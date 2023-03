[ぴあ株式会社]





平素は大変お世話になっております。

3月10日に発売された『ぴあMUSIC COMPLEX(PMC)Vol.27』の重版が決定いたしました。発売前に公開したBABYMETALの表紙ビジュアルも大きな話題を呼び、予約が殺到しましたが、表紙・巻頭を飾るBABYMETALの大特集はもちろん、2月に開催されたStray Kidsのアンコール公演(埼玉・さいたまスーパーアリーナ、大阪・京セラドーム大阪)ライブレポート10ページ、そして、昨年話題となった8LOOMの活躍を経て充実のアーティスト活動を行うNOA、SKY-HI主宰のBMSGに所属する16歳の若き才能edhiii boiといった初登場組には、1stアルバムのロングインタビューのほか20Q(20問20答)も掲載。

その他、夢のコラボレーションが実現したフジファブリック×フレデリックによる初出しインタビューとして、山内総一郎(フジファブリック)と三原健司(フレデリック)の対談をお届けするなど、各アーティスト、それぞれ濃厚な記事やライブ写真・撮り下ろし写真満載で大きな反響をいただきました。

発売と同時に、ネットショップ、書店で完売が相次ぎ重版が決定。順次、各ショップなどに納品される予定です。



表紙のBABYMETALについては、これまで語ってこなかった日本武道館10公演(2021年1~4月)、ライブ活動の封印期間中と封印解除式となった「BABYMETAL RETURNS -THE OTHER ONE -」(1月28 ・29日、千葉・幕張メッセ国際展示場)、そして「BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE -」(4月1 · 2日、神奈川・ぴあアリーナMM)や3月24日リリースのコンセプトアルバム『THE OTHER ONE』セルフライナーノーツ(全曲解説)に至るまで、SU-METALとMOAMETALにたっぷりと語ってもらいました。また、KOBAMETALのロングインタビューやフルキャパ&声出しが急遽可能となる奇跡が起きた幕張メッセ2DAYSのライブレポート、読者アンケートにいたるまで“BABYMETAL IS BACK!!”を届けます。



なお、タワーレコードで購入された方には、特典としてBABYMETAL撮りおろし写真を使用したポストカードが付きます(数に限りがありますのでお早めに)。





『ぴあMUSIC COMPLEX(PMC)Vol.27』コンテンツ



表紙 BABYMETAL

特集 「2023 カムバックスペシャル!」

◎BABYMETAL 新たな伝説の始まり、BABYMETAL IS BACK!!

〈SU-METAL、MOAMETALインタビュー〉

封印解除後初、幕張2DAYS、鳴り響くBABYMETALコール

〈LIVE REPORT〉

BABYMETALが語る『THE OTHER ONE』

〈SELF LINER NOTES〉

“BABYMETAL IS BACK!!” KOBAMETALの証言

・読者アンケート

◎Sabaton

欧州ツアーにBABYMETALが参加、Sabatonのインタビューが届いた

◎Stray Kids

25万人と奏でる“SOUND”、初のドームを含む再来日公演レポ

◎NOA

8LOOMの活動を経て、飛躍するNOAの表現 〈ロングインタビュー&20Q〉

◎edhiii boi

初期衝動あふれる16歳の1stアルバム! 〈ロングインタビュー&20Q〉

◎フジファブリック×フレデリック

「夢がかなった!」楽曲コラボ、フジファブリック×フレデリック結成!

◎Rin音

等身大の成長を込めた、心地よい『live in love.』

◎PIA SPECIAL PICK UP! Homecomings/Absolute area

◎Chim↑Pom from Smappa!Group “エリイの国の人”の習性 ほか





『ぴあMUSIC COMPLEX(PMC)Vol.27』ラインナップ



特集 「2023 カムバックスペシャル!」

今号では、封印解除後初のライブを開催したBABYMETALをはじめ、Stray Kidsの再来日レポートほか、2023年の新作を“カムバック”するアーティストのインタビューなどをお届けします。



BABYMETAL

新たな伝説の始まり

BABYMETAL IS BACK!!

1月28·29日「BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE -」にて、大歓声の中、新たな奇跡を起こしたBABYMETALが2年3ヶ月ぶりに『PMC』に帰ってきた!

新たな伝説を予感させる2日間のライブレポート、SU-METALとMOAMETALのロングインタビューはもちろん、『THE OTHER ONE』セルフライナーノーツ、KOBAMETALの証言、読者アンケートなど46ページにわたってお届け。



Sabaton

欧州ツアーにBABYMETALが参加

Sabatonのインタビューが届いた!

ヨーロッパを代表するスウェーデン発のバンド、Sabaton。

新作を携えた彼らの大規模ヨーロッパツアーに、4月よりBABYMETALが参加! バンドの創設メンバー、パル・

スンドストロム(B)から届いたインタビューを掲載!



Stray Kids

25万人と奏でる“SOUND”、

初のドームを含むStray Kids再来日公演レポ

Stray Kidsが6ヶ月ぶりに帰ってきた!

ライブビューイングと配信も加え、4公演で約25万人が

熱狂したアンコール公演のライブレポートを

10ページにわたってお届け。



NOA

8LOOMの活動を経て

飛躍するNOAの表現

ドラマ『君の花になる』に登場するボーイズグループ8LOOMの活動でも話題に。

ソロアーティストNOAに1stアルバム『NO.A』ロングインタビュー&20Qで迫る!



edhiii boi

初期衝動あふれる

16歳の1st アルバム!

14 歳でBMSGと契約し、2022年1月にデビューした

edhiii boi。16 歳の今が詰まった『edhiii boi is here』の

初インタビュー、さらに20Q(20問20答)も!



フジファブリック×フレデリック

「夢がかなった!」楽曲コラボ

フジファブリック×フレデリック結成!

人気バンドのコラボが実現。楽曲制作からガッツリタッグを

組み、バンド名もフジファブリック×フレデリックに。

今回はそれぞれのフロントマンである山内総一郎(フジファブリック)と三原健司(フレデリック)の対談を届ける。



Rin音

等身大の成長を込めた

心地よい『live in love.』

「snow jam」の大ヒット後も、福岡在住のまま

マイペースな音楽活動をつらぬくラッパーのRin音。

デジタルEP『live in love.』のリリースを前に、

上京中の彼に話を聞いた。







タワーレコード購入者特典 BABYMETAL撮りおろし写真使用ポストカード











タワーレコード渋谷店1F BABYMETAL特大ポスター展示(~3月末)















企業プレスリリース詳細へ (2023/03/16-20:16)