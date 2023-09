[株式会社パルコ]

株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区)は、新井すみこ先生のSNSフォロワー95万超の大人気SNS漫画「気になっている人が男じゃなかった」初となるPOP UP SHOP『気になっている人が男じゃなかったPOP UP SHOP』を池袋PARCO(本館B1Fイベントスペース)と名古屋PARCO(東館1Fイベントスペース)にて開催いたします。

今回開催が初めてとなるPOP UP SHOPでは、開催を記念したオリジナルグッズの販売をいたします。また、人気の登場人物と一緒に写真が撮れるフォトスポットも展示いたします。グッズご購入特典としてスペシャルノベルティもプレゼントいたします。



開催概要





●タイトル :『気になっている人が男じゃなかったPOP UP SHOP』



●会期/会場:

<池袋>2023年9月15日(金)‐9月24日(日)/池袋PARCO 本館B1F イベントスペース(東京都豊島区南池袋1-28-2)

<名古屋>2023年9月30日(土)-10月9日(月・祝)/名古屋PARCO 東館1F イベントスペース(名古屋市中区栄3-29-1)



●入場料:無料

<事前入場申込>

事前入場整理券申込ページ:https://eplus.jp/kininatteru/

事前申込開始日:

【池袋】2023年9月9日(土)~

【名古屋】2023年9月16日(土)~

事前入場整理券申込対象日:

【池袋】2023年9月15日(金)-9月18日(月・祝)/9月23日(土)-9月24日(日)

【名古屋】2023年9月30日(土)-10月1日(日)/10月7日(土)-10月9日(月・祝)

事前入場整理券は、入場枠に空きがある場合のみ、入場前日の23:59までお申し込みいただけます。

※会場混雑緩和の為、上記対象日のみ日時指定制の事前入場整理券がお申し込み可能です。

※当日入場枠に空きがある場合には、会場にて当日券を販売致します。

<当日入場>事前入場整理券申込対象日以外の日程については、予約なくご入場が可能です。

※混雑状況によっては予告なく会場にて整理券を配布する場合がございます。

※各会場の詳細情報は公式HP/SNSにて随時ご案内します。



●主 催:PARCO/制作協力:(株)アヴェンジャーズ



●新井すみこ公式X(Twitter)https://twitter.com/agu_knzm (@agu_knzm)



●PARCO ART:https://art.parco.jp/



●各店公式 HP:

池袋PARCO:https://nagoya.parco.jp/enter/detail/?id=24901

名古屋PARCO:https://ikebukuro.parco.jp/pnews/detail/?id=24902

※営業日時は変更となる場合がございます。詳しくは各店のHPをご確認ください。※企画内容は予告なく変更になる可能性がございます。



SPECIAL GOODS





初POP UP開催を記念して、会場限定のオリジナルグッズを販売します。



【気になっている人が男じゃなかった】

アクリルキーホルダーコレクション(全8種)

各:700円/1BOX:5,600円



【気になっている人が男じゃなかった】

アクリルアートパネル(全3種)各:5,000円



【気になっている人が男じゃなかった】

缶バッジコレクション(全8種)

各:500円/1BOX:4,000円



【気になっている人が男じゃなかった】

トレーディングクリアカード(全12種)

各:400円/1BOX:4,800円



【気になっている人が男じゃなかった】

クリアファイル(全2種)各:500円



【気になっている人が男じゃなかった】

ピックセット(3枚セット)1,200円



【気になっている人が男じゃなかった】

ポスター(全2種)※B2サイズ 各:1,500円



【気になっている人が男じゃなかった】

ダイカットステッカー(全5種)各:400円



(C)新井すみこ

※画像はイメージです。

※企画内容・商品の仕様・価格などは予告なく変更になる場合がございます。

※価格はすべて税抜価格です。

※1回のご入場につきお1人様1回のお会計となります。

※商品に購入制限を設けさせていただく場合がございます。

※商品の数には限りがございますので、売切れの際はご容赦ください。

※品切の商品が再入荷する場合は、各店X(Twitter)にて告知します。



ご購入特典





『気になっている人が男じゃなかったPOP UP SHOP』

会場にて、税込3,300円以上ご購入頂いた方に先着で限定ショッパーをプレゼントいたします。



(C)新井すみこ

※画像はイメージです。

※各会場無くなり次第終了



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/06-20:46)