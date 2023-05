[ぴあ株式会社]





BiSHがぴあ最後の表紙を飾る、6月14日(水)発売の『ぴあMUSIC COMPLEX(PMC) Vol.28』。本日、表紙のビジュアルを解禁します!



“楽器を持たないパンクバンドが世界を変える!”初の公式本『BiSHぴあ』から5年――BiSHがぴあに再び登場。音楽誌『ぴあMUSIC COMPLEX(PMC)』にてぴあLAST表紙を飾るVol.28の発売が6月14日に決定! 本日、撮り下ろしの表紙ビジュアルを解禁します。



現在、2023年6月29日に開催される「東京ドーム解散ライブ【Bye-Bye Show for Never】」に向け、27都市29公演をまわるツアー「PUNK SWiNDLE TOUR」、ベストアルバム『BiSH THE BEST』リリースを控え、怒涛の日々を駆け抜けている6人。『BiSHぴあ』その後の5年を語ってもらったロングインタビュー、さらに関係者の証言を交え、BiSH伝説に迫ります。メンバーには、5年ぶりにぴあ名物100Qにトライしてもらったが、今回はファンのみなさんから届いた質問を含め構成し、一人30Qずつの100問180答!単なる一問一答で終わらないスペシャル版となっているので、ぜひともチェックしてください。



また、「あなたにとっての『BiSH THE BEST』は?」「BiSH伝説は?」「ドームで聴きたい曲は?」など、同特集を盛り上げる読者アンケートにも多数のご意見が寄せられています。ランキングをお楽しみに!



なお、タワーレコード、HMV&BOOKS、セブンネットショッピングで予約・購入された方には、特典として充実の撮りおろし写真の中から販路別3種のポストカードが付きます。数に限りがありますので、お早めに!











『ぴあMUSIC COMPLEX(PMC)Vol.28』商品概要





定価:1,320円(本体1,200円+税)

発売日:2023年6月14日(水)

仕様:A4変型 112P オールカラー/無線綴じ

販売場所:全国書店、ネット書店、CDショップ ほか

