント







今年6月に対談集『右近 vs 8人』が出て、今回はこのBOX『右近 plus 4人』。僕にとっては“喜びのダメ押し”のようで、嬉しくて仕方ありません。対談本での出会いが仕事での関わりに発展して、そこからまた多くの方が関わって下さって……。出来上がった素敵な品々を見ると、御縁が形になった幸せとありがたさを改めて実感します。

しかも、僕のことをイメージしてデザインされたものなんて、贅沢の一言に尽きます。この『右近 plus 4人』は、もちろん買ってくださった皆様へのプレゼントなのですが、僕へのプレゼントでもあるのだなと感じます。

今度はそれを、僕がお届けする番です。11月には直接お渡しできる機会もあって、楽しみにしています。このところ映像のお仕事でずっと山の中にいるので、お客様の顔を見たら、嬉しくて泣いちゃうかもしれない(笑)。僕とアーティストの方々のエネルギーをお渡しするので、皆様も僕に活力を与えるつもりで是非いらしてください!



二代目 尾上右近(にだいめ おのえ うこん)プロフィール





1992年、東京都生まれ。歌舞伎俳優。曽祖父は名優・六代目尾上菊五郎。母方祖父は映画俳優・鶴田浩二。映画『燃えよ剣』で第45回日本アカデミー賞新人俳優賞受賞。2023年8月に浅草公会堂で開催した自主公演「第七回 研の會」DVDの予約受付中。11月には歌舞伎座「吉例顔見世大歌舞伎」夜の部に出演予定。また、出演映画『身代わり忠臣蔵』が2024年2月9日より公開予定。

公式ウェブサイト|https://www.onoeukon.info/

都内2会場で発売記念イベント開催決定!





【1】先着65名様:ONLINE PARCOトーク&お渡しサイン会

ONLINE PARCOで『右近 plus 4人』をご購入いただいた方を対象にイベントを開催します。



開催日時:2023年11月11日(土)14:30~16:00(開場14:15)

会場:銀座リベルタンゴ(中央区銀座5-10-6 第一銀座ビル7階)

出演:尾上右近 MC:岡崎 香(ライター・編集者)

参加費用:2,970円(ONLINE PARCOで『右近 plus 4人』をご予約の方限定)

申込受付:10月20日(金)12:00よりONLINE PARCOにて。



【2】先着50名様:代官山 蔦屋書店POP-UPイベント および お渡しサイン会

代官山 蔦屋書店のアート関連売り場にて、11月4日(土)~19日(日)に『右近 plus 4人』のPOP-UPイベントを展開いたします。会期中の18日(土)には、代官山T-SITE で『右近 plus 4人』をご購入いただいた方を対象に、お渡しサイン会を開催します。右近さんによるサインとお渡しのみで、トークショーはありません。



開催日時:2023年11月18日(土)14:00~(入場13:45)

会場:代官山 蔦屋書店 2号館・1F建築デザインカウンター (渋谷区猿楽町16-15)

参加費用:無料(代官山T-SITEにて『右近 plus 4人』をご予約の方限定)

申込受付:10月27日(金)12:00より代官山T-SITEにて。



共催:ケイファクトリー

イベント詳細URL:PARCO出版公式サイト

https://publishing.parco.jp/news/detail/?id=56



商品情報





商品名:右近 plus 4人

価格:25,300円(10%税込)

発売日:2023年10月27日

販売元:PARCO出版

BOXサイズ:336×256×66mm

商品ページ:https://publishing.parco.jp/books/detail/?id=451































































