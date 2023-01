[阪神電気鉄道株式会社]

大阪夕陽丘学園短期大学(所在地:大阪市天王寺区 学長:小久保純一)と阪神電気鉄道株式会社の関連会社である株式会社エフエム・キタ(本社:大阪市北区 社長:竹間郁夫)【愛称:ウメダFM Be Happy!789 [周波数78.9MHz]】では、2019年から大阪夕陽丘学園短期大学の学生の皆さんとラジオ番組を制作しており、この度、特別番組の制作が決定しました。





これからの日本の労働市場はもちろん、日本経済を支えることになる「Z世代」。

この世代の強みとは?一方、課題とは?そんな「Z世代」をスタジオに迎え、彼ら彼女らの本音を根掘り葉掘り聞いていきます。これからのビジネスでのヒントになること間違いなし!



<番組概要>

1 名称

はたなび+(プラス)特別編「Z世代は面白い!」Presented by 大阪夕陽丘学園短期大学

2 放送日時

2月12日(日)正午~13時

3 出演

大阪夕陽丘学園短期大学 小久保純一学長及び学生の皆さん

株式会社ジンジブ(経営企画部 人事採用)飯島真由美さん



メインMC 大谷邦郎、アシスタントMC 苺菓(いちか)しえり





※ウメダFM Be Happy!789は、ラジオのほかウメダFM Be Happy!789のホームページ( https://www.be-happy789.com/ )を通じてパソコンやスマートフォンでも聴取可能です。





