日本初! 国民プロデューサー(視聴者/以下、国プ)がデビューメンバーを決めるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第3弾『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』が、トップパートナーであるNTTドコモが2023年4月から提供をスタートした新しい映像配信サービス「Lemino(レミノ)(R)」にて、10月5日(木)21:00より独占無料配信を開始いたしました。



10月12日(木)配信の#2では、#1に続くレベル分けテスト後半戦の様子を映し出しました。練習生たちも注目する、ハロプロやHKT48、K-POPなどガールズグループで活動してきた実力者たちが続々と登場。Xのトレンドでは、上位50のうち10以上が番組に関するキーワードが占め、Leminoでは初回配信に続き人気ランキング1位(※デイリーランキング)を獲得しています。

また、#2の配信終盤では、1週目順位発表が公開されました。SNSでは国プが推しに寄せる応援コメントのほか、「デビュー圏内」というようなサバイバルへの突入を感じさせるキーワードがトレンド入りするなど、番組の盛り上がりを見せました。



YouTubeでは、レベル分けテスト全26チームのパフォーマンスをノーカットで見ることができるFull Camが公開されています。番組では見ることができなかった練習生のパフォーマンスの全貌、表情などを存分にお楽しみいただけます。

公式YouTubeのグローバル配信では、過去シーズン最高のView数となり、韓国やインドネシア、アメリカなど国境を越えて注目を集めており、まさにグローバルに活躍できるガールズグループの誕生が期待されています。

『#3』の放送は、10月19日(木)21:00よりスタートいたします。さらなる逸材の誕生にご期待ください。







#2終了時発表 国民投票 練習生順位





HP:https://produce101.jp/rank/index.php?lang=ja



01 山本すず

02 加藤心

03 海老原鼓

04 笠原桃奈

05 櫻井美羽

06 佐々木心菜

07 石井蘭

08 北里理桜

09 高見文寧

10 加藤神楽

11 北爪さくら



12 荒牧深愛 13 田中琴 14 釼持菜乃

15 阿部和 16 中野心結 17 斉藤芹菜

18 清水恵子 19 高木舞優 20 安藤佑唯

21 田中優希 22 佐々木つくし 23 村上璃杏

24 山崎美月 25 坂口梨乃 26 水上凜巳花

27 八田芽奈 28 高橋妃那 29 神尾彩乃

30 須藤紗暮 31 飯田栞月 32 会田凛

33 小田有葉 34 桜庭遥花 35 秋山愛

36 高畠百加 37 日高葉月 38 須谷緩

39 及川里桜 40 鈴木玲名 41 川畑蘭華

42 渡辺未優 43 安藤千陽 44 小山麻菜

45 藤本彩花 46 茂木詩音 47 菅野美優

48 吉田花夏 49 中森琴音 50 菊川亜樹

51 植木美々 52 中森美琴 53 吉田彩乃

54 大坪楓恋 55 細井彩加 56 坂田琴音

57 濱嵜愛子 58 岡村菜那 59 松下実夢

60 城丸真歩 61 小柳絵美 62 田邊果凜

63 井餘田華 64 佐藤あめり 65 田端那菜

66 川岸瑠那 67 坂東楓夏 68 田中花

69 脇本美颯 70 片岡陽音 71 渋谷芽衣

72 青木友香 73 岡部望々花 74 内山凜

75 古橋沙也佳 76 木野稟子 77 茂呂空音

78 黒川穂香 79 小林さえ 80 本橋明桜

81 中村葵 82 加藤好実 83 関口理香子

84 中山穂乃楓 85 谷聖彩 86 新澤実華

87 菅井夏帆 88 加藤愛梨 89 鎌田萌

90 山口愛咲 91 田淵美優 92 佐野じゅえり

93 中村璃彩 94 太田紗蘭 95 栗原果乃

96 柴垣有佐



投票方法





1. 国民投票サイトにアクセス

2. 「dアカウント」でログイン

3. 投票したい練習生を選択し、投票ボックスから投票

※投票できる回数は1日1回(0時~23時59分)です。

※投票期間により、1票の中で選択可能な練習生の数は異なります。

投票可能な選択(pick)数は投票開始と同時にお知らせいたします。



≪Lemino投票(追加投票)≫

Leminoアプリをダウンロードするともう1票投票が可能です。



※「dアカウント」取得で1票&Leminoダウンロードで1票=投票権は2票になります



※練習生のプロフィールは『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』オフィシャルホームページをご参照ください

https://produce101.jp/profile/list/?lang=ja



国民投票サイト:https://vote.produce101.jp/



▼Leminoアプリのダウンロードはこちら

Google Play:https://bit.ly/48ApcVc App Store:https://bit.ly/3ZAHIJb



Lemino投票サイト:https://bit.ly/3PZVgus



番組概要





配信サイト:Lemino ※独占配信

番組名:『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』

出演者:国民プロデューサー代表:木村カエラ

トレーナー:青山テルマ、イ・ホンギ、KEN THE 390、仲宗根梨乃、YUMEKI ※五十音順

「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」練習生 ほか

配信日時:2023年10月5日(木)21:00~独占無料配信開始(全11回、毎週木曜日21:00更新)

※最終回は12月16日(土)14:00からTBS系列にて放送後、Leminoにて配信。



Leminoサービスサイト:https://lemino.docomo.ne.jp/

Lemino特設ページ:https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000026/

「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。



【PRODUCE 101 JAPAN】とは?





韓国の音楽専門チャンネル『Mnet』で放送され、10代、20代の男女に圧倒的な人気を誇る大ヒットサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101」シリーズの日本版。2019年にSEASON1、2021年にSEASON2を開催。書類・実技の選考を経て、合格者101人を選出。101名は、“練習生”と呼ばれ、歌やダンスなどを披露し、さまざまなミッションに挑戦します。熾烈な競争を勝ち抜いた11名が最後に選ばれ、日本版では、グローバルボーイズグループとして、“JO1”、“INI”がメジャーデビューを果たしました。

これらのすべての過程は、“国民プロデューサー”と呼ばれる視聴者による国民投票で勝ち残る者が決定します。過去にデビューしたいずれのグループも放送当時だけではなく、放送後も番組、広告、音楽市場などの芸能界全般かつ、グローバルな活躍をしています。数多くのスターを輩出、新語・流行語も数多く生み出すなど社会現象を巻き起こした革命的番組です。



