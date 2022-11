[株式会社東急ホテルズ]

東京・大阪・名古屋の6ホテルにコラボ宿泊プランやフォトスポットが登場!



株式会社東急ホテルズ(本社:東京都渋谷区)は、運営する6つのホテルにて、K-POPグループ「SEVENTEEN」とのコラボレーションを実施します。2022年11月11日(金)より宿泊プランの予約を開始するほか、11月12日(土)から、期間限定で館内にフォトスポットが登場します。







https://www.tokyuhotels.co.jp/stay/plan/96479/index.html



この度のコラボレーションは、SEVENTEENが所属するレーベルを傘下に置く「HYBE」の日本本社「HYBE JAPAN」が手掛けるプロジェクト『THE CITY(ザ・シティ)』(※1)の一環であり、同社との協働により実現するものです。11月19日(土)よりスタートする日本ドームツアー「SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] - JAPAN」における国内3都市(東京・大阪・名古屋)でのコンサート開催にあたり、全国にホテルを展開する東急ホテルズのネットワークを活かし、特別な体験をお届けします。



<コラボレーション実施ホテル(6ホテル)>

赤坂エクセルホテル東急/渋谷ストリームエクセルホテル東急/羽田エクセルホテル東急/吉祥寺エクセルホテル東急/大阪エクセルホテル東急/名古屋東急ホテル



上記の6ホテルにて、次の2つのコラボレーションを実施します。



(1)コラボレーション宿泊プランの販売

SEVENTEENの大型パネルを展示した客室での宿泊と、オリジナルノベルティの特典が付いた宿泊プランを期間限定で販売します。大型パネルは、ここでしか見ることのできない限定スタンディパネルです。客室で独り占めできるので、写真撮影も時間を気にせず、お好きなだけお楽しみいただけます。ノベルティは、ホテルコラボ限定(※2)の「フォトカード13枚セット」、東急ホテルズ限定のSEVENTEENロゴ入りグッズ3点と盛りだくさんです。ぜひ記念にお持ち帰りください。また、通常タイプの客室でも、オリジナルノベルティ特典が付いた宿泊プランをご用意しております。



<宿泊プラン概要>

■宿泊期間

2022年11月12日(土)~12月20日(火)

※11月11日(金)正午 予約開始







■プラン内容



大型パネル展示+ノベルティ付きプラン

・客室への大型パネル展示

・[特典] オリジナルノベルティ4点

1.【ホテルコラボ限定】SEVENTEENフォトカード13枚セット

2.【東急ホテルズ限定】ステンレスサーモタンブラー

(550ml/直径89mm・高さ143mm)

3.【東急ホテルズ限定】ドアノブアクリルスタンド

(本体 縦165mm×横90mm×厚さ3mm ※ノブ・スタンドパーツ除く)

4.【東急ホテルズ限定】ルームキー風キーホルダー

(本体 縦80mm×横15mm×厚さ10mm)



※パネルはメンバー集合1台(高さ170cm×幅60cm/長方形)です。展示品のため、お持ち帰りいただけません。



ノベルティ付きプラン

・[特典] オリジナルノベルティ4点

※ご宿泊は、大型パネル展示の無い通常タイプの客室です。



■料金







※1室2名利用時の1名料金、サービス料・消費税込 ※別途宿泊税が加算される場合があります。



■予約方法

公式Webサイトにてご予約を承ります。

https://www.tokyuhotels.co.jp/stay/plan/96479/index.html





(2)館内フォトスポットの設置

ホテルエントランスやロビーラウンジなど、コラボレーション実施ホテルの館内に、フォトスポットが登場します。エリアごとに『THE CITY TOKYO』『THE CITY OSAKA』『THE CITY NAGOYA』と背景もチェンジ。SEVENTEENとともにツアー気分を味わいながら写真撮影をお楽しみいただけます。

[フォトスポット設置期間] 2022年11月12日(土)~12月20日(火) ※名古屋東急ホテルのみ、11月18日(金)開始予定





※1『THE CITY』プロジェクトについて

HYBEがグローバルに展開する、コンサート開催前後に都市のいたるところで様々なイベントを開催し、

顧客体験を拡大して提供する「都市型コンサートプレイパーク」プロジェクト。『THE CITY』の実施は今回が3回目となり、3都市連続での実施は同プロジェクトとして初の試みです。



※2 東急ホテルズほか『THE CITY』コラボレーション実施ホテルでしか手に入らないフォトカードセットです。フォトカードのビジュアルは、全ホテル共通です。





【参考】SEVENTEENについて

2015年に韓国でデビューした13人組のK-POPグループ。VOCAL TEAM、HIPHOP TEAM、PERFORMANCE TEAMの3つのユニットで構成され、楽曲制作から振付に至るまでメンバー自らが携わっています。BTSを擁する「HYBE」の傘下レーベルに所属し、2022年発売の4th Album「Face the Sun」では初動ダブルミリオンセラーを達成、Twitterのグローバル公式アカウント(@pledis_17)は1,000万以上のフォロワー数を誇るほか、日本公式Twitterアカウント(@pledis_17jp)も190万以上のフォロワーを有し、国内外から注目を集める次世代のグローバルアーティストです。





■東急ホテルズ 概要

会社名:株式会社東急ホテルズ

所在地:東京都渋谷区道玄坂1-10-7 五島育英会ビル3階

代表者:代表取締役社長 村井 淳

設 立:2001年1月9日

東急ホテル、エクセルホテル東急、東急REIホテル、およびパートナーホテルを含め全国に50店舗展開。

公式Webサイト:https://www.tokyuhotels.co.jp







