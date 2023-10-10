広島県内外の新進気鋭ブランド・ショップが集結する期間限定セレ…
［株式会社パルコ］
10月20日(金)～10月29日(日)
今秋のコンセプトは「Classic Television」
広島PARCOでは、期間限定のセレクトショップ「ローカルチャーストア」を2023年10月20日(金)～10月29日(日)に開催します。
「ローカルチャーストア」は、広島PARCOを拠点として、地方独特の文化やトレンドをアウトプットする期間限定イベントで、全国から地域に根付いたブランドやショップ、飲食店のアパレル商品が集まります。2019年から7度にわたり開催し、今回で8回目の開催となります。
今回、初の海外ブランドである韓国・釜山発のセレクトショップ「SOUND SHOP balansa」のアイテムが広島初上陸。
更に、広島で50年以上の歴史を誇る喫茶店「シャモニーモンブラン」や、老舗カレーの銘店「サン・カレー」といったローカルの飲食店とコラボしたアイテムを会場限定で販売。国内・国外の様々な目線から掘り下げたカルチャーを体感頂けます。
今回のビジュアルテーマは「Classic Television」。
昔は生活の一部だったテレビ。チャネルの多様化に伴い、テレビ離れが叫ばれる昨今。等身大の情報やエンタメを提供していた当時の熱量を店内に反映。随所まで拘った世界観の中でのお買い物をお楽しみ頂けます。
開催期間 ：2023年10月20日(金)～10月29日(日) 10 日間
開催場所 ：広島PARCO 本館6Fパルコファクトリー
入場料 ：無料
出店ブランド数 ： 23(アパレル・フード)
主催 ： 株式会社otto(横山司)
インスタグラム ： @localture_store (https://www.instagram.com/localture_store/)
URL ： https://hiroshima.parco.jp/pnews/detail/?id=21184
「ローカルチャー」とは
「low＝社会的に認知が少ない」「raw＝新鮮・未加工」「local＝地方」「culture＝文化」の造語です。広島はもちろんのこと、地方都市などで活躍する個性的なブランドをピックアップし、ストリートカルチャーの面白さを地域の皆様に伝えたいという思いを込めています。
出店ブランド一覧
＜アパレル＞
SOUND SHOP balansa【NEW】（韓国釜山）@soundshop_balansa
BobbyBob’sClub（広島）@bobartwork.jp
B together（神戸）@_btogether_
Chesterfield（広島）@chesterfieldclassic
Dubootleg（広島）@aaalab
FROCLUB（京都）@fro_spadupa_club26
HI-GOOD（広島）@higood_usedclothing
KODOW gallely（広島）@kdws_gallery
LABREA（福岡）@labrea_fuk
Motokitanaka（福岡）@motokitanaka_handmade
Peequod（広島）@peequod
サウナボーイ（神奈川） @weekly_sauna_boy
TELEVISION（福岡）@_television_tk
Tem（東京）@tem.203kilogram
UnAvec（広島） @unavec__
UNDERLAND（福岡）@underland_fuk
UNDIS（広島） @undis_jp
WEAREALLANIMALS（東京）@waaaweareallanimals
WOK22（福岡）@wok22
＜フード・ドリンク＞
Gumptions ※10/28,29限定（広島）@gumptions.cheese
KOMADO ※10/28,29限定（広島）＠komado_in_park
OURSTORE（広島）@ourstore_1112
THREEBOX hiroshima 10/28,29限定（広島） @threebox_hiroshima
企業プレスリリース詳細へ （2023/10/10-20:16）
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