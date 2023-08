[株式会社パルコ]

文化活性と再開発が進み多様性に富んだ池袋エリアにおいてさらなるジェンダーレス・エイジレス強化!



池袋PARCOは、2023年秋に全6ショップ・約120坪の改装を実施いたします。







本リニューアルは、 23年度春に引き続き“ジェンダーレス・エイジレス”を推進するほか、“サステナブル&ウェルネス“がテーマ。

新たな店舗体験の打ち出しに取り組む「ニューバランス」、ウェルネスブランドの「テンシャル」がエリア初出店!既存の人気ショップもパワーアップし移転オープン。

お客様に新たな刺激と共に、心地よいお買物体験を提案いたします。



▼池袋PARCO NEW&RENEWAL POINT



⑴ Genderless & Ageless

P‘1Fにエリア初・新コンセプトの「ニューバランス」、移転しパワーアップした「レッドウィング・シューストア」が仲間入り!世界中で展開されている「UGG(R)」 「アメリカンツーリスター」も登場し、性別問わず幅広い世代に愛されるブランドが集結。



⑵ Sustainable & Wellness

本館5Fにリカバリーウェアのウェルネスブランド「テンシャル」、本館7Fに総合リユースサービスショップの「バイセル」がエリア初登場!



▼池袋PARCO公式サイトにて2023年秋 NEW&RENEWAL特設ページ公開中。

https://ikebukuro.parco.jp/page/newopen/





Genderless & Ageless





New Balance

ニューバランス [メンズ・レディス・シューズ]

P’1F 9/22(金) NEW OPEN /池袋エリア初



店舗での体験の中心に「商品」ではなく「人」を据えた新コンセプトのオフィシャルストア。売り場中央に象徴的に設置される円形のシーティングエリアを中心に空間が作られ、スタッフとお客様、お客様同士のコミュニケーションが自然に生まれるように設計されています。厳選された商品と、それらの商品の開発背景などを店舗デザインに落とし込んだビジュアルストーリーテリングによって、商品の背景にある作り手やオリジンにスポットを当て、お客様それぞれがイマジネーションを膨らませられるようにデザインされています。 また、360度から足の計測ができる「3Dスキャン」を常設し、お客様の足と目的に合うシューズをご提案いたします。







<OPENING CAMPAIGN>

・先行発売商品(U9060BPM・U327ATB)



・11,000円(税込)以上お買上げの先着150名様のmyNB会員様に、574シューズのピンズをプレゼント ※無くなり次第終了







UGG(R)

アグ(R) [シューズ・アパレル]

本館3F 9/22(金) NEW OPEN





UGG(R)は、カリフォルニアの伝統とアイコニックなクラシックブーツで知られるグローバルライフスタイルブランドです。池袋パルコ店では アパレルコレクションも多く展開し、UGG(R)の世界観が感じられる空間になっております。





レッドウィング・シューストア

[シューズ]

P’1F 9/15(金) RENEWAL OPEN





1905年にアメリカのミネソタ州に生まれて以来、伝統とクラフトマンシップを守り、時を経ても変わることのない高品質なワークブーツをつくり続けてきた「レッドウィング」。その直営店である「レッドウィング・シューストア」ではアクセサリー類やシューケア用品を含めた幅広い製品を取り揃え、ベストフィットする靴をお選びいただけます。また、レッドウィング純正ソールなどのリペアパーツをご覧いただきながらソール交換などのご相談をうかがい対応をおこなうリペアも充実。

<OPENING CAMPAIGN>

新作アイテムを池袋店のみで先行発売予定(9/15~)





アメリカンツーリスター

[スーツケース・バッグ]

本館B2F 9/15(金) NEW OPEN/池袋エリア初





“FUN=楽しく” 、“COLORFUL= カラフル”、そして“FASHIONABLE=ファッショナブル”な製品を世界中で展開する、米国発のバッグブランド「アメリカンツーリスター」。旅が楽しくなるようなカラーとデザイン、機能性を備えたスーツケースを中心に、デイリーに使いやすいカジュアルバッグまでを取り揃えています。

<OPENING CAMPAIGN>



対象商品をお買い上げいただいた方へ先着でトラベルピローをプレゼント



Sustainable & Wellness





TENTIAL

テンシャル [ウェルネス雑貨]

本館5F 9/29(金) NEW OPEN/池袋エリア初





TENTIAL(テンシャル)は、2019年に誕生したウェルネスブランドです。

「身体を充電するツールで、生涯を通じて挑戦する人を支え続ける。」というビジョンの元、Sleep、Foot、Workカテゴリで日常の健康課題を解決する商品を展開しています。

<OPENING CAMPAIGN>

全商品10%OFF(~10/8)





バイセル

[買取専門店]

本館7F 9/16(土) NEW OPEN/池袋エリア初





テレビCMでおなじみのバイセルの買取店舗。ブランド物はもちろん、時計、その他にはジュエリーや貴金属、そしてバイセルと言えばの着物や切手、古銭まで幅広いお品物の査定、高価買取を行っております。当店では一品一品丁寧に心を込めた査定で、少しでもお客様に寄り添い、サービスにご満足いただけるよう努めております。





▼池袋PARCO 2023年秋 NEW&RENEWAL SHOP 一覧





