名古屋PARCOは、9月13日(水)から18日(月・祝)まで、「パルコレ」を実施いたします。





人気ショップの10%OFF企画・PAYBACKでおとくにお買物をお楽しみいただけるほか、新たな好きを発見するイベント「DIGGIN YOUR SENSE」を開催します。



開催概要





パルコレ

9月13日(水)~18日(月・祝)

名古屋PARCO(愛知県名古屋市中区栄3-29-1)



◆特設サイト

https://nagoya.parco.jp/page/parcolle-2309



※企画は予告なく中止となる場合がございます。



DIGGIN YOUR SENSE





9月8日(金)~18日(月・祝)

今秋のNEW SHOPのOPENを記念して、新たな好きを発見するイベント「DIGGIN YOUR SENSE」を開催。





センスは必然じゃない、偶然の出会いがあなたのセンスになっていく。

新たなPARCOで新たな発見を。

さらにDJ EVENTや古本、レコードなど、あなたの好きなものを好きなだけ発掘する空間を期

限定で提供。



◆DIGGIN YOUR SENSE

https://nagoya.parco.jp/page/diggin



◆NAGOYA PARCO 2023 AUTUMN NEW&RENEWAL

https://nagoya.parco.jp/page/2023autumn-newandrenewal/



DJ EVENT

9月16日(土)~18日(月・祝) 11:30~19:00

@西館店頭





9月16日(土):Lucia

Instagram:https://www.instagram.com/lucia.o0/



9月17日(日):矢部ユウナ

Instagram:https://www.instagram.com/yunaaay1030/







9月18日(月・祝):UCARY & THE VALENTINE

Instagram:https://www.instagram.com/ucary_valentine/



タイムテーブルは名古屋PARCOインスタグラムにて後日公開いたします。

https://www.instagram.com/parco_nagoya_official/



POP UP





Manhattan Records

9月16日(土)~18日(月・祝)

西館1F イベントスペース





TUNELESS MELODY

9月13日(水)~18日(月・祝)

西館2F SNKRDUNK





NEWSED

9月8日(金)~18日(月・祝)

東館1F イベントスペース



10% OFF SALE





人気ショップが「ポケパル払いで10%OFF」を実施!

その他、ノベルティプレゼントやなど嬉しい企画も盛りだくさんとなっております。

各ショップの企画は、パルコレ特設サイトをご確認ください。





◆パルコレ特設サイト

https://nagoya.parco.jp/page/parcolle-2309



※企画実施期間は各ショップにより異なります。

※ノベルティは無くなり次第終了となる店舗がございます。



10% PAYBACK





9月13日(水)~18日(月・祝)



PARCOのQRコード決済「ポケパル払い」で5,000円(税込・期間中複数ショップ合算可)お買い上げごとに、名古屋パルコお買物券500円分を進呈いたします。詳細は特設ページをご確認ください。



◆PAYBACK 特設ページ

https://nagoya.parco.jp/page/payback/



