阪神電気鉄道株式会社(本社:大阪市福島区、社長:久須勇介)が運営する阪神甲子園球場では、2023年5月7日(日)に「甲子園キッズフェスタ~2023 spring~」を開催します。





甲子園キッズフェスタは、「スポーツやものづくりを通じてあたまとからだを動かし、お子様の五感を刺激・感性を育むイベント」です。4回目の開催となる今回は、これまでのスポーツ体験や創作体験に加えて、廃材を活用し環境へのまなびも体験できるブースもご用意しています。

概要及び事前予約が必要なコンテンツは、以下のとおりです。各コンテンツやステージ出演者は決まり次第、公式サイトで発表いたします。



■イベント概要

名称:甲子園キッズフェスタ~2023 spring~

開催日時:2023年5月7日(日)10:00~16:00

公式サイト: https://www.hanshin.co.jp/koshien/kidsfesta/spring2023

開催場所:

甲子園エリア

(甲子園駅前広場・阪神甲子園球場・三井ショッピングパーク ららぽーと甲子園)

参加方法:

入場無料

※混雑回避のため、会場の一部エリアで入場制限を実施する可能性があります。

※一部、事前予約制コンテンツや有料コンテンツがあります。



■コンテンツ(要事前予約)概要

会場一帯にスポーツやものづくり、甲子園エリアの散策をお楽しみいただけるコンテンツのほか、ステージイベントも開催されます。一部、事前予約を設けているコンテンツは次のとおりです。このほか、当日参加可能なコンテンツは順次公式サイトでご紹介します。



(1)スポーツ体験





〇NOBY T&F CLUB(朝原宣治さん主宰)足が速くなるかけっこ教室





大阪ガスネットワーク株式会社の朝原宣治さんが主宰する「NOBY T&F CLUB」とコラボした教室を開催。トップアスリートの直接指導による、早く走るコツ、走る楽しさをお子様に伝える教室です。5歳から9歳までを対象に、阪神甲子園球場のグラウンド(外野・人工芝)で実施します。教室終了後は朝原さんのサイン入りメモ帳が5名様に当たるじゃんけん大会も実施予定です。

◇開催時間・お申込方法

下記サイトにおいて先着順で購入受付。各部定員は25名です。

購入ページ: https://l-tike.com/kidsfesta-kakekko-2023sp/ (ローソンチケット)

体験料金:お子様1名3,000円(税込)

販売期間:4月11日(火)10:00~5月1日(月)23:59

開催時間:下表のとおりです。対象年齢にご注意ください。



開催場所:阪神甲子園球場外野グラウンド(人工芝部分)

※「かけっこ教室」はWEB上での事前決済が必要です。天候不良等の理由により「甲子園キッズフェスタ~2023 spring~」会場内で場所を変更(球場外)して開催することがありますが、会場変更その他の理由によるキャンセル返金はできません。





〇パルクールプレイハウス~はじめてのスポーツにチャレンジ~





「パルクールプレイハウス」がイベント当日に「パルクールワークショップ」を特別開講。「走る」「跳ぶ」「登る」といった移動に重点を置く動作を通じて心身を鍛えられるパルクールのトップアスリートが、体を動かす極意を伝授します!当日はこのほかにも「パルクールプレイハウス無料体験会」や、「パルクールワークショップ」の空き時間に開催する「パルクール体験会」(予約不要)も実施予定です。

◇開催時間・お申込方法

パルクールワークショップ ★パルクールトップアスリート講師による特別教室★

下記サイトにおいて先着順で購入受付。各部定員は20名です。

購入ページ: https://reserva.be/pkph2022

体験料金:お子様1名1,500円(税込)

販売期間:4月11日(火)10:00~5月6日(土)23:59

開催時間:下表のとおりです。対象年齢にご注意ください。



開催場所:阪神甲子園球場レフト外周「野球塔」付近

※受付時間は購入ページをご参照ください。

※「パルクール教室」はWEB上での事前決済が必要です。申込完了後、メールにて事前決裁のご案内をお送りいたします。天候不良時は中止となる場合がございます。中止の場合、参加料金はサイトより返金します。



パルクールプレイハウス無料体験会 ★商業施設「甲子園プラス」3階の教室を無料開放★

下記サイトにおいて先着順で予約受付。全4回開催。各回定員は40名です。

予約ページ: https://reserva.be/pkph2022/

参加料金:お子様無料/おとな1名600円(税込)

予約期間:4月11日(火)10:00~5月6日(土)23:59

開放時間:10:00~17:30(各回の時間帯は予約ページでご確認ください)

開催場所:阪神甲子園球場南側「甲子園プラス」3階「パルクールプレイハウス」

※体験の際は、必ずおとなが1名以上ご同伴ください。お子様だけの体験はできません。

※体験可能なお子様は、小学生以下となります。





〇こどもらんど~身体と頭をフル活用!のりもの&スポーツ体験~





様々なアトラクションが楽しめる「こどもらんど」が今回も登場!横方向に進む「キッズクライミング」、飛んで跳ねて楽しめる「ふわふわ」、UFOみたいな電動カート「UFOキッズカー」などのコンテンツが甲子園球場1塁側ミズノスクエアに集合。事前購入限定のお得なフリーパスを販売します。





◇【割引適用】事前購入方法・体験料金

【事前購入限定】フリーパスチケット

下記サイトにおいて事前販売を実施します。

購入ページ: https://t.livepocket.jp/e/kodomo_land202305

体験料金:1組(お子様1名おとな1名)1,500円(税込)時間無制限・再入場可

販売期間:4月11日(火)10:00~5月6日(土)23:59

開催時間:10:00~16:00

開催場所:阪神甲子園球場1塁側外周「ミズノスクエア」

※「フリーパスチケット」はWEB上での事前決済が必要です。天候不良時は中止となる場合がございます。

中止の場合、参加料金はサイトより返金します。

※当日料金は、お子様1名1時間1,200円(税込)、おとな1名1回600円(税込)です。

当日料金のお支払いは現地おいて現金又はPayPayでお支払いいただきます。

※体験の際は、必ずおとなが1名以上ご同伴ください。お子様だけの体験はできません。

※体験可能なお子様は、小学生以下となります。



(2)甲子園散策コンテンツ





〇キッズフェスタ×甲子園歴史館 グラウンド見学特別イベント





阪神甲子園球場の内野グラウンド(人工芝部分)に入って、1塁側ベンチの見学やリリーフカーでの記念撮影、阪神タイガースの選手が動いて登場する「動く!ARフォトフレーム」での記念撮影などのAR(拡張現実)コンテンツを楽しめる特別イベントです。「甲子園歴史館入館」又は、「『BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND IN』1種目体験」のいずれかを選べる特典付きです。

◇イベント参加方法・料金

甲子園歴史館HPのイベント概要掲載ページをご確認のうえ、ご購入ください。

概要ページ: https://koshien-rekishikan.hanshin.co.jp/system/news_topics/detail/905

購入ページ: https://l-tike.com/kidsfesta-koshienrekishikan-0507/ (ローソンチケット)

体験料金:

こども(4歳~中学生)1名:1,000円(税込)

おとな(高校生以上)1名:1,500円(税込)

販売期間:4月11日(火)10:00~5月2日(火)23:59

※1回のお申込みにつき4枚までチケットをご購入いただけます。

※必ず、おとな・こどもを両方含んだ形でご参加ください。

※「甲子園歴史館入館」又は「『BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND IN』1種目体験」のいずれかを選べるチケットが含まれます。5月31日までご利用いただけます。



■そのほかのコンテンツ(詳細は決定次第公式サイトに掲載)

会場内では、鳴尾消防署などのご協力による車両展示や、「NOBY the toy store」が提供する廃材を利用したあそび体験、ステージコンテンツなどが盛りだくさん。

名物「甲子園カレー」を販売する店舗も特別営業するため、普段は試合日でしか味わえない球場座席での食事を体験いただけます。このほか、無料開放する球場のスタンド席は、親子で夢中になれるリアルなぞときゲーム「ヒラメキ海賊団と謎だらけの地図」の会場にもなっていますので、球場のスケール感をこの機会に是非ご体感ください。





※車両展示の一部は緊急事態その他の都合により展示を中止・中断することがあります。

※「ヒラメキ海賊団と謎だらけの地図」の参加料金はお子様1名につき500円(税込)です(付き添いの保護者の方は無料)。参加料金のお支払いは当日、阪神甲子園球場の15号門付近に設置する受付において、現金でお支払いください。





■主催・共催・協賛・協力





●主催:阪神甲子園球場

●共催:

スポーツを核とした甲子園エリア活性化推進協議会

(西宮市、三井不動産株式会社、武庫川女子大学、当社 等)

阪急阪神ホールディングス株式会社

●協賛:

アサヒ飲料株式会社

帝人フロンティア株式会社

三井ショッピングパーク ららぽーと甲子園

●特別協力:

西宮市 鳴尾消防署、株式会社ウエルネス阪神、EPIC.EXE、大阪ガスネットワーク株式会社、クロネコキューブ株式会社、KDTダンスファクトリー、株式会社タミヤ、ネッツトヨタ神戸株式会社、NOBY the toy store

阪神園芸株式会社、株式会社阪神タイガース、パルクールプレイハウス甲子園店、NPO法人ファザーリング・ジャパン関西、ベイユヴェール西宮女子サッカーチーム、ホビーショップガネット、株式会社ミキシング、プログラボ教育事業運営委員会 (株式会社ミマモルメ)、RopeRhythm



■ご注意

・天候、感染症の流行状況等によっては、本イベントを中止又は内容を変更する場合があります。

・事前予約を行わないコンテンツにおいても、参加希望者多数の場合は参加人数の制限や受付を中断する場合があります。

・雨天時開催予定のコンテンツについては、公式サイトをご確認ください。

・イベント会場内の各体験での怪我、その他事件・事故等については自己責任でお願いします。

・本イベント参加に起因するいかなる損害についても一切の責任は負いかねます。

・本イベント会場に遊具、ペット、その他会場側が適当と認めないものはお持込みできません。

・未成年のお子様のご参加については、保護者の方による責任においてご参加ください。

・車両展示の一部は、緊急事態、その他の都合により展示を中止・中断することがあります。

・イベント中、主催者又は主催者の許諾を受けた第三者が記録・広報・報道の目的で写真・動画を撮影します。撮影した写真・動画は、チラシ、ポスター、広告、新聞、雑誌、書籍、テレビ、ラジオ、インターネット等で利用・公開(販売又は広告のための利用を含む。)することがあります。

~感染症対策について~

・参加者のマスク着用については任意です。

・会場にアルコール消毒液を設置します。また、球場への入口に検温器を設置します。

・咳、のどの痛み、体のだるさ、発熱等の体調不良を感じている場合は参加をお控えください。

・感染症の流行状況、社会情勢に応じて上記対策を変更することがございます。会場での案内にご注意ください。





