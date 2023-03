[ぴあ株式会社]





レジャー・エンタテインメントのチケット販売及び各種イベントの企画・運営等を行うぴあ株式会社(代表取締役社長 矢内 廣) と、「パンシェルジュ検定」を運営する日販セグモ株式会社(代表取締役社長 安井邦好) は、2023年3月3日(金)~ 5日(日)の3日間、横浜赤レンガ倉庫イベント広場にて「パンのフェス2023春 in 横浜赤レンガ」を共同で開催。最終日の本日、「パンのフェスアワード2022」各賞が決定しました。





「パンのフェスアワード2022」特設サイト:https://pannofes.jp/award2022/



★グランプリ パン工房ぐるぐる「究極の塩バターメロンパン」(茨城・那珂)



◆ゴールド LITTLE BY LITTLE「大判マフィン/塩キャラメルプラリネ」(千葉・浦安)

◆ゴールド Lycka「バタースコッチのブリュレスコーン」(愛知・刈谷)



■シルバー 東京べーぐる べーぐり「フォンダン生ショコラべーぐる」(東京・西葛西)

■シルバー サンメッセしんわ「ハッピー餃子ぱん」(神奈川・平塚)

■シルバー スイートオーケストラ「白石ジャムあんぱん」(北海道・札幌)

■シルバー ブーランジェリー丘の上のシェリ―「焼き芋カヌレ」(千葉・佐原)



●ブロンズ ベーカリー 三日月「シャウエッセンチーズ」(埼玉・草加)

●ブロンズ CUBE THE BAKERY「バタートリュフCUBE【黒】」(広島・広島)

●ブロンズ サンドイッチのお店 Merci「メルフィーユ バニラ」(東京・曙橋)

●ブロンズ TRUFFLE & BREAD「トリュフ シュガー」(東京・清澄白河)

●ブロンズ ラウンド食パン工房パンデマルタ「プレミアムマルタ」(神奈川・小田原)



〇ぱんてな賞サンメッセしんわ 「ハッピー餃子ぱん」(神奈川・平塚) ※3月2日発表

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002584.000011710.html

パンのフェスアワード2022「ぱんてな賞」発表レポートはこちら

https://pantena.jp/event/realevent/7509



「パンのフェス」(https://pannofes.jp/)は2016年の初開催以来、日本最大級のパンイベントとして横浜で開催。これまで約110万人以上のお客さまにお越しいただいている「パン好きのパン好きによるパン好きのための祭典」です。10回目の開催となる今回も、多くのお客様にご来場いただきました。





「パンのフェスアワード」は、2021年に誕生したパン好きのパン好きによるパン好きのためのパンのアワード(賞)です。3回目となる今回は、2022年1月~2022年12月に新発売されたパンが対象となっており、事前投票を1pt、会場投票を3ptとして集計し、グランプリ1店舗、ゴールド2店舗、シルバー4店舗、ブロンズ5店舗の4種類の賞を決定。本日、会場内にて授賞式を行いました。





グランプリを受賞したパン工房ぐるぐる「究極の塩バターメロンパン」は、地元・茨城県産のゆめかおりを使用したパンにぐるぐるオリジナルの塩バターを包み込んで焼き上げた逸品。オリジナルのサクサククッキー生地と塩バターのあまじょっぱい組み合わせが癖になります。







開催中も大人気で、連日即完の大盛況ぶり。受賞式に参加したスタッフの根本さんはグランプリ受賞を受けて、「大変嬉しく思います。お店のスタッフやぐるぐるのパンを愛してくれているお客さんに感謝でいっぱいです。」とコメント。「外側のカリッとした食感と、塩バターあまじょっぱさが魅力。そのまま食べるのが一番美味しいですが、フレンチトーストにアレンジするのもオススメです。」とのことです。













「パンのフェス」は、今後も全国のパンを皆様にお届け出来るよう活動を続けて参ります。

今後の最新情報は「パンのフェス」公式サイトをご確認下さい。



公式サイト: https://pannofes.jp/

公式Twitter : https://twitter.com/pannofes

公式Instagram:https://www.instagram.com/pannofes/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/06-09:46)