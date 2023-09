[株式会社パルコ]

パルコゲーム事業の第一弾として人気eスポーツタイトル、VALORANT Champions Tour 公式オフシーズンシリーズ「OFF//SEASON」のイベントをSCARZと共同で開催します



株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区、代表取締役:川瀬 賢二)は、eスポーツチーム「SCARZ」を運営する株式会社XENOZ(本社:神奈川県川崎市、代表取締役:友利 洋一)と、新たなeスポーツエンタテインメントイベント「Hype Up(ハイプアップ)」を発足します。パルコゲーム事業担当及び「Hype Up」ブランドの第一弾となる「Hype Up Tour Japan」は、VALORANT Champions Tour 公式オフシーズンシリーズ「OFF//SEASON」のイベントとして開催されます!







大会開催背景





パルコは新しいコミュニケーション創造のため、ゲーム事業を始めます

パルコは1969年の池袋PARCO誕生以来、ファッションを中心に、音楽、アート、演劇、映画など様々なカルチャーを積極的に紹介し、新しい才能を見つけ、共に未来を切り開いて参りました。



この2023年9月、ゲーム専任部門 (エンタテインメント事業部コンテンツ事業担当 ゲームチーム)を組成。「ゲーム」を言葉や国境を越えた新たなコミュニケーションと捉え、そこで生まれる熱狂を新しいライフカルチャーとして世界に届けて参ります。

ファンが主役の新たなeスポーツイベント Hype Up について





提供したいのは『熱狂や興奮』と『仲間とのつながり』

eスポーツ元年と呼ばれた2018年以降、コロナ禍の影響もありeスポーツ業界では他のスポーツと比較して試合中のファンによる応援文化が定着していませんでした。オフラインイベントが安定的に開催されるようになった今、eスポーツ業界の成長を牽引する力である「ファンの情熱」にHype Upでは焦点を当て、以下の3つのコアコンセプトを掲げます。

Hype Up 3つのコンセプト

【1】ファンの参加を積極的に取り入れ、会場全体が一体となる興奮の瞬間を作り上げる

【2】ファンと選手が共感で繋がるコンテンツを生み出す

【3】ファンが心を解放して思いのままに声を張り上げ選手を応援できる環境を提供する

これらのコンセプトを基に、応援文化や推し活文化が根付く日本のファンとともに、新次元のeスポーツ観戦体験を創造します。

Hype Up Tour Japan大会概要





■大会ロゴ





■イベント名 Hype Up Tour Japan

■実施日程 予選1. 10月2日(月)@名古屋クラブクアトロ

予選2. 10月3日(火)@梅田クラブクアトロ

ファイナル 11月11日(土)@渋谷

■出演チーム数 4チーム

■賞金総額 130万円

■実施タイトル VALORANT

VALORANT Champions Tour 公式オフシーズンシリーズ「OFF//SEASON」イベント

■料金 会場:有料 / 配信:無料

Hype Up Tour Japan 3つの特徴





【1】都市ツアー形式

VALORANTのトッププロが東京・大阪・名古屋の3都市で熱い戦いを展開。

その模様はドキュメンタリーとしても配信。



【2】独自の演出と賞金制度

音と照明で観客とプレイヤーを一体とするステージを設計。



【3】オリジナルチームを組成

このツアー限定で特別なチーム編成を予定。詳細は後日発表。

情報公開





《公式SNS》https://x.com/HypeUp_official

《公式サイト》https://hypeup.fun 9月中旬公開予定

※参加チーム/選手、チケット販売情報、配信URLは随時X(旧Twitter)にて発信していきます。

各社メッセージ





■株式会社XENOZ 代表取締役 友利洋一より



この度、共催で行えることになったことを大変嬉しく感じております。

私たちは、協力して素晴らしい経験を提供し、参加者に価値ある情報やエンタテインメントを提供することを目指します。

お互いの得意分野の力を合わせて、大きなイベントを成功を目指し、共催の協力により、さまざまな視点や専門知識が交差し、より充実したイベントが実現を致します。

eスポーツにおいて、熱い応援が出来る一つのカルチャーを作り上げます。

皆様と協力し、Hype Up Japan Tourを共に築くことを楽しみにしています。

■株式会社パルコ 執行役員 エンタテインメント事業部担当 宇都宮誠樹より



ゲームが新しい熱狂カルチャーとして、さらに、面白く、カッコいいものになっていくというのは間違いないと確信してます。

音楽、映画、演劇などのライブエンタメからファッション、フードまでカルチャーと一緒に歩んできた我々パルコという企業が、その過程の中で一緒にできることがあるのではないかという思いがずっとありました。

Riot社にその旨をお話したところ、大きな共感をいただき、また、SCARZと一緒に様々なイベントを成功させてきた中、次はさらに面白いことができそうだと我々自身もとてもアガッています。ゲームに興味のある方も、「やばい、アガる」というものを求めている方も満足できるイベントになると思いますので、是非ご期待ください!

パートナー募集について





この度、「Hype Up」のコンセプトに共感頂けるパートナー企業様を募集しております。

ロゴの露出だけでなく、ソーシャルメディアやオフラインを活用した多様な販促プランをご用意しております。以下フォームよりお問い合わせください。

お問い合わせフォーム:https://www.scarz.net/contact/



