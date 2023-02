[阪神電気鉄道株式会社]

阪神電気鉄道株式会社(本社:大阪市福島区、社長:秦雅夫)が運営する商業施設「甲子園プラス」では、本年3月3日(金)に開業1周年を迎えるに当たり、「甲子園プラス1st anniversaryイベント」として、様々な企画を実施します。







このイベントでは、阪神タイガースOBの今成亮太氏に1日PR大使に就任いただき、1日PR大使の任命式やオリジナル名刺の配布、各店舗訪問を行うほか、甲子園プラス内にあるバーチャルバッティングセンター「BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND IN」において野球指導などを行います。

また、甲子園プラス対象店舗でのお買上げに応じて参加できる「抽選会」や、甲子園プラス各店舗をご利用いただいた方を対象に、スーパーボールすくい、おもちゃ釣りなどが楽しめる「縁日コーナー」を設けます。加えて甲子園プラス3階に教室を開設している「プログラボ甲子園」がロボットプログラミング体験イベントを開催します。

更に、甲子園プラスに内にある「甲子園歴史館」「BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND IN」では、3月3日(金)~5日(日)の間、先着でオリジナルエコバッグ(甲子園歴史館)、オリジナルマグカップ(BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND IN)をプレゼントいたします。

是非この機会に、甲子園プラスへ遊びにお越しください。

甲子園プラス1st anniversaryイベントの概要は、次のとおりです。



【甲子園プラス1st anniversaryイベントの概要】



1 甲子園プラス1日PR大使

3月4日(土)限定で、阪神タイガースОBの今成亮太氏に、1日PR大使に就任いただきます。

任命式のほか、オリジナル名刺の配布、各店舗への訪問、「BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND IN」での野球指導などを実施いたします。

(1)1日PR大使任命式

日時:2023年3月4日(土)11:00~11:25

場所:甲子園プラス2階デッキ

内容:

1日PR大使の任命式や、今成亮太氏による甲子園プラス内飲食店舗のグルメ紹介などを行います。

※荒天時は、任命式の場所を変更し、報道関係者のみで実施させていただきます。

参加条件:

どなたでもご参加いただけます。

※報道関係者優先でご案内させていただきます。

※人数が多い場合は観覧を制限させていただきます。

(2)オリジナル名刺の配布

日時:2023年3月4日(土)11:25~ 約20分程度

場所:甲子園プラス2階デッキ

内容:

1日PR大使の限定名刺を、今成亮太氏から先着200名様限定で配布いたします。

※整理券配布による先着順です。

※状況により、スタッフからの配布となる場合があります。

※荒天時などは名刺配布を中止させていただきます。

参加条件:

どなたでもご参加いただけます(要整理券)。

※名刺の受け取りをご希望の方は、10:30~甲子園プラス2階デッキで配布する整理券をお受け取りください。

(3)各店舗訪問

日時:2023年3月4日(土)11:45頃~

場所:甲子園プラス各店舗

内容:

1日PR大使の今成亮太氏が、甲子園プラスの各店舗を訪れてご挨拶などを行います。

(4)BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND INでの野球指導

日時:2023年3月4日(土)14:00~15:00

場所:甲子園プラス2階「BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND IN」

内容:

バーチャルバッティングセンター「BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND IN」において、今成亮太氏から簡単な野球指導を行っていただきます。

※打撃方法などを簡単に指導する内容となります。

参加条件:

BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND INの3種セット券(バッティング・トスバッティング・ピッチング)のご購入が必要です。

野球指導に参加いただけるチケットは、当日10:00から、BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND IN受付において先着順で販売いたします。

人数:

20組(先着順)

※1組最大2名までご参加可能です。

※1組につき、3種セット券1枚のご購入が必要です。



2 甲子園プラス 1st anniversary 抽選会

1日PR大使の今成亮太氏のサイン色紙や阪神タイガース選手のサインボール、甲子園プラス各店舗の特別優待券、ノベルティなどが当たる抽選会を開催します。甲子園プラス内の対象店舗で500円(税込)購入ごとに抽選補助券1枚をお渡しし、4枚集めると1回抽選会にご参加いただけます。

日時:

2023年3月4日(土)、5日(日)各日11:00~17:30

※賞品がなくなり次第、終了いたします。

場所:

甲子園プラス2階デッキ

※雨天等の状況により、場所を変更する場合があります。

参加条件:

対象店舗で500円(税込)購入ごとに1枚お渡しする抽選補助券4枚で、1回抽選会にご参加いただけます。

※抽選補助券は3月3日(金)~5日(日)17:00まで配布いたします。

※各店舗レシート合算での抽選補助券のお渡しはできません。

対象店舗:

甲子園歴史館、BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND IN、ほか甲子園プラス各店舗(プログラボを除く。)、ストライク軒NOODLE STUDIO

※16号門横スタジアムショップ、タイガースチームショップアルプス、ファンショップダグアウトは対象外。

当選賞品:

1日PR大使の今成亮太氏のサイン色紙や阪神タイガース選手のサインボール、甲子園プラス各店舗の特別優待券、オリジナルノベルティなどが当たります。

※賞品の内容は変更となる場合があります。



3 縁日コーナー

甲子園プラスの各店舗をご利用いただいた方限定で、縁日コーナーにご参加いただけます。

日時:2023年3月4日(土)、5日(日)各日11:00~16:00

場所:甲子園プラス1階ローソン前付近

参加条件:

甲子園プラス各店舗で購入いただいた際にお渡しするレシートをご提示ください。

※当日のレシートのみ対象です。

※レシート1枚に対して、1名の方がご参加可能です。

実施内容:

おもちゃ釣り、スーパーボールすくい など

※一部、中学生以下のみ対象の内容があります。

※実施内容は変更となる場合があります。

※雨天時の際、実施を中止させていただく場合があります。



4 ロボットプログラミング体験コーナー

子ども向けロボットプログラミング教室「プログラボ」による体験イベントを実施します。



日時:2023年3月4日(土)、5日(日)各日11:00~17:00

場所:

甲子園プラス2階デッキ

※雨天等の状況により、場所を変更する場合があります。

参加条件:どなたでもご参加いただけます。

実施内容:

タブレットを利用したロボットプログラミングに触れ、昨今注目が集まるプログラミング教育の体験をしていただけます。



※ロボットプログラミング教室「プログラボ」は、阪急阪神ホールディングスグループの株式会社ミマモルメ(本社:大阪市福島区、社長:小坂光彦)が、讀賣テレビ放送株式会社(本社:大阪市中央区、社長:大橋善光)と共同で構成する「プログラボ教育事業運営委員会」が運営しています。



5 甲子園歴史館連動企画 オリジナルエコバックプレゼント



甲子園プラス開業1周年とともに、甲子園歴史館もリニューアル1周年を迎えることから、入館者へオリジナルエコバッグをプレゼントいたします。

配布期間:2023年3月3日(金)~5日(日)

配布対象:

甲子園歴史館に入館される方各日先着500名

※プレミアム会員、前売券、株主優待券、招待券、団体での入館を含む。

※1名様につき1日1個のお渡しといたします(同じ日にお1人様で複数回入館されても、複数枚のお渡しはできません。)。

※スタジアムツアーご参加の方は、入館時にお渡しいたします。



6 BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND IN 連動企画 オリジナルマグカッププレゼント



甲子園プラス開業1周年とともに、BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND INも開業1周年を迎えることから、対象者限定でオリジナルマグカップをプレゼントいたします。

配布期間:2023年3月3日(金)~5日(日)

配布対象:

BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND INで3種セット券をご購入された方

※3種セット券1枚ご購入ごとに1個お渡しいたします。

※1名様につき1日1個のお渡しといたします(同じ日にお1人様で複数枚購入しても、複

数のお渡しはできません。)。



<イベント開催に関する注意事項>

・天候、感染症の流行状況等によっては、本イベントを中止又は内容を変更する場合があります。

・イベント会場内での怪我、その他事件・事故等については自己責任でお願いします。

・本イベント参加に起因するいかなる損害についても一切の責任は負いかねます。

・イベント参加時は、マスクの着用を必ずお願いします。

・ご来場前に体調を確認いただき、咳、のどの痛み、体のだるさ、発熱等の体調不良がある場合は、参加をお控えください。



◆ 甲子園歴史館・BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND INについて◆

(甲子園歴史館)

阪神タイガース、高校野球、阪神甲子園球場の歴史が一堂に会したミュージアム

<営業時間>

10:00~18:00(2月までは、~17:00)

※入館は閉館時間の30分前まで

※催物の開催等により変更する場合があります。

<休館日>月曜日(試合開催日、祝日を除く。)

<入館料>おとな900円、高校生700円、こども500円

◎お問合せ 0798-49-4509(営業時間と同じ。)

◎ホームページ https://koshien-rekishikan.hanshin.co.jp/



(BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND IN)

まるで甲子園で野球をしているかのような体験が味わえるバーチャルバッティングセンター

<営業時間>

10:00~19:00(~2月までは、18:00)

※催物の開催等により変更する場合があります。

<休業日>月曜日(試合開催日、祝日を除く。)

<料金>

3種セット券(バッティング・トスバッティング・ピッチング各1階)1,200円(※)

2種セット券(バッティング1回+トスバッティング又はピッチング1回)900円

トスバッティング・ピッチング1回 400円

※特別料金設定日は、3種セット券(特別料金1,500円)のみ販売

※特別料金は土日や春休み・夏休み等の繁忙期に適用。詳しくはホームページをご確認ください。

◎お問合せ 0798-42-6970(営業時間と同じ。)

◎ホームページ https://be-stadiumkoshien.hanshin.co.jp/



◆ 甲子園プラスについて◆

■1階





施設の顔となる1階は、ファミリー層を中心に個性豊かな人気の飲食店、大型野球用品専門店等が路面に並ぶグルメファンと野球ファンが楽しめるフロアです。











■2階





阪神甲子園球場と歩行者デッキで接続される(※)2階は、高校野球、阪神タイガースなどの歴史を伝える甲子園歴史館に、バーチャルバッティングセンター。また、ベーカリー&カフェ店内にも野球関連の書棚を配置しておりますので、歴史館と一体的な空間をお楽しみいただけます。

※甲子園歴史館を除き、球場内から直接の出入りはできません。







■3階







キッズスポーツ施設「パルクールプレイハウス」やロボットプログラミング教室「プログラボ」が並ぶ、スポーツ・学び・子育てをテーマとしたフロアです。











阪神電気鉄道株式会社 https://www.hanshin.co.jp/



リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/7ef713e052f35abdc796690e202fb34dec954a3e.pdf



発行元:阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/24-21:15)