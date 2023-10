[株式会社パルコ]

NYアンダーグラウンドシーンから世界に衝撃を与えたデビュー当時から近年の作品まで、およそ40年に及ぶキャリアを網羅した個展開催



株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区、以下パルコ)は、1980年代よりNYのロックシーンやノーウェーブカルチャーの現場を記録してきた映像作家&写真家、リチャード・カーンの個展を、2023年10月20日(金)~10月29日(日)の9日間、渋谷PARCO・B1FのGALLERY X BY PARCOにて開催いたします。







1980年代にソニックユース「Death Valley ‘69」のPVをはじめ、 フェティッシュで扇情的な映像や写真で「Cinema of Transgression(破戒映画)」というムーブメントをけん引したリチャード・カーンは、90年代以降は主に写真家として「VICE」や「GQ」、「Playboy」といった媒体で作品を発表し続けています。



膨大な作品群のなかで、本展覧会では女性のポートレート作品に焦点を当てて写真家としてのリチャード・カーンの変遷を辿る構成となっています。デビュー以来一貫して女性を撮り続けてきたリチャードですが、時代やシリーズによって作品の質感や雰囲気は変化してきました。 撮影方法や女性モデルの表情や雰囲気も大きく異なります。デビュー時のTransgression時代の作品から現在に至るまで50点以上の作品展示を通じて作家と時代の変遷を体験して頂きたいと思います。



【展覧会概要】







タイトル:Richard Kern photo exhibition 「Transcending Transgression」



●会期/2023年10月20日(金)~10月29日(日) 9日間

●会場/GALLERY X BY PARCO, Shibuya PARCO B1F

●営業時間/ 11:00~21:00 ※入場は閉場時間の30分前まで ※最終日は18:00閉場

●WEB/https://art.parco.jp/galleryx/detail/?id=1320

●入場料/500円

●主催/パルコ ●デザイン協力/グラフ株式会社



※詳しくは渋谷PARCO営業日時をご確認ください。渋谷PARCO公式サイト: https://shibuya.parco.jp/

※イベント内容は予告なく変更となる場合がございます。



【関連企画】







■PARCO PRINT CENTER: ART POSTER TRADE 2023 "Transcend"



10月27日-29日の期間中、渋谷パルコ4FのPARCO MUSEUM TOKYOで開催するアート・ポスターの展示販売企画PARCO PRINT CENTERにてリチャード・カーン提供のアートワークを活用したB2ポスターを展示販売致します。是非本展と併せてお楽しみください。

公式サイト: https://parco.jp/printcenter/





■OVERCOAT x RICHARD KERN POP-UP EVENT



NYのファッションブランドOVERCOAT(オーバーコート)とリチャード・カーンがコラボし、アート作品を制作。10月21日(土)より24日(火)の4日間、OVERCOAT TOKYOにて作品の展示・販売を開催致します。



期間: 10月21日(土) ~10月24日(火)

時間: 11時から19時 (23日、24日は13時からの営業)

場所: OVERCOAT TOKYO (東京都港区南青山4-9-20 金子ビル2F)

Tel. 03-6455-4116

展示内容: OVERCOAT x RICHARD KERNコラボレーションによるアート作品

限定Tシャツ、2024春夏カプセルコレクション(新作)

RICHARD KERN写真集、ネガなど

*10/21(土) 11:00~14:00 大丸隆平、リチャード・カーン在廊予定

*期間中、OVERCOATの店舗は近隣のスペース「(tentative)」に移動し、 秋冬商品の販売と2024春夏コレクション(新作)の受注を行います

*期間中お求めのお客様にはオリジナルショッパーをお渡しいたします(数に限りがございますのであらかじめご了承ください)



【オリジナルグッズ】







【写真作品受注販売】







会期中、写真作品を会場にて受注販売いたします。10月20日(金)~10月22日(日)受注分についてはリチャード・カーン本人のサイン入りでの販売を予定しております。受注販売する写真作品はエディションありとなります。受注販売のお申し込みに関する詳細は会場にてご案内いたします。



【プロフィール】









リチャード・カーン (RICHARD KERN)



写真家であり映像作家でもあるリチャード・カーンは、何よりもまず、肖像画家である。カーンは20年以上にわたり、人間の本性の複雑でしばしば暗い側面を解明し、照らし出そうとしてきた。カーンは、被写体、写真家、観客の間にある心理的な空間をテーマとしている。そのドライで率直なアプローチで、彼は写真における真実と客観性の不条理を浮き彫りにすると同時に、私たちが性的表現にまつわる分類法に依存していることを弄んでいる。- マシュー・ヒッグス



カーンはInterview、The Face、Dazed、Numero、Vice、Purpleに定期的に寄稿しており、28冊の本を出版している。彼の映像や写真は、MOMA、ホイットニー美術館をはじめ、世界中で50以上の個展で展示されている。カーンはニューヨークを拠点に活動している。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/12-11:46)