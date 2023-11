[株式会社 三越伊勢丹ホールディングス]

カタル×てしごと-Decorations for Christmas-



会期:11月22日(水)-28日(火)

会場;伊勢丹新宿店 本館5階 センターパーク/ステージ#5

特設サイト:https://www.mistore.jp/store/shinjuku/shops/living/park/shopnews_list/shopnews_0132.html







伊勢丹新宿店では、11月22日(水)‐28日(火)の期間、本館5階 センターパーク/ステージ#5では「カタル×てしごと-Decorations for Christmas-」を開催いたします。思わず収集したくなるスノードームやキャンドルを中心に、クリスマスを彩るアイテムをクローズアップ。ガラスドームの中にぎゅっと詰まった小さな世界や、火を灯す時はもちろん、飾るだけでも心を温かくしてくれるキャンドルやクリスマスリースなど、クリスマスムードを演出するアイテムをお愉しみください。

約200個のスノードームが集結。お気に入りに出会えるはず!







<JARLL>

焚き火をしていたら、鹿や森の動物たちも現れました。雪道にソリを急がせる男女は、子どもたちの両親でしょうか?ガラスドームの中にはさまざまな要素が詰まっており、覗き込めば想像が膨らみます。小さな世界がぎゅっと詰まっているスノードームならではの愉しみ方です。

ふり積む思い出 38,995円



左:聖なる夜に 36,960円

オルゴールを鳴らすと、空をサンタが飛び汽車が走ります。台座の高さがあるのでインテリアとしても存在感抜群です。

中:賑わう街 41,316円

雪山にSLにサンタに、人々で街は大賑わいです!オルゴールを鳴らすと、外側の人物たちとドーム内のSLとサンタが回転し、ドーム内を照らすLEDライトがつきます。

右:夜空を駆けて 35,442円

ガラス直径約150mm!存在感抜群の大きなスノードーム。クリスマスの主役になってくれそうです。台座の装飾とガラスドームの中が繋がって見える、大胆なデザインになっています。



〈PERZY〉

オーストリアで長年、スノードームを作ってきたPERZY社。どれもひとつずつ人の手で彩色されるため、量産品のスノードームにはない「個性」があります。小さなスノードームにひとつのオブジェが入ったスノードームはいくつか組み合わせて自分でストーリーを作るのも素敵な飾り方。

左からキャンディステッキのスノーマン/テディベアを持つサンタ/チャペル ブルー 各3,190円



左:白クマスキーヤー 3,190円

中:シュテファン大聖堂と観覧車 3,190円

右:ザッハトルテ(美しきウィーン)3,190円



<HYOUE>

CGシミュレーションを使ってデザインされる<HYOUE>ならではの緻密さ。シンプルで過度な装飾をせず、色数を抑え、大人でも愉しめるスノードームです。プレゼントを運ぶ少年とサンタクロースに扮装した犬。実際にはなかなかお目にかかれないファンタジーのようなワンシーンが、小さなドームの中でリアルに表現されています。

Santa Claus and a boy. 27,500円

せわしない時期だからこそ、キャンドルを灯してホッと一息。







〈HESTIA〉hope 各2,200円~

ギリシャ神話で炉は家庭の神聖な場所でした。火を絶やすことなく家庭の幸運と恵をもたらすという「炉の女神」から名をとった<HESTIA>。"神話の中で唯一のんびり屋だった彼女のように揺らぐ火を眺めて心癒される時間を過ごして欲しい"そんな願いを込めてキャンドルを作っています。



左:〈Nirvana〉月花 各4,400円

サンスクリット語で「涅槃(ねはん)」を意味するNirvana(ニルヴァーナ)。煩悩が消え、本能が介在しない心の安らぎの境地を意味します。炎のゆらめきが人の心に寄り添い、日常の癒しとなればとの思いでキャンドルを制作しています。「月花」はおぼろ月に可愛らしい花が浮かぶ様子をイメージしたキャンドル。

右:〈Mai Ikura〉星灯 5,170円

活動拠点である淡路島の景色や、移りゆく日々の記憶から紡いだ言葉を蝋燭に添え、四季に合わせた季節の蝋燭を制作。「たった10分でいい”誰かのため”ではなく、あなたのためのひとときを過ごしてみませんか」そんな思いを込めた蝋燭です。

上品でナチュラル、生活にとけ込む自然な色使いでインテリアにもぴったり。







〈Honey Garden〉

<ハニーガーデン>は滝沢可奈子氏がデザインしているオリジナルブランド。「もう一つ暮らしを豊かにしてくれるもの」。グリーン中心のナチュラルな雰囲気、手作りのあたたかみのあるリースやツリーを制作。クリスマスムードをぐっと高めてくれる、クリスマスリースをご紹介します。



