韓国エンターテイメント情報誌の中では唯一の月刊誌として、毎号旬の韓国エンタメ情報をお届けしている『韓流ぴあ』(ぴあ株式会社発行)。その2023年6月号が本日発売しました。









◆韓国ミュージカル界に燦然と輝く“黄金星”キム・ジュンス 独占グラビア&インタビュー

◆見逃し厳禁! この夏見るべき韓国ドラマ特選

『餌<ミッキ>』『禁婚令 -朝鮮婚姻禁止令-~』『クイーンメーカー』『トレーサー』『浪漫ドクター キム・サブ3』『ガウス電子』

◆ソンジェ SUPERNOVA(超新星)『RESTART』

◆2号連続インタビュー[前編] AB6IX

◆日本2ndシングル『Tap Tap (Japanese ver.)』発売 VERIVERY



韓国エンタメ情報誌として発刊18年目に突入した『韓流ぴあ』。2023年6月号(5月22日発売)は、今年デビュー20周年を迎えたキム・ジュンスが初の表紙・巻頭を飾ります。4月に日本で7年ぶりにバラードコンサート『2023 XIA THE BEST BALLAD SPRING CONCERT VOL.3 IN JAPAN』を行い、6月には『2023 DREAM CONCERT in JAPAN』に出演するなど、話題が絶えない存在です。今や韓国を代表するミュージカル俳優となったキム・ジュンスを今回大フィーチャー。『モーツァルト!』『エクスカリバー』など、これまでの出演作品をはじめ、ミュージカルに対する情熱を語ったインタビューから、ミュージカル俳優ジュンスの歩み、代表作で振り返るジュンスの魅力に迫った特別企画、大成功を収めたコンサートのレポートもお届け。さらに、初表紙を記念してファンの皆さんへアンケートを実施。ジュンスへの熱い愛がこもったコメントも紹介しています。独占グラビアとともにたっぷりお楽しみください。



ジュンスコメント







そして、今年は韓流ブームが巻き起こって20年の記念すべき年。そのきっかけは「冬のソナタ」であり、ほほ笑みの貴公子“ヨン様”でした。不定期連載『韓流レジェンドスターファイル』の第4回は、日本を熱狂の渦に巻き込んだ張本人ペ・ヨンジュンが登場。彼の俳優としての足跡や、代表作を紹介します。

続いて、新作ドラマを紹介しているレギュラー企画『見逃し厳禁!この夏見るべき韓国ドラマ』では、チャン・グンソク5年ぶりの主演作『餌<ミッキ>』をはじめ、『クイーンメーカー』『禁婚令 ー朝鮮婚姻禁止令ー』『トレーサー』など注目の最新作を相関図入りで解説しています。



音楽のインタビューには、3年ぶりにアルバム『RESTART』でソロ活動を再開したソンジェ SUPERNOVA(超新星)が登場。コロナ禍で活動が出来なかった間に感じたことや日本活動をリスタートさせた気持ちを語ってくれました。



また、5月10日に日本1st シングル『Fly Away』をリリースしたAB6IXは、2号連続で登場。インタビュー[前編]では、アニメ『逃走中 グレートミッション』のエンディングテーマにもなった新曲の話のほか、メンバーそれぞれの個性があふれたアンケートの回答にも注目です。巻末を飾るVERIVERYは16ページの大ボリュームで特集。日本2ndシングル『Tap Tap (Japanese ver.)』リリース記念イベントで来日した6人を直撃! 楽曲制作秘話や日本滞在の楽しいエピソードをたっぷり語ってもらいました。“カワイイ”あふれるグラビアとともにお楽しみください。

そのほか、『朝鮮精神科医ユ・セプン2』のキム・ミンジェ、『ワン・ザ・ウーマン』のイ・ハニ&イ・サンユンや『俺は恋愛なんか求めてない!』で注目されるようになったドウのインタビューもお見逃しなく。

最新話題情報満載の『韓流ぴあ』6月号は、5月22日(月)に全国書店、amazon、タワーレコードオンライン、7netショッピング、HMV、Rakutenブックスなど主要ECサイトほか韓流ぴあSHOP(LINE)で発売。





なお、一部の書店、ECサイトでの予約購入者には、韓流ぴあ特製ポストカード(キム・ミンジェ + イ・サンユン + ソンジェ SUPERNOVA(超新星) + VERIVERY )をプレゼント。またタワーレコード、韓流ぴあSHOPではアーティストの2L判生写真付版本誌もご用意。毎号話題満載でお届けする『韓流ぴあ』にどうぞご期待ください!



●タワーレコード限定版 <ソンジェ SUPERNOVA(超新星)2L判生写真付>

『韓流ぴあ』 + ソンジェ SUPERNOVA(超新星) 2L判生写真(1枚)+ポストカード(4面1シート)

定価:1,200円(本体1,091円+税) https://bit.ly/42XXsX8

※「生写真」は渋谷店・オンライン限定、「ポストカードシート」は複数店舗対象





●LINE 韓流ぴあSHOP限定版 <VERIVERY 2L判生写真付>

『韓流ぴあ』 + VERIVERY 2L判生写真 (1枚)+ポストカード(4面1シート)

定価:1,200円(本体1,091円+税) https://bit.ly/3WeEbOU

※各店舗の特典物は限定数につき、なくなり次第終了となりますので予めご了承ください。









Contents



●グラビア・インタビュー

キム・ジュンス/キム・ミンジェ/イ・ハニ/イ・サンユン/ドウ/ソンジェ SUPERNOVA(超新星)/

AB6IX/VERIVERY



●特別企画

・韓流レジェンドスターファイル Vol.4 ペ・ヨンジュン

・韓国ミュージカル界の巨匠イ・ソンジュンが贈るミュージカル シンフォニーコンサート

フランケンシュタイン&ベン・ハー

・見逃し厳禁! この夏見るべき韓国ドラマ特選

『餌<ミッキ>』『禁婚令-朝鮮婚姻禁止令-』『クイーンメーカー』『トレーサー』

『浪漫ドクターキム・サブ3』『ガウス電子』

・おうち時間を楽しく過ごす!動画配信サービスのおすすめ作品



●韓流ぴあ連載絶対主義宣言!

・気になるドラマの裏側、教えます!『社長をスマホから救い出せ!~恋の力でロック解除~』

・『韓流ぴあ』調査隊が行く! ネクストブレイクを探せ ノ・ユンソ

・K-POP番長のめざせ! サントラマスター『ユミの細胞』

・古家正亨の韓流“考”



