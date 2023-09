[株式会社パルコ]

至極のヴィンテージアイテムが渋谷PARCOに集結。



株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区)は、国内最大級のヴィンテージ総合プラットフォーム VCM(Vintage Collection Mall)が監修する新定番のヴィンテージバイブルとなりうる書籍『Vintage Collectables by VCM』(刊行元:PARCO出版)の発売を記念して、至極のヴィンテージアイテムをキュレーションした展覧会『Vintage Collectables Museum produced by VCM』を渋谷PARCOにて開催いたします。







展覧会概要





●タイトル:『Vintage Collectables Museum produced by VCM』

●会期: 2023年9月29日(金)~2023年10月9日(月祝) 11:00~21:00 ※入場は閉場の30分前まで。最終日は18時閉場。

●会場: 渋谷PARCO 4F・PARCO MUSEUM TOKYO(東京都渋谷区宇田川町15-1)

●入場料: 1,000円(税込) ※未就学児無料 ※e+(イープラス)にて前売券を販売

●展覧会公式HP: https://art.parco.jp/museumtokyo/detail/?id=1305

※企画内容は予告なく変更になる可能性がございます。



展示内容





希少アイテム400点以上を掲載する書籍から更にキュレーションした70点を超える珠玉のヴィンテージを展示、紹介いたします。デニム・スウェットをはじめとした人気ジャンルから90s~00sのブランドアーカイブを集積した9つのエリアを形成し、ヴィンテージ中毒なマニアでも中々お目にかかれないアイテム群を鑑賞することが可能です。(展示作品の販売はございません。)













書籍







マニア垂涎の希少アイテム約400点が大集結。

歴史とディテールを通してアイテムを解説する新定番のヴィンテージバイブル。



VCMが選ぶ、デニム・Tシャツ・ミリタリー・スウェット等の人気ジャンルから、90s~00sのブランドアーカイブ・スニーカー・ジュエリーなどのバラエティに富んだセレクトのヴィンテージアイテムを掲載。

ここでしか見られない門外不出のコレクションも収録した、ファッション好き必携のヴィンテージバイブル。



判型:B5変型

仕様:並製

監修:VCM(Vintage Collection Mall)

頁数:216ページ

発売日:2023/10/11 ※本展およびにてVCM VINTAGE MARKET Vol.3にて先行販売)

販売価格:3,800円(税別)







物販





本展では書籍の販売と展覧会に親和性のあるヴィンテージアイテムの販売も実施予定です。

書籍に関しては、本展及び「VCM VINTAGE MARKET Vol.3」にて先行発売いたします。

※商品の販売内容は予告なく変更になる場合がございます。



入場に関して





本展では入場時間指定前売券を下記日程にてe+(イープラス)にて販売いたします。



1.VCM VINTAGE MARKET Vol.3 来場者限定先行販売

先行販売期間:2023年9月17日(日)10:00 ~ 2023年9月18日(月祝)23:59

上記会場にご来場頂きましたお客様を対象に先行販売をいたします。



イベント日程:2023年9月17日(日)~18日(月祝)

時間;10:00~19:00

場所:パシフィコ横浜 展示ホールA (神奈川県横浜市西区みなとみらい1丁目1-1)



2.一般販売

販売期間:2023年9月22日(金) 12:00 ~

※一般前売券は入場前日の23:59までご購入いただけます。(入場枠が完売していない場合のみ)

※先行販売があるため、状況によりご購入頂けない日時が発生する場合がございます。



〈一般前売券販売ページ〉 https://eplus.jp/vintage_museum/



VCM(Vintage Collection Mall)







年月を重ね、時代と海を超えて愛されてきた"ヴィンテージ"に特化した、ヴィンテージ総合プラットフォーム『VCM (Vintage Collection Mall)』。

大量生産・大量廃棄のこの時代に、ヴィンテージを“究極のサスティナブル”と捉え、価値あるヴィンテージアイテムを“ネクストラグジュアリー”として後世に残していくことをコンセプトに、ショップとヴィンテージラバーを繋ぐ場の提供や情報発信を行う。



日本最大級のヴィンテージの祭典『VCM VINTAGE MARKET』を主催。また、渋谷PARCOにて、マーケット型実店舗『VCM MARKET BOOTH』、希少価値の高いヴィンテージのみをアポイントメント制で販売する特別空間『VCM COLLECTION STORE』、ヴィンテージの概念と親和性のあるショップを定期的に展開していくクリエイティブなスペース『VCM GALLERY』を運営。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/15-20:46)