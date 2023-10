[吉本興業株式会社]



グローバルボーイズグループ“JO1” が全国アリーナツアー『2023 JO1 2ND ARENA LIVE TOUR ‘BEYOND THE DARK’』の大阪公演を、10月19日(木)大阪・大阪城ホールで開催しました。



11月1日からはアジア4都市でのアジアツアー「2023 JO1 1ST ASIAN TOUR ‘BEYOND THE DARK’ LIMITED EDITION」、そして11月24日(金)、25日(土)には追加公演として京セラドーム大阪で自身初のドーム公演を控える中、ツアーの本編としてはひと区切りとなった本公演。ツアー中の9月20日に3RD ALBUM『EQUINOX』をリリースし、LAでのイベント出演や韓国での番組出演など、東奔西走しながら駆け抜けた怒涛の3ヵ月間。東京、愛知、宮城、広島、福岡、大阪と全国6都市13公演をめぐり、宮城・広島には初上陸。各公演での新曲初披露も見どころとなりました。



そしてJO1はこのあとも休むことなく、本日0:00には、イヴ・サンローランとR3HABとのトリプルコラボが話題の新タイアップソング「Eyes On Me (feat.R3HAB)」をデジタルリリース。20日(金)20:00~の「ミュージックステーション 2時間SP」(テレビ朝日系)に初出演するなど、大活躍が続きます。



『2023 JO1 2ND ARENA LIVE TOUR ‘BEYOND THE DARK’』大阪公演オフィシャルライブレポート





昨年のツアーに引き続き全楽曲生バンド編成でライブならではのアレンジや迫力が増したサウンドも魅力のひとつとなっている本公演。スクリーンがせり上がると、奥から会場の空気を圧倒する風格溢れる煌びやかなスーツをまとったJO1が登場。代表曲「SuperCali」で引き込むと、「Rose」「Trigger」とセクシーかつ洗練された曲で魅せます。そのあと改めて挨拶をすると、大阪ならではのトークで盛り上げます。そして、川尻蓮と白岩瑠姫の2人によるダンスのユニットで華麗に舞い、オリジナル曲を携えた大平祥生、木全翔也、鶴房汐恩のラップユニットで温かな雰囲気にすると、「Run&Go」「NEWSmile」「We Good」とハッピーな楽曲が続きます。「Touch!」ではメンバーが客席に降り、近い距離でファンサービス。さらにファンキーなディスコ調にアレンジすることで、新たな表情を見せた「Born To Be Wild」、ツアーの初日で初披露をした、JAM(JO1ファンの呼称)の掛け声により曲が出来上がるとも言えるようなライブにピッタリのパーティーチューン「RadioVision」で盛り上がります。「RadioVision」の歌詞には過去にリリースされた楽曲タイトルが散りばめられており、ツアーを通してファンの声量も増した、まさに"思い出になる"楽曲となりました。ライブタイトル“BEYOND THE DARK”を表したVCRから金城碧海、河野純喜、與那城奨が現れると、バラードにアレンジされた「MONSTAR」を歌い上げます。そして白岩がW主演を務めた映画『夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく』の主題歌「Gradation」など、バラード曲で11人の歌声を響かせます。そして、「With Us」では「JAMの歌声聞かせてー!」と会場で大合唱する場面も。ライブも終盤に差し掛かると、川西拓実、佐藤景瑚、豆原一成のスクリーンとシンクロしたダンスパフォーマンスでクールにきめ、「Algorithm」「Walk It Like I Talk It」「Speed of Light」とパワフルなパフォーマンスでたたみかけます。 そして「次で最後の曲になります。」と金城が投げかけると、会場からは「え~」と名残惜しそうな歓声が。その声に與那城が「しかたない!最初からやるか」と応え笑いを誘います。怒涛のパフォーマンスの締めくくりとして、「Tiger」で一度幕を閉じます。



アンコールでは「JO1!JO1!」と力強いJAMの声によりJO1が再登場。暗転したステージから一気に11人にスポットが集まると、緻密なフォーメーションが美しい3RD ALBUM『EQUINOX』のリード曲、「Venus」を披露します。さらに、最後に、メンバー1人ずつファンに向けてメッセージを送ります。口々に語るのは、「幸せでした。また絶対に会いましょう」という言葉で、相思相愛なJO1とJAMの愛を伝え合う幸せな空間となりました。

アリーナツアーは本公演で区切りとなりますが、アジアツアー、京セラドーム大阪公演と続いていきます。

なお、各種音楽ストリーミングサービスにて本公演セットリストのプレイリストを公開しました。



Linkfire: https://lnk.to/jo1_beyondthedark



JO1「 2023 JO1 2ND ARENA LIVE TOUR ‘BEYOND THE DARK’」 2023年10月19日 大阪城ホール セットリスト





M1: SuperCali

M2: Rose

M3: Trigger

M4: Comma,

M5: Phobia

M6: Untitled Perf.#1(川尻/白岩)

M7: We Can Fly(大平/木全/鶴房)

M8: Run&Go

M9: NEWSmile

M10: We Good

M11: Touch!

M12: Born To Be Wild

M13: RadioVision

M14: OH-EH-OH

M15: MONSTAR

M16: 流星雨

M17: Romance

M18: OASIS

M19: Gradation

M20: With Us

M21: Untitled Perf.#2(川西/佐藤/豆原)

M22: Algorithm

M23: Walk It Like I Talk It

M24: Speed of Light

M25: Tiger



<アンコール>

M26: Venus

M27: Forever Here





















企業プレスリリース詳細へ (2023/10/20-13:16)