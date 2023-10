[吉本興業株式会社]

日本初! 国民プロデューサー(視聴者/以下、国プ)がデビューメンバーを決めるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第3弾『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』(毎週木曜21:00)の第3話(#3)の配信が、19日(木)に終了しました。



#3では、『グループバトル』の様子を配信。練習生が全16チームに分かれ、パフォーマンスする曲と対戦相手を決定。BLACKPINKの『How You Like That』をはじめ、IVEの『LOVE DIVE』、乃木坂46の『制服のマネキン』、SPEEDの『Body&Soul』でパフォーマンスを披露しました。視聴数、投票数ともに#1#2を上回る結果となり(※配信当日時点)、Xのトレンドでは、今回も練習生やトレーナーの名前、番組に関するキーワードが上位を占め、Leminoでも3週連続で人気ランキング1位(※デイリーランキング)を獲得しています。また、公式YouTubeのグローバル配信では、世界129の国と地域で視聴があり、国境を越えて注目を集めている状況です。

そして、番組の最後には2週目順位が発表されました。1週目の順位から20位以上ランクアップする練習生も。今後も国プの1票で変動が繰り広げられます。なお、第1回投票期間は10月26日(木)23:59:59までとなっています。

『#4』の放送は、10月26日(木)21:00よりスタート。いよいよ、グループバトルの後半戦です。壁にぶつかる者、落ち込む者、あるいは自信と実力をつけていく者、覚醒する者…果たして、どのようなステージになるのか、さらなる逸材の誕生にご期待ください。なお、番組は、トップパートナーであるNTTドコモの新しい映像配信サービス「Lemino(レミノ)(R)」にて、独占無料配信中。見逃し配信も含めお楽しみいただけます。



また、本日20日(金)から11月12日(日)まで、「PRORUCE 101 JAPAN THE GIRLS」の展覧会が、hmv museum 渋谷6(「HMV&BOOKS SHIBUYA」6F)にてスタート。先着入場特典として、練習生の限定ポストカードのプレゼントや、開催記念グッズが販売されます。練習生たちの魅力を番組とともにお届けします。



配信サイト:Lemino ※独占配信

番組名:『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』

出演者:国民プロデューサー代表:木村カエラ

トレーナー:青山テルマ、イ・ホンギ、KEN THE 390、仲宗根梨乃、YUMEKI ※五十音順

「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」練習生 ほか

配信日時:2023年10月5日(木)21:00~独占無料配信開始(全11回、毎週木曜日21:00更新)

※最終回は12月16日(土)14:00からTBS系列にて放送後、Leminoにて配信。

Leminoサービスサイト:https://lemino.docomo.ne.jp/

Lemino特設ページ:https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000026/

「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。



韓国の音楽専門チャンネル『Mnet』で放送され、10代、20代の男女に圧倒的な人気を誇る大ヒットサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101」シリーズの日本版。2019年にSEASON1、2021年にSEASON2を開催。書類・実技の選考を経て、合格者101人を選出。101名は、“練習生”と呼ばれ、歌やダンスなどを披露し、さまざまなミッションに挑戦します。熾烈な競争を勝ち抜いた11名が最後に選ばれ、日本版では、グローバルボーイズグループとして、“JO1”、“INI”がメジャーデビューを果たしました。

これらのすべての過程は、“国民プロデューサー”と呼ばれる視聴者による国民投票で勝ち残る者が決定します。過去にデビューしたいずれのグループも放送当時だけではなく、放送後も番組、広告、音楽市場などの芸能界全般かつ、グローバルな活躍をしています。数多くのスターを輩出、新語・流行語も数多く生み出すなど社会現象を巻き起こした革命的番組です。



【番組公式サイト】 https://produce101.jp/

【番組公式SNS】

X(Twitter):https://twitter.com/produce101jp_

Instagram:https://www.instagram.com/produce101japan_official/

TikTok:https://www.tiktok.com/@produce101japan_official

YouTube:https://www.youtube.com/c/PRODUCE101JAPAN



1. 国民投票サイトにアクセス

2. 「dアカウント」でログイン

3. 投票したい練習生を選択し、投票ボックスから投票

※投票できる回数は1日1回(0時~23時59分)です。

※投票期間により、1票の中で選択可能な練習生の数は異なります。

投票可能な選択(pick)数は投票開始と同時にお知らせいたします。

≪Lemino投票(追加投票)≫

Leminoアプリをダウンロードするともう1票投票が可能です。

※「dアカウント」取得で1票&Leminoダウンロードで1票=投票権は2票になります

※練習生のプロフィールは『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』オフィシャルホームページをご参照ください

https://produce101.jp/profile/list/?lang=ja

国民投票サイト:https://vote.produce101.jp/



▼Leminoアプリのダウンロードはこちら

Google Play:https://bit.ly/48ApcVc App Store:https://bit.ly/3ZAHIJb

Lemino投票サイト:https://bit.ly/3PZVgus



