開業30周年を迎える「横浜ロイヤルパークホテル」での限定グッズ付プラン~会場まで徒歩約5分の伝統あるホテルでスペシャルなステイをお楽しみください!~



ぴあアリーナMMとのスペシャルコラボ宿泊プランを、横浜ロイヤルパークホテル(横浜市西区みなとみらい横浜ランドマークタワー内/総支配人:雄城 隆史)において、2023年6月16日(金)から6 月18 日(日)までの3日間限定で販売いたします。本プランは世界中にタイドラマ旋風を巻き起こした「2gether」の主演俳優、BrightとWinによる待望のコンサート日本公演『Side by Side Concert Tour in JAPAN』が同期間にぴあアリーナMMで開催されることを記念した、今年9月に開業30周年を迎える同ホテルとのスペシャルコラボプランです。本公演のチケットをお持ちの方を対象とした、同コラボプランのご予約を4月24日(月)18時より開始いたします。





【プラン内容】

1日1組限定のプレジデンシャルスイートと、室数限定のスカイリゾートフロア「アトリエ」にご宿泊いただける、2つのプランをご用意しました。



【1日1組限定】66階 プレジデンシャルスイートスペシャルコラボ宿泊プラン









『Side by Side』とコラボレーションした特別な内装のスイートルームが期間限定で登場いたします。“Side by Side (隣に並んで)”という意味の言葉が付けられた2人の特別なコンサートの後に行われる「特典会参加券」が付いた本プランは、豪華な客室でコンサート前後のスペシャルなひとときをお楽しみいただけます。

※公演本編参加券は付帯されておりません。お客様ご自身で別途ご購入ください。

※チェックイン時に公演本編参加券の券面を必ずご提示ください。

【宿泊対象期間】

2023年 6 月16 日(金)~6 月18 日(日)(各日チェックイン・1泊2日)

【客室】

66階 プレジデンシャルスイート

【料金】

1日1組限定 1室2名様 300,000円(65-66階「クラブラウンジ」でのご朝食付/税金・サービス料込)

【特典】

・特典会参加券(2名様分)確約

6月16日(金)・17日(土)チェックインのお客様:17日公演の特典会参加券付

6月18日(日)チェックインのお客様:18日公演の特典会参加券付

※チェックイン時にお渡しさせていただきます。

※特典会参加券のみでは会場にご入場いただけません。必ず該当日の公演本編参加券をお持ちください。

・公演グッズ事前注文/ご用意確約

※お申し込みフォームを後日、宿泊プランご予約者様へメールにて送付いたします。

・公演ロゴ入りホテルオリジナルグッズ付

・65-66階「クラブラウンジ」でのチェックインおよび、お食事やお飲物のご提供

※「クラブラウンジ」のご利用はご滞在中に限ります。また、時間帯によりご提供内容が異なります。

・70階 スカイラウンジ「シリウス」にてお好きなカクテルお一人様1杯サービス

※ご滞在日当日の17:30~22:30(L.O.21:30)のご利用に限ります。

※L.O.時間を過ぎますと特典サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。

・49階「ランドマークスパ」ご利用券付 ※18歳未満の方はご利用いただけません。

【ご予約開始日】

4月24日(月)18:00~ ホテル公式ホームページよりご予約ください。

・ホテル公式ホームページ https://www.yrph.com/secret/piamm_stay.html

※定員になり次第、販売を終了いたします。











【室数限定】60階~64階 スカイリゾートフロア「アトリエ」コラボ宿泊プラン







公演ロゴ入りホテルオリジナルグッズ付のプランです。客室内には公演を記念した装飾も予定しております。窓際に配置したカウンターからの絶景とともにホテルステイをお楽しみください。

※公演本編参加券は付帯されておりません。お客様ご自身で別途ご購入ください。

※チェックイン時に公演本編参加券の券面を必ずご提示ください。

【宿泊対象期間】

2023年 6 月16 日(金)~6 月18 日(日)(各日チェックイン・1泊2日)

【客室】

60階~64階 スカイリゾートフロア「アトリエ」 デラックスツインルーム シティビュー

【料金】

1室2名様 56,000円~(素泊まり/税金・サービス料込)

【特典】

・公演グッズ事前注文/ご用意確約

※お申し込みフォームを後日、宿泊プランご予約者様へメールにて送付いたします。

・公演ロゴ入りホテルオリジナルグッズ付

【ご予約開始日】

4月24日(月)18:00~ ホテル公式ホームページよりご予約ください。

・ホテル公式ホームページ https://www.yrph.com/secret/piamm_stay.html

※定員になり次第、販売を終了いたします。















※画像はすべてイメージです。

※プラン内容は、変更になる場合がございます。





ぴあアリーナMMについて









本会場は、1万人規模の施設としては、初の民間単独で建設・運営を行うアリーナとして、2020年7月にオープンしました。コンサートを観る側と演じる側の双方にとってここちよい音響環境や、ステージと客席の距離の近さにこだわり、ご好評をいただいています。また、ライブを楽しむ前後の時間も特別なものにして、待ちに待ったライブの1日を楽しんでほしい、という思いが詰まったアリーナです。周辺の様々な集客施設、エンタテインメント関連企業、横浜市とも連携し、横浜・みなとみらいのさらなる活性化にも貢献したいと考えています。

※なお、本プランは、ぴあ株式会社と三菱地所株式会社の合弁会社であるMECぴあクリエイティブ株式会社が企画運営を担当しております。

■MECぴあクリエイティブ株式会社について

「ライブ・エンタテインメントと街づくりの一体化を進める」ことを目的に、2021年5月に業務・資本提携を締結した2社が、ポスト・コロナにおいて、「街に来ること、街にいることの価値」を高め、「人々のQOL(Quality of Life)向上にライブ・エンタテインメント産業が不可欠になる」との共通認識に立ち、さらなる協業を推進するべく設立したものです。





横浜ロイヤルパークホテルについて













横浜・みなとみらいのシンボルである横浜ランドマークタワー内に位置し、地上70階、地下1階、客室603室、8つのレストラン・バー、大小12の宴会場を備え、多様なお客様のニーズにお応えし、今年9月15日に開業30周年を迎えます。日本最高峰を誇る眺望とともに、優雅で洗練された施設と空間、そしてスタッフの心からの笑顔でお客様をおもてなしいたします。

【URL】https://www.yrph.com















