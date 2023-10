[株式会社パルコ]

韓国の人気DJ「Night Tempo」が純喫茶をイメージしたプレイリストで、一夜限りのDJ PLAYも!!開催期間:2023年11月3日(金・祝)~









株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区)は、雑誌「FUDGE」とタイアップしたマーケットイベント「純喫茶ファッジ in パルコ」を渋谷PARCO 4F ・PARCO MUSEUM TOKYO (パルコミュージアムトーキョー)を皮切りに全国6都市のPARCOで巡回開催します。

「純喫茶ファッジ in パルコ」は、雑誌FUDGEが愛する喫茶店カルチャーをファッション&雑貨で楽しむ体験型の“お買い物パーク”です。

街を代表するような、古き良き味と佇まいを守る魅力的な喫茶店の中から、

全国14店の“名物喫茶”とコラボレーションしたファッションアイテムや空間演出は必見。

会場には映画のセットのような大型フォトブース「純喫茶ファッジ」を開店し、「純喫茶ファッジ文庫」「純喫茶ファッジサントラ」など視覚も聴覚も昭和にタイムスリップしたような体験を提供します。

また、人気ファッションブランドが軒を連ねる商店街「ファッジマーケット」では、イベント限定コラボアイテムが多数展開されます。

10F「ComMunE」で開催されるOPENING PARTYでは、韓国の人気音楽プロデューサー兼DJ・Night Tempoによる「喫茶ナイトテン4」と題したスペシャルDJプレイのステージも!





開催概要





タイトル :純喫茶ファッジ in パルコ



会期・会場:

【渋谷PARCO】 2023.11/3(金・祝)-12(日)・ 渋谷PARCO 4 F PARCO MUSEUM TOKYO ※11/4(土)-5(日)OPENING EVENT@10F ComMunE

【心斎橋PARCO】 11/17(金)-26(日)・心斎橋PARCO 14F PARCO GALLERY

【名古屋PARCO】 12/2(土)-10(日)・名古屋PARCO 南館7F イベントスペース

【広島PARCO】 12/15(金)-25(月) ・広島PARCO 本館6F PARCO FACTORY

【福岡PARCO】 2024.1/12(金)-14(日) ・福岡PARCO 本館5F PARCO FACTORY

【札幌PARCO】 1/25(木)-29(月) ・札幌PARCO 7F SPACE 7

※営業時間は各PARCOに準じます。年末年始は営業時間が通常と異なる場合がございます。

※最終日は18:00閉場。※やむを得ない事由で開催日程・会場等が変更になる場合がございます。



入場料:無料



公式HP(渋谷 PARCO ART) : https://art.parco.jp/museumtokyo/detail/?id=1329

※会場毎の詳細情報は順次情報公開いたします。 https://art.parco.jp/



会場内で、仮想喫茶店「純喫茶ファッジ」をオープン!





仮想喫茶店「純喫茶ファッジ」では特別に選曲した「喫茶サントラ」を聴きながら、FUDGEが選書した「喫茶文庫」を覗いたり、映画のセットに入り込んだような体験ができるタイムスリップ空間をお楽しみ頂けます。

また、全国14の純喫茶店とコラボレーションした会場限定のファッション雑貨や可愛い小物の販売の他、FUDGEでおなじみの人気ブランドによる「純喫茶」をコンセプトにしたセレクトや限定アイテムの販売など「喫茶カルチャー」をご体感頂けます。



●純喫茶コラボレーション アイテム

全国14店の純喫茶店とコラボレーションした約20アイテムを、会場限定販売!

純喫茶のロゴや名物MENU・店頭などがプリントされた、スぺシャルアイテム。















●FUDGEディレクション「コネクトアパート」・限定アイテム渋谷PARCO参加ブランド

アクセサリーブランド<ウイ>がプロデュースする、全国を旅するクリエイター作家の集合体「コネクトアパート」。

参加デザイナーたちも愛する喫茶店の空間とカルチャーを自身のデザインに落とし込んで、イベントで初お披露目。

(画像上段左から、Ui. / KINARIE / SAUDARI / UOMIKI)



またFUDGEでおなじみの人気ブランドによる限定アイテムの販売を販売!

(画像下段左から、PETIT BATEAU / SPxx / le coq sportif / ing / Wpc. / mate-mono / UNIVERSAL OVERALL)







純喫茶ファッジ|OPENING EVENT







韓国人気DJ「NIGHT Tempo」が純喫茶をイメージしたプレイリストで、一夜限りのDJ PLAY!!



「喫茶ファッジ」OPENING EVENTとして、2日間マーケットイベントを開催。

日中はFUDGEガール御用達、フランス発の老舗シューズブランド「Paraboot」や、ヴィンテージから着想する丁寧な仕立てと永久不滅なベーシックデザインが人気の「LENO」、スイーツ系からお酒のアテになるようなバラエティ豊かな創作スコーンサンドを提供する清澄白河カフェ「hatomame」、祐天寺と中目黒にリアルショップを構える、豊富なヴィンテージニットやスウェットなど今着たいセレクトが人気の古着屋「HOLIDAY WORKS」など、その他多くのブースが登場。

FOODはホットケーキやナポリタン等、「純喫茶ファッジ」とのコラボMENUも。またストリートピアノが登場し、ピアノ奏者によるサプライズ演奏も・・!



夜はDJ PLAY!純喫茶カルチャーを愛するDJによるイプレイリストは必見!! 韓国の人気音楽プロデューサー兼DJ・「Night Tempo」が来日し、「喫茶ナイトテン4」と題したスペシャルDJプレイのステージも!



●「純喫茶ファッジ」 OPENING EVENT

会期:2023.11/4(土)-11/5(日)

会場:渋谷PARCO 10F ComMunE

入場料:無料

HP(PARCO ART): https://art.parco.jp/museumtokyo/detail/?id=1329

※混雑した場合、入場規制をする場合がございます。



【1日目】

2023.11/4(土) 11:00-21:00

11:00-16:30 マーケットイベント

16:30-23:00 DJ TIME

DJ:COMINGSOON..



【2日目】

2023.11/5(日) 11:00-21:00

12:00-18:00 マーケットイベント

18:00-21:00 DJ TIME

DJ:NIGHT TEMPO and more



純喫茶ファッジ|コラボレーション喫茶店





【東京】



左から、名曲喫茶ライオン(渋谷)、珈琲王城(上野)、喫茶サテラ(青山)



【大阪】



左から、喫茶ドレミ(浪速)、マヅラ喫茶店(北新地)、コーヒーサロンチロル(北加賀)



【名古屋】



左から、ボンボン、珈琲だけの店びきん、キャラバン



【福岡】



左から、ブラジレイロ、美美



【広島】



シャモニーモンブラン本店



【札幌】



オリンピア、喫茶ちゃっかる



純喫茶ファッジ|アイテム







純喫茶ファッジロゴ スウェット

¥8,900+tax サイズ M・L





【喫茶店コラボ】

リンガーTシャツ

喫茶マヅラ、喫茶ドレミ、珈琲王城

¥6,500+tax /各





【喫茶店コラボ】

フォトプリントロングスリーブTシャツ

喫茶ドレミ

¥10,000+tax /各





ワッペンデイパック

¥12,000+tax





純喫茶ファッジロゴ トートバッグ

¥2,000+tax/各





【喫茶店コラボ】

コーデュロイキャップ

喫茶ボンボン

¥9,800+tax





PVレトロポーチ

¥2,000+tax





【喫茶店コラボ】

クッションキーホルダー

コーヒーサロンチロル、喫茶サテラ、喫茶ボンボン、喫茶ドレミ、喫茶マヅラ、珈琲王城

¥1,800+tax /各





【喫茶店コラボ】

巾着ポーチ

コーヒーサロンチロル、喫茶ボンボン、喫茶ドレミ、喫茶サテラ

¥1,800+tax /各





刺繍ワッペン

¥1,700+tax~ /各

※大きさ・種類により異なります。





【喫茶店コラボ】

紙石鹸

珈琲王城、喫茶サテラ、コーヒーサロンチロル、珈琲だけの店びぎん、シャモニーモンブラン

¥490+tax /各



※記載価格は全て税抜です。

※商品写真はイメージです。

※実物と異なる場合がございます。



