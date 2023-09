[株式会社パルコ]

ライブペイントや話題のNFTフォトブースなど、気軽にアートに触れ合えるイベントも多数展開





池袋PARCOはこの秋、豊島区が目指す『国際アート・カルチャー都市』に賛同し、クリエイティブスタジオ「R11R」とコラボした全館アート企画「Emotions2023」を開催いたします。

大盛況の昨年に引き続き2回目の開催となる今年は、参加クリエイターを前回の183名から200名に増やして ”Emotion” をテーマとした新作の描き下ろしアートを池袋PARCO全館に展示いたします。期間中は参加クリエイターによるライブペイントやサイン会を実施するほか、ONLINE PARCOでの複製原画・公式図録販売やNFTフォトブースの設置など、リアル×オンライン双方で気軽にアートを楽しめるイベントを多数展開いたします。



タイトル:池袋PARCO×R11R「Emotions2023」

開催期間:2023年10月13日(金) ~ 11月12日(日)

特設WEBサイト:https://ikebukuro.parco.jp/page/r11r/



▶ What is the「R11R」?

SNSを中心に活躍の場を広げるイラストレーターやアニメーター等、新進気鋭のクリエイター総勢800名以上(SNS総フォロワー数2,500万人以上)とパートナーシップを結ぶクリエイティブスタジオ。

R11R公式WEBサイト:https://r11r.jp/



総勢200名のクリエイターによる描き下ろしアートが池袋PARCO全館をジャック





総勢200名ものクリエイターが ”Emotion” をテーマに、様々な感情を表現した新作アートを描き下ろし。

そのアート作品を池袋PARCO館内にあるスペースをフル活用して展示いたします。



※参加クリエイターや掲出拠点は「Emotions2023」公式WEBサイトからご覧いただけます。



「ONLINE PARCO」にてアートの複製原画や公式図録を販売





期間中、館内に展示しているアートは全て「ONLINE PARCO」にて複製原画を販売。館内で実際に見て気に入った作品を購入することができます。

また本年より新たに、館内に展示しているアート200点をまとめた公式図録を販売。会期終了後も全てのアート作品をご自宅でお楽しみいただけます。





公式図録『Emotions2023』

仕様:B5サイズ(縦257mm/横182mm)/240P

税込価格:3,300円

刊行:(株) R11R

販売:ONLINE PARCO 、世界堂 池袋パルコ店

販売期間:2023/10/13(金) ~



■「ONLINE PARCO」販売WEBページはこちらから ※10/13(金) 11:00~販売開始

https://online.parco.jp/shop/c/cs028004/



クリエイター来店イベントやグッズ販売を毎週末開催!SNSキャンペーンも!





期間中、ライブペイントやサイン会、屋上でのマーケットイベントなど、クリエイターと直接触れ合えるイベントを多数開催し、『Emotions2023』を盛り上げます。イベント会場限定で、描き下ろしアートを使用したランダムグッズも販売予定。

さらに池袋PARCO公式Instagramでは、公式図録が抽選で当たるハッシュタグキャンペーンも開催いたします。



■ クリエイター来店!アートイベント



▼ イベントスケジュール (一例)

・EMOTIONS FEST.2023

開催日時:11/4(土) 12:00~17:00

開催場所:本館屋上 ※雨天中止

クリエイターたちによる屋上フリーマーケットを開催!

・LIVE PAINTING

開催日時:10/14(土)~15(日)、10/21(土)、10/28(土)~29(日)、11/3(金)~5(日)、11/11(土)

開催場所:P’PARCO 1F店頭 ※雨天時 本館8F 特設会場

クリエイターによるライブペイント。P’PARCO店頭でアートを制作します。

・公式図録発売記念サイン会

開催日時:毎週日曜日 13:00~17:00

開催場所:本館8F 特設会場

クリエイターによる公式図録へのサイン会を特別開催。



▼ 参加クリエイター (一例)



■ SNSキャンペーン

池袋PARCO公式Instagram(@parco_ikebukuro_official)またはX(@parco_ikebukuro)をフォローの上、指定ハッシュタグ「#Emotions2023_キャンペーン」をつけてフィード投稿・ポストいただいた方の中から抽選で2名様に公式図録とパルコ商品券5万円分をプレゼントいたします。



※イベント詳細は「Emotions2023」公式WEBサイトからご覧いただけます。



クリエイター×館内人気ショップのコラボ企画を開催





期間中、コラボショップのイメージやロゴをテーマにクリエイターが描き下ろした新作アートを館内の人気ショップ7店舗の店内に展示いたします。

また各ショップにて5,000円(税込)以上お買上げで、ショップ限定ノベルティステッカーを進呈いたします。



▼ 参加クリエイター×ショップ(一例)



クリエイター描き下ろしフレームで写真が撮れる!話題のNFTオリジナルフォトブースが登場





話題のNFT4コマフォトブース「HARTi Photo(R)︎」が期間限定で池袋PARCOに初登場。池袋PARCO公式LINEを友だち追加で、クリエイターによる描きおろしの限定フレームで写真を撮影することができます。

アプリ型NFTプラットフォーム「HARTi(R)︎」を活用することで、撮影データをNFTとして保存することができます。





設置期間:11/1(水)~12(日)

設置場所:本館8F 特設会場



※参加クリエイターは「Emotions2023」公式WEBサイトにて後日公開いたします。

※撮影には池袋PARCO公式LINEへの友だち追加が必要となります。





▶ What is the「HARTi(R)」?

国内初のアプリ型NFTプラットフォーム。仮想通貨・ウォレットの事前準備不要で、初心者やリアルイベントなどでも簡単にNFT導入を実現できます。

「HARTi(R)」公式WEBサイト:https://harti.tokyo/



「HARTi(R)」アプリダウンロードはこちらから

App store:https://apps.apple.com/jp/app/harti/id1599921940

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=app.harti&hl=ja&gl=US



