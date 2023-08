[株式会社パルコ]

─東京では全日チケット完売の大反響!大友克洋全集「OTOMO THE COMPLETE WORKS」展覧会─







漫画家、映像監督をはじめ、多彩なジャンルで作品を生み出し続ける作家・大友克洋氏が、自ら企画・プロデュースする全集「OTOMO THE COMPLETE WORKS」(講談社)が絶賛刊行中です。

その第1期の中で複数巻にわたり関連書籍が刊行された、1988年公開の劇場版アニメーション映画『AKIRA』のセル画展が東京で開催され(8月31日終了)、全日チケットが完売し、「チケットが手に入れられなかった」「もう一度見たい」といった声が上がるなど、大反響を呼んでおります。



その声にこたえて大阪巡回を、心斎橋PARCO 14F「SPACE14」にて、2023年10月6日(金)より開催いたします。



会場では大阪限定グッズの販売や、東京会場で話題となった入場特典(全集印刷時のゲラ刷り)の配布も予定しております。(なくなり次第終了予定)



入場予約方法の詳細は、後日セル原画展特設サイト・PARCO ART 展覧会HPにて告知予定です。





【展覧会概要】





タイトル:大友克洋全集 AKIRAセル画展

●会期/2023年10月6日(金) ~ 10月24日(火)19日間

●営業時間/ 10:00~20:00 ※入場は閉場時間の30分前まで ※最終日は18:00閉場

●会場/心斎橋PARCO 14F SPACE14 (大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目8−3)

心斎橋PARCO公式サイト: https://shinsaibashi.parco.jp

●入場料/ 1,500円(税込) 入場特典:全集印刷時のゲラ刷り1枚(なくなり次第終了予定)

※未就学児は保護者同伴に限り入場可(入場無料)

※入場は事前予約となります。

予約方法の詳細は、後日セル原画展特設サイト・PARCO ART 展覧会HPにて告知致します。

●大友全集HP特設内セル画展特設サイト:

https://otomo-complete.com/special/akira-cell-drawing/index.html

PARCO ART 展覧会HP:https://art.parco.jp/eventhall/detail/?id=1294

●主催/講談社 ●協力/パルコ ●企画・制作/パルコ・講談社

(C)2023 MASH・ROOM (C)1988 マッシュルーム/アキラ製作委員会



【セル画展内容】





マンガを描いた作家自らが監督を担当した、劇場版アニメーション映画『AKIRA』(1988年)。

刊行中の「大友克洋全集」第1期に、「絵コンテ集」も含め複数巻上梓した劇場版関連書籍の中から、「原画・レイアウト集」にも収録した、大友監督私蔵のセル画や貴重な直筆レイアウト約650点超を、大友氏自身のチョイスにより惜しまず、できる限り展示、初公開。

マンガ、映画に続き、今回も作者・大友克洋氏自らが企画構成し、劇場版の新たな楽しみ方をプロデュースするセル画展となります。

セル画展示は「NEO TOKYO」「NIGHT-MARE」「CATASTROPHE」と大きくシーンを分けて、映画の設計をも垣間見ることができる内容です。また、来場者も撮影可能なフォトスポットでは、名シーンの一つである「ナイト・ベア」のシーンを再現。もちろん全集を手にとって見ることができるコーナーもあります。

東京展でも話題を呼んだ会場BGMは、芸能山城組『Symphonic Suite AKIRA』のリミックス・バージョン。久保田麻琴氏、小西康陽氏が参加したリミックスも必聴です。

新しい情報は追って公式HP、SNSなどでお知らせしていきます。



【販売予定グッズ情報】(大友克洋全集も販売いたします)







【大友克洋プロフィール】





漫画家/映画監督

宮城県登米市出身。1954年生まれ。

1973年、「漫画アクション」(双葉社)にて『銃声』で漫画家デビュー。

漫画の代表作として、『気分はもう戦争』(原作:矢作俊彦)、『童夢』、『AKIRA』など。

アニメーションは、『幻魔大戦』(1983年 監督:りんたろう)のキャラクターデザインを担当した事をきっかけに、1988年には、『AKIRA』映画化にあたり自ら監督。

実写映画では、1991年『ワールド・アパートメント・ホラー』、2007年『蟲師』(原作:漆原友紀)など。

デザイナーとして、2015年、東北震災で被災した仙台空港には復興をテーマに、2020年、東京工業大学大岡山キャンパスには五大エレメントをモチーフにしたレリーフを、それぞれデザイン監修として担当した。

2013年には紫綬褒章を、2014年にはフランス芸術文化勲章オフィシエを授与され、同年アニー賞ウィンザーマッケイ賞を受賞。2015年、フランスのアングレーム国際マンガ祭でグランプリを受賞。





【大友克洋全集「OTOMO THE COMPLETE WORKS」について】





漫画家、イラストレーター、映像監督、シナリオライターなどのジャンルに囚われない顔を持つ作家・大友克洋氏が、日本から世界中に衝撃をもたらした『AKIRA』を始め、まったく新しい表現を自らプロデュースするまったく新しい個人全集です。

その作品の集積は、一人の作家のパーソナルな仕事集というだけでなく、1970年代から現代までの漫画、アニメ、映像までをも含む、現代文化の冒険を愉しめる作品集となっています。

【第1期発売中ラインナップ】

第8巻『童夢』(漫画)

第21巻『Animation AKIRA Storyboards 1』(アニメ映画『AKIRA』絵コンテ集)

第2巻『BOOGIE WOOGIE WALTZ』(漫画)

第22巻『Animation AKIRA Storyboards 2』(アニメ映画『AKIRA』絵コンテ集)

第3巻『ハイウェイスター』(漫画)

第4巻『さよならにっぽん』(漫画)

第23巻『Animation AKIRA Layouts & Key Frames 1』(アニメ映画『AKIRA』原画・レイアウト集)

第24巻『Animation AKIRA Layouts & Key Frames 2』(アニメ映画『AKIRA』原画・レイアウト集)

【第1期最新巻発売中!・各巻3,190円(税込)】

第1巻『銃声』(漫画)

内容:未成年期の大友克洋が、学生投稿者時代からプロデビュー後までの1971年―1974年にか

けて制作した11篇の短編漫画を収録した初期作品集。

第5巻『Fire-Ball』(漫画)

内容:大友克洋が24~25歳の1978、79年にかけて制作した12篇の短編漫画収録。

特に表題作の『Fire-Ball』は著者にとってSFという新たなジャンルに挑戦した重要作。

※以降の続巻は随時発表予定となります。

■基本情報

・判型:B5判変型サイズ

・第1期全巻購入特典:「大友克洋オリジナルデザイン 全集特製Tシャツ」(第1期全11巻封入の応募券を集めて応募)

・各巻ごとに異なる初版限定「大友克洋デザインステッカー」封入

・タイトルにより巻末に大友克洋氏自身の解説入り

・装丁デザインは、大友克洋自身が担当



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/31-20:46)