株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区、以下パルコ)の購入型クラウドファンディングサービス「BOOSTER (ブースター)」は、五感を刺激する豊かな感性と、想像を超える広い世界に触れることができる、“本物の” クリエイションの祭典『NEW ENERGY(ニューエナジー)』とのコラボレーション企画として、NEW ENERGYと 同時に出展対象ブランドの商品を購入いただけるオンライン受注会を2023年9月7日(木)より開催し、13の出展者が参加いたします。

新しい才能の発見や応援を続けるパルコがクラウドファンディングBOOSTERを通じ、商品のこだわりや デザイナー・クリエイターの想いを記事として掲載するとともに、展示商品のオンライン受注が可能になります。 また、オンライン受注会とすることでNEW ENERGYの展示会にご来場いただけない方も商品を購入することが できます。

プロジェクトのご紹介 ※一部抜粋





プロジェクトタイトル:伝統工芸材料「金糸」で金継ぐヨットの帆 ft.福祉作業所のクリエイターたち

プロジェクトURL:https://camp-fire.jp/projects/view/691423





プロジェクトタイトル:「宇宙開発技術」と「伝統工芸技術」令和浪漫グラス:八景で美味しさに没入する!

プロジェクトURL:https://camp-fire.jp/projects/view/692274





プロジェクトタイトル:色彩豊かなテキスタイルであなたの暮らしに余白をつくる

プロジェクトURL:https://camp-fire.jp/projects/view/679061





プロジェクトタイトル:新品なのに錆て色が剥げている?「革製品の様に君と共に時を刻む、育てるアイウェア」

プロジェクトURL:https://camp-fire.jp/projects/view/679948







NEW ENERGY×BOOSTERオンライン受注会参加者一覧 ※順不同





・スギモトデザインスタジオ

・TSUKUYOMIBLACK

・Kalappo

・MOODE

・TOYOU YAKUZEN CHA

・トーホー株式会社

・株式会社小名細胞アッセイ技術研究所

・合同会社 PLA STUDIO

・sAto

・株式会社日翔工業

・有限会社ライオットオブカラーズ

・美津村株式会社

・株式会社 Ten

オンライン受注会の仕組み





クラウドファンディングの仕組みを活用したオンライン受注会とすることで、事業規模の大小にかかわらず NEW ENERGY出展者がオンライン受注を実施することが可能になります。

●自由に受注期間を設定!

●事前に在庫のご用意が無くても受注可能!

●商品の拘りや思いを記事として掲載し、ファンづくりにつながります。

●NEW ENERGY&パルコがPR・告知協力!





NEW ENERGY×BOOSTERオンライン受注会スケジュール





開始日:2023年9月7日(木)0:00~開始 (プロジェクトにより実施期間が異なります。)

クリエイションの祭典 「NEW ENERGY」 とは







ファッション・ライフスタイル・アートを中心に総勢250組が 集う合同展+マーケットの複合型イベント

お買い物・ご飲食はもちろん、ここでしか体験できないライブ パフォーマンスやトークショー、子供から大人まで楽しめる ワークショップと企画が盛りだくさん。 五感を刺激する豊かな感性と、想像を超える広い世界に触れる ことができる、“本物の”クリエイションの祭典に是非ご来場ください。



イベント名:NEW ENERGY TOKYO

会期:2023年9月7日(木), 8日(金), 9日(土), 10日(日)

会場: 新宿住友ビル三角広場

来場方法はこちら: https://new-energy.ooo/visit/

特設ページはこちら: https://new-energy.ooo/03/





パルコが運営するクラウドファンディング「BOOSTER」とは





全国にファッションビルPARCOを運営する株式会社パルコが“未来が加速 する、アイデア応援マーケット”をテーマにプロダクトを世の中に広めたい チームのためのクラウドファンディングサイト。

https://camp-fire.jp/booster-parco





