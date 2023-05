[ぴあ株式会社]









2023年5月~7月2日、中野サンプラザにて開催される、50年の歴史の集大成となる音楽祭「さよなら中野サンプラザ音楽祭」が5月3日遂に開幕。初日は寿美菜子&豊崎愛生が登場。



1973年の開業以来、国内外問わず、数多くの様々なジャンルのアーティスト達がコンサートを開催してきた中野サンプラザ。アーティストとファンの双方に“聖地”として深く愛されてきました。開業50年の節目を迎える2023年7月、その歴史に幕を閉じます。深く印象に残る、特徴的なホール大階段など、人々の思い出の詰まった“中野サンプラザ”はこれで見納め。50年の歴史の集大成として、中野サンプラザにゆかりのあるアーティストをはじめとして、各ジャンルのトップアーティストたちが中野に集結。日本の音楽史に残る約2か月間となります。



5月3日、最初で最後の音楽祭が遂に開幕。初日に登場したのは、寿美菜子&豊崎愛生。コンサート中にはお互いに中野サンプラザでの思い出を熱く語る場面も。「本当に素敵な中野サンプラザ!ありがとう!」(寿美菜子)、「(中野サンプラザは)憧れの場所であり、夢が叶う場所。一言で言い表せないくらい感謝でいっぱい」(豊崎愛生)と語るなど、初日から中野サンプラザへの愛がさく裂。アーティスト、観客ともに、中野サンプラザへの愛を深め、大いに盛り上がりました。そして当日からは、各出演アーティストが、様々な人々の愛と思い出が詰まった客席にサインをする企画もスタート。サインの入ったシートは新しい中野サンプラザで展示される予定です。

「さよなら中野サンプラザ音楽祭」は今後もロック・ポップス・演歌・歌謡曲・アニソン・アイドル・ミュージカル…と多種多様なジャンルのアーティストが出演。中野サンプラザを盛大に見送ります。



また、さよなら中野サンプラザ音楽祭の公式ツイッターでは、各アーティストが語った中野サンプラザや中野への思い出を紹介する企画も始まりました。現地のみならずSNSでも音楽祭は盛り上がります。





公演名:「さよなら中野サンプラザ音楽祭」

開催期間:2023年5月~7月2日

会場:中野サンプラザ(東京)

公演日時・出演者/公演タイトル:

5月3日 寿美菜子&豊崎愛生

5月4日 大橋彩香

5月5日 May'n

5月6日 上坂すみれ

5月7日 Original Entertainment Paradise -おれパラ-

5月11日 スターダスト☆レビュー×怒髪天

5月12日 東京スカパラダイスオーケストラ×クリープハイプ

5月13日 Reol×女王蜂

5月14日 Lead

5月18日「さよなら中野サンプラザ音楽祭 メモリーラブソング~永遠の歌謡・シティポップをあなたに~」稲垣潤一、庄野真代、竹島宏、加藤和樹



5月19日「福田こうへいとステキな『演歌男子。』たち ~ありがとう!中野サンプラザ~」福田こうへい、パク・ジュニョン、徳永ゆうき、辰巳ゆうと、二見颯一、木村徹二



5月20日 ACIDMAN×SPECIAL OTHERS

5月24日「JBBコンサート2023」 JBB(中川晃教、藤岡正明、東啓介、大山真志)

5月25日 でんぱ組.inc×バンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHI×虹のコンキスタドール

5月27日 ストレイテナー

5月28日 くるり×藤巻亮太×Tele

6月1日 オーイシマサヨシ

6月2日 TRUE

6月3日 逢田梨香子

6月4日 Ave Mujica

6月8日 Juice=Juice

6月9日 BEYOOOOONDS

6月10日昼 OCHA NORMA&ハロプロ研修生 / 6月10日夜 つばきファクトリー

6月11日昼 アンジュルム / 6月11日夜 モーニング娘。'23

6月15日 「さよなら中野サンプラザ 五木ひろしが選び歌う 昭和歌謡黄金時代 ’70年代ヒットソング ★ベスト20」五木ひろし、水森かおり、竹島宏、辰巳ゆうと、新浜レオン、朝花美穂



6月16日 flumpool

6月17日 Awesome City Club

6月18日 BEGIN

6月22日 「踊れる!アニソンDJイベント!アニソンディスコ ~とびっきりの中野サブカル超決戦~」アニソンディスコ クルー ほか



6月23日 奥田民生

6月24日 BRAHMAN

6月25日 サンボマスター×銀杏BOYZ

6月29日「さよなら中野サンプラザ『令和歌の祭典2023 ~日本列島!演歌は生活の歌~』特別出演:北島三郎、二葉百合子 出演: 里見浩太朗、瀬川瑛子、鳥羽一郎、山川豊、キム・ヨンジャ、川野夏美、和田青児、北川大介、黒川英二、はやぶさ、松尾雄史、二見颯一、原田波人



6月30日「さよなら中野サンプラザ『令和歌の祭典2023 ~100年歌われるニューミュージック~』 」南こうせつ、イルカ、尾崎亜美、山根康広、河口恭吾、半崎美子、海蔵亮太、竜徹日記(木村竜蔵&木村徹二)、田中あいみ、舞乃空(まのあ)



7月1日 「さよなら中野サンプラザ音楽祭~Before the LAST~」佐藤竹善(SING LIKE TALKING)、ゴスペラーズ、スキマスイッチ、TAKE(Skoop On Somebody)、玉城千春(Kiroro)、宮沢和史



7月2日 山下達郎



*詳細およびチケット発売情報は公式サイトをご覧ください。



■公式サイト:https://sayonaranakanosunplaza.com



■公式グッズストア:https://sayonaranakanosunplaza.shop/



■公式Twitter:@‎sayonarasunpla ■公式Instagram:@sayonarasunpla



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/04-12:45)