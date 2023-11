[株式会社 三越伊勢丹ホールディングス]

ディズニー100周年記念作品 ディズニー・アニメーション最新作『ウィッシュ』のアイテムや「ディズニー100」をテーマにしたデザインの限定アイテムなど、3,000点以上の商品が勢揃い



■会期:12月13日(水)~12月20日(水) [最終日午後6時終了]

■会場:伊勢丹新宿店 本館6階 催物場

https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/disney100_10







伊勢丹新宿店は、12月13日(水)~12月20日(水)まで、本館6階 催物場で『Disney100 THE MARKET in 伊勢丹新宿店(ディズニーワンハンドレッド ザ マーケット イン いせたんしんじゅくてん)』を開催いたします。

本展には、雑貨やアート、食品に至るまで「ディズニー」「ピクサー」「マーベル」「スター・ウォーズ」の愛すべきキャラクターをモチーフにした3,000点以上の商品が一堂に会します。





また、 12月15日(金)の公開に先駆け、ディズニー100周年記念作品 ディズニー・アニメーション最新作『ウィッシュ』の世界を表現したフォトスポットやグッズをいち早くご紹介!

関東ではいよいよラストの開催となる『Disney100 THE MARKET』。伊勢丹新宿店限定販売や先行販売の商品を取り揃え、ディズニーの魅力をたっぷりとお伝えいたします。

幅約8m!最新映画『ウィッシュ』の大きなフォトスポットや、公式グッズが勢揃い





ウォルト・ディズニー・カンパニーの創立100周年記念作となるアニメーション最新作『ウィッシュ』。長きにわたりディズニー作品が描き続けてきた“願いの力”を真正面からテーマとして描く、100年の歴史の集大成とも言うべき作品です。その話題作の公開と合わせて、伊勢丹新宿店にフォトスポットが登場!伊勢丹新宿店先行販売のグッズも揃います。





[伊勢丹新宿店先行販売]スウェット(Valentino) ベージュ 6,200円



[伊勢丹新宿店先行販売]トートバッグ(ポスター ネイビー) 3,300円



ランプシェードパズル 輝く願い 3,300円



<Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈>

ディズニー映画『ウィッシュ』/ショコラサンド「見ぃつけたっ」 1,404円

101種、全てのコレクションが会場に並ぶのは伊勢丹新宿店だけ。集めたくなるハンドバッグ







<サマンサタバサ> 「Disney100 Dream Collection」セレブレーション・レディアゼル 各27,500円

2023年7月8日(土)から10月15日(日)までの100日間、毎日異なるキャラクターのアイテムが24時間限定で販売され、人気を博した「セレブレーション・レディアゼル」。これまで販売した100種類に、伊勢丹新宿店限定販売デザインを加えた101種類全てが会場に集結します。中には、なかなか商品化されないキャラクターのアイテムも。

伊勢丹新宿店限定販売のデザインは、「オズワルド」&「オルテンシア」。ファン垂涎のアイテムです。



[伊勢丹新宿店限定販売]

<サマンサタバサ> 【Disney100】「オズワルド」&「オルテンシア」コレクション セレブレーション・レディアゼル 27,500円





「オリジナルショッパー」のプレゼントも!

ショッピングバッグ期間中、会場にて<サマンサタバサ>「Disney100 Dream Collection」セレブレーション・レディアゼルをお買いあげいただいたお客さまに「オリジナルショッパー」をプレゼントいたします。

※ご購入1点に対して1枚のお渡しとなります。

※なくなり次第終了とさせていただきます。

他にも続々!伊勢丹新宿店限定販売・先行販売アイテム







[伊勢丹新宿店限定販売]<Disney SERIES CREATED by MOUSSY>CLASSIC SPORT POJ 11,000円



[伊勢丹新宿店先行販売]

左)<Areeam>ミッキー/チェックライナーショルダーバッグ

右)<Areeam>ミニー/チェックショルダーバッグ

各6,600円





[伊勢丹新宿店先行販売]スクリューハンドルマグボトル Disney100/ミッキー&ミニー 5,060円

世界100セット限定フィギュリンが初お目見え!大迫力のプラチナカラースタチューやかぼちゃの馬車時計など、ラグジュアリーなアイテムも登場







[伊勢丹新宿店先行販売]

<ロイヤルセランゴール>D100 ゴールドエディション “ザ・フィナーレ” 660,000円 【受注販売】

※世界100セット限定。6体コンプリートセット。シリアルナンバー入り。24Kコート。専用台座付。

※約90日後のお届けとなります。





100 Years of Wonder Master Craft Platinum ミッキーマウス 1,800,000円【受注販売】



『シンデレラ』-かぼちゃの馬車-/時計 22,000,000円

※1点限り。会期終了後のお届けとなります。

ディズニー100周年限定デザインのショッピングバッグ







『Disney100 THE MARKET in 伊勢丹新宿店』会場では、ディズニー100周年限定デザインのショッピングバッグもご用意いたします。ミッキーマウスやミニーマウスなどのミッキー&フレンズのシルエットがデザインされています。



[三越伊勢丹限定販売]

ディズニー100周年限定デザインショッピングバッグ 220円



会場内のBGMもディズニー!楽曲をイメージしたフォトスポットも







期間中、会場内はBGMもディズニーに! “大切な人に向けたミュージックギフト”をテーマにしたディズニーの楽曲が会場を華やかに彩り、耳からもディズニーの世界をご堪能いただけます。さらに、ディズニー楽曲のプレイリストをイメージした「ディズニー・ミュージック・フォトスポット」も登場いたします。

『ディズニーフラッグシップ東京』 『Disney100 THE MARKET in 伊勢丹新宿店』お買いあげキャンペーン





期間中、『ディズニーフラッグシップ東京』と『Disney100 THE MARKET in 伊勢丹新宿店』それぞれで1点以上お買いあげいただいたお客さまに「限定ポストカード(全2種)」を各会場先着10,000名さまに1枚プレゼントいたします。ぜひこの機会に、どちらの会場もめぐってお買いものをお楽しみください。





■対象期間:12月13日(水)~12月20日(水)

■引換場所:(Disney100 THE MARKET in 伊勢丹新宿店ver)

伊勢丹新宿店 本館6階 催物場 お買いあげノベルティカウンター



※それぞれの店舗で1デザインのみのお渡しとなります。

※なくなり次第終了となります。

※会期中のお買いあげレシートのみ有効。

ディズニー100とは





ディズニー100は、ウォルト・ディズニー・カンパニーの100周年を記念して、比類なきコンテンツ、体験、商品コレクションをご提供し、ディズニーの素晴らしさと魔法を共に分かち合うストーリーテラー、ファン、そしてファミリーを讃える一生に一度のイベントです。

『Disney100 THE MARKET in 伊勢丹新宿店』開催概要





■会期:2023年12月13日(水)~12月20日(水) [最終日午後6時終了]

■会場:伊勢丹新宿店 本館6階 催物場

https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/disney100_10







※価格はすべて税込です。

※イベントの内容は、都合により変更または中止となる場合がございます。予めご了承ください。





株式会社三越伊勢丹PR担当が発信するメディア関係者さま向けサイトをOPENいたしました!

是非ご覧ください。

・メディア関係者さま向けサイト

https://www.isetan.mistore.jp/common/pr.html



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/29-13:46)