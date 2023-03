[ぴあ株式会社]

60万部突破!2022年1番売れた本!ぴあ刊『ジェイソン流お金の増やし方』





関係者各位 2023 年 3月 15 日



平素は大変お世話になっております。

2021年11月12日にぴあ株式会社より発売した厚切りジェイソン著『ジェイソン流お金の増やし方』が、「オリコン年間BOOKランキング 2022」、「楽天ブックス 2022年 年間ランキング 和書部門」(集計期間:2022/1/1~2022/10/20)、「TSUTAYA 2022年 年間ランキング 書籍販売 総合ランキング」でも1位となり、三冠を受賞しております。また、2023年3月現在、電子書籍を含めると、60万部を突破しております。



福岡の方々にも是非リアルに知ってほしいという思いから、3 月 24 日(金)17 時30分より福岡・JR博多シティ9階会議室2にて厚切りジェイソン氏によるイベントを開催することが決定しまし た。



【イベントお申込み方法】

丸善博多店にて直接申し込み。書籍を購入した方のみ整理券をお渡しし、参加可能です。



本書は、「これだけやれば貯まるのに...投資をしないのは一番の無駄遣い!Why Japanese people!?」という、外国人ならではのグローバルな目線で本書を解説。徹底した節約術から、ジェイソン流投資術まで、すぐに取り入れたい投資術をレクチャーしています。今まで東京、大阪、名古屋で行われたトーク&サイン会はいずれも大好評。



イベント終了後には取材時間がございますので、ぜひご検討いただけますと幸いです。

何卒宜しくお願い申し上げます。











【イベント取材】

2023 年 3 月 24 日(金) 17時30分~18時30分 (マスコミ受付16 時45分~)

[イベント取材をご希望の方]

<媒体名><御社名><掲載予定日><ご担当者><当日連絡先><その他ご質問等>

知野メール mikikochinokitajima@gmail.com or ケータイ(090-6012-8849)までご連絡ください。

当日のご参加も受け付け予定ですが、連絡が取りづらくなる可能性がございますので、お早めにご連絡いただけますと幸いです。



【囲み取材】

2023 年 3 月 24 日(金) イベント終了後 18 時40分~(予定)

・イベント終了後、個別取材時間を設けさせていただいております。

・取材場所としてJR博多シティ会議室をご利用いただけます。

※イベント前の時間も15:00~17:00に個別取材対応は応相談になります。



[取材をご希望の方]

取材希望内容を知野 メール mikikochinokitajima@gmail.com or ケータイ(090-6012-8849)までご連絡ください。









【プロフィール】

1986 年アメリカ・ミシガン州生まれ。17 歳の時に、飛び級でミシガン州立大学へ入学。卒業後、イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校へ進み、エンジニアリング学部コンピューターサイエンス学科修士過程修了。現在は 3 姉妹のイクメンパパながら IT 企業の役員も務める二刀流芸人であり、情報番組でコメンテーターを務め、ドラマや映画に出演するなど幅広く活動している。ロングフォーム形式の対談YouTube「厚切りインタビュー」もご注目ください。(https://www.youtube.com/@atsugiriinterview/videos)



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/15-19:45)