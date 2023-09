[株式会社パルコ]

札幌PARCOは、10/7(土)~9(月・祝)・10/14(土)~15(日)の計5日間、肌寒くなる札幌の10月に、“MADAMADA”遊び足りない熱量を充足させるイベント『MADAMADA』を開催いたします!ローカルカルチャーとの繋がりを強化する札幌PARCOは、地元屈指のライブ・クラブハウス「Sound Lab mole」「PLANT」とタッグを組み、屋上で3DAYS入場無料DJイベント「ROOFTOP DJ PARTY」や、道内外で話題を呼ぶ計18店舗が集結するマーケットイベント「MADAMADA MARKET」を実施。



さらに「ROOFTOP DJ PARTY」では、東京を中心にゴキケンなお調子者を招集しているOKAMOTO’Sのドラマー「オカモトレイジ」がキュレーションを手掛ける「YAGI EXHIBITION」も札幌PARCOでDJイベントを初開催!







-CONCEPT-

MADAMADA、満足できていない。もっと楽しいことを感じていたい。少しくらい寒くても気にしないで、遊びたい。我慢するのも飽きたから。わたしたちの情熱はMADAMADAものたりないって、燃え上がってる。

なんとかしてよサッポロ、パルコ。



【クリエイティブスタッフ】

アートディレクター / グラフィックデザイナー:野村ソウ /(株)スタジオワンダー

グラフィックデザイナー / モーションデザイナー:西内寛大 /(株)スタジオワンダー

カメラマン:出羽 遼介 / (株)アンドボーダー

スタイリスト:サトウ カズキ / スプートニク

ヘアメイク:矢萩 律子 / メイクアップアトリエ

モデル:魚



札幌PARCO公式HPでイベント特設サイト公開中!

https://sapporo.parco.jp/page/madamada/



『MADAMADA』イベント概要





■タイトル:MADAMADA <マダマダ>

■会期:2023/10/7(土)・10/8(日)・10/9(月・祝)・10/14(土)・10/15(日)

※開催日時はイベントによって異なります

■会場:ROOFTOP DJ PARTY:屋上特設会場/MADAMADA MARKET:7F スペース7

■企画内容

屋上に豪華アーティストが登場!入場無料DJイベント「ROOFTOP DJ PARTY」

・屋上ではテイクアウトしたフード・ドリンクをお供にDJをお楽しみいただけます。



18組のジャンルレスな出店者が集結するマーケット「MADAMADA MARKET」

・各日15:00~18:00の時間は、会場BGMをローカルDJによるLOUNGE DJが彩ります。

・会場で3,000円(税込)以上お買上げの先着300名様にオリジナルステッカープレゼント。







MADAMADA|EVENT

ROOFTOP DJ PARTY





肌寒くなってきた10月も、MADAMADA野外で楽しむことをテーマに、札幌PARCOの屋上で豪華アーティストが登場する入場無料のDJイベントを開催!各イベント毎のタイムテーブルはHPにてご確認ください。



■会期:10/8(日)・10/14(土)・10/15(日)

■会場:屋上特設会場

■時間:各日OPEN&START 16:00 / CLOSE 20:00

■料金:入場無料



※雨天決行、荒天中止。

※開場時、整理券をお持ちでない方は整理券をお持ちの方の後方に整列していただきます。

※満員の場合は入場を制限させていただく場合がございます。

※イベントは予告なく変更・中止となる場合がございます。

※出演者は予告なく変更となる場合がございます。



●10/8(日) YAGI EXHIBITION presents ROOFTOP DJ PARTY

東京を中心にゴキケンなお調子者を招集しているOKAMOTO’Sのドラマー「オカモトレイジ」がキュレーションを手掛ける「YAGI EXHIBITION」が、札幌PARCOでDJイベントを初開催!





●10/14(土) Sound Lab mole presents ROOFTOP DJ PARTY

北海道屈指のオールジャンルイベント会場を誇る「Sound Lab mole」が、札幌出身の人気DJ BUDDHAHOUSEとPARKGOLFによる「O.O.T.C.」を札幌PARCOにて初開催!





●10/15(日) PLANT presents ROOFTOP DJ PARTY

北海道内外の最新のエンタメをお届けする、札幌市北区・北24条駅にあるライブハウス「PLANT」がヒップホップを中心に人気のアーティストを集結させたライブ・DJイベントを札幌PARCOで開催!





●FOOD & DRINK(TAKE OUT)

ROOFTOP DJ PARTYの会期中、対象のレストランやカフェでお食事や飲み物をテイクアウトして、屋上でお食事を召し上がりながらDJイベントを楽しむこともできます!テイクアウトメニューの詳細はイベント特設HPや、会期中の対象ショップ店頭POPをご確認ください。



MADAMADA MARKET





道内外から「音楽」「ファッション」「雑貨」「占い」「フード」をはじめ、ジャンルレスなカルチャーコンテンツをピックアップし、計18店舗のショップが札幌PARCOに集結!ミックスジャンルのマーケットイベントを開催します。



■会期:10/7(土)・10/8(日)・10/9(月・祝)・10/14(土)・10/15(日)

■会場:7F スペース7

■料金:入場無料



※出店者は予告なく変更となる場合がございます。



●MADAMADA MARKET|LOUNGE DJ

MADAMADA MARKET会場内で、ローカルDJによるラウンジミュージックをお楽しみいただけます!

お買物をしながらDJによるグッドミュージックに耳を傾けてみてください。出演DJやタイムテーブルはイベント特設HPよりご確認ください。



■会期:10/7(土)・10/8(日)・10/9(月・祝)・10/14(土)・10/15(日)

■会場:7F スペース7内 特設会場

■時間:各日15:00~18:00

■料金:入場無料



●MADAMADA MARKET|お買上げの300名様限定!先着プレゼント



会期中、MADAMADA MARKET内で3,000円(税込)以上お買上げの先着300名様に、MADAMADAロゴオリジナルステッカーをプレゼント!



※なくなり次第、配布終了となります。

※1会計につき1回限りのお渡しとなります。

※ステッカーは2種類の内、どちらかのお渡しになります。



●MADAMADA MARKET|NEVER MIND THE BOOKSコラボステッカープレゼント!



さっぽろテレビ塔2Fで行われるZINEイベント「NEVER MIND THE BOOKS」と『MADAMADA』がコラボレーション!イベント会期中、「札幌PARCO」と「NEVER MIND THE BOOKS」のInstagramをフォローしていただいたお客様、各会場先着200名様にWネームオリジナルステッカーをプレゼント!



※会場によってステッカーデザインが異なります。



■参加方法

1.札幌PARCO公式Instagramをフォロー(@parco_sapporo_official)

2.NEVER MIND THE BOOKS公式Instagramをフォロー(@nmtb_sapporo)

3.各会場のレジおよび受付スタッフに「札幌PARCO」と「NEVER MIND THE BOOKS」2つの

Instagramフォロー画面をご提示ください。

➃それぞれの会場でお一人様につき1枚、先着でオリジナルのWネームステッカーをプレゼント!



POP UP SHOP





●SEEK POP UP SHOP



狸小路1丁目のセレクトショップ【SEEK】と種々雑多な雑貨と洋服北支店【STORE SEEK】

プレゼントに最適な靴下やアンダーウェア。家でも外でも使えるちょっとファニーな雑貨とギア札幌のサウナ銭湯好きに送る「札幌風呂愛好會」や「フロホリック」自社オリジナルアイテムを展開。



■会期:9/22(金)~10/15(日)

■会場:B1F 特設会場



●人肉アイテム展 in PARCO



世界中で話題の、人肉(を模したシリコン)と日用品が合体したアイテムたち。「MOTHER FACTORY」を手がけるアーティストのdoooo(ドゥー)が製作するアート作品の展示会「人肉アイテム展」を10/14(土)・15(日)に開催。



■会期:10/14(土)~10/15(日)

■会場:7F イベントスペース



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/25-19:16)