[株式会社パルコ]

株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区、以下パルコ)は、その卓越した世界観の創出とストーリー展開によって世界中にファンを持つ映画監督ウェス・アンダーソンの最新映画「アステロイド・シティ」を買い付け・配給致します。 9月1日の映画公開に先駆け、8月25日(金)から渋谷PARCO内2拠点にて、POP UP CAFEとEXHIBITIONを開催いたします。







1F 特設会場で開催するPOP UP CAFEでは、ウェス・アンダーソンや映画からインスパイアされたスペシャルドリンクや、食にまつわるお皿や雑貨、フードなどを販売するほか、人気の和菓子屋「かんたんなゆめ」と喫茶店「drip」とのフードイベントも開催致します。



B1F GALLERY X BY PARCO で開催する展覧会では、映画でキャストが着用した衣装をはじめ、小道具やメイキング資料を展示致します。映画のフォトスポットや、オリジナルグッズなどを販売いたします。



さらに、人気フードエッセイスト・フードディレクター平野紗季子氏がナビゲーターを務めるラジオ・PODCAST番組「味な副音声 -voice of food-」とのタイアップも決定(詳細は5ページ目を参照)。



いち早くウェス・アンダーソンの最新映画「アステロイド・シティ」を堪能できるイベントとなっております。



ウェス・アンダーソン監督最新作「アステロイド・シティ」





『グランド・ブダペスト・ホテル』や『フレンチ・ディスパッチ』など独特な世界観で観客を魅了しつづける天才監督、ウェス・アンダーソンの最新作!脚本は、盟友ロマン・コッポラとウェス監督が『ムーンライズ・キングダム』(12)以来久しぶりに共同で務める。ウェス監督特有の世界観に満ちたファン必見の一作。



キャストには、ウェス監督作品ではおなじみの、ジェイソン・シュワルツマン、エドワード・ノートン、ティルダ・スウィントン、エイドリアン・ブロディ、ウィレム・デフォーらに加え、スカーレット・ヨハンソン、トム・ハンクス、マーゴット・ロビー、スティーヴ・カレル、など豪華キャストたちが共演!





9/1(金)渋谷ホワイトシネクイント、TOHOシネマズシャンテ他全国ロードショー



●ストーリー

ようこそ、1950年代のアメリカへ!

ジェームス・ディーンにマリリン・モンロー、そしてキャデラック・・。誰もがアメリカンド

リームを夢見ながら“豊かなアメリカ”を謳歌していた時代。そんな時代はそう、宇宙開拓への夢も広がっていた時代。

ジュニア宇宙科学大会が開かれることになった、アステロイド・シティ。

大勢の人々が集まる中、隕石が落ちた記念日のアステロイド・デイにまさかの宇宙人到来!?

この大事件で、街も人々も大騒ぎに!!

おかしくて、ちょっと切ないウェス・アンダーソン監督の最高傑作誕生!



【POP UP CAFE】





タイトル:ウェス・アンダーソン映画公開記念・ "ASTEROID CITY POP UP CAFE"

●会期/2023年8月25日(金)~9月10日(日) 17日間 ※9/1(金).2(土)のみイベント営業

●会場/渋谷PARCO 1F 特設会場

●営業時間/ 11:00~21:00 ※入場は閉場時間の30分前まで ※最終日は18:00閉場

●WEB/https://art.parco.jp/otherspace/detail/?id=1287

●主催・企画制作/パルコ ●協力:J-WAVE / SPINEAR

※詳しくは渋谷PARCO営業日時をご確認ください。渋谷PARCO公式サイト: https://shibuya.parco.jp/ ※イベント内容は予告なく変更となる場合がございます。







POP UP CAFEでは、ウェス・アンダーソンや映画からインスパイアされたスペシャルドリンクや、食にまつわるお皿や雑貨、フードなどを販売するほか、9/1(金)、9/2(土)の2日間は、人気の和菓子屋「かんたんなゆめ」と喫茶店「drip」とのフードイベントを開催致します。

※9/1(金).2(土)のみイベント営業

※9/1(金)、9/2(土)の2日間はイベント営業のため、通常のスペシャルドリンクのご提供はございません。

※イベント詳細は3ページ目参照



【スペシャルコラボドリンクを販売】





「アステロイド・シティ アイスカップ」(全3種)各990円(税込)

独特の世界観に定評のあるウェス・アンダーソン監督作品の“色彩表現”に注目し、夏にぴったりな

「ウェス・アンダーソンすぎる かき氷風ドリンク」 をアステロイド・シティオリジナルカップにて展開!見た目も味もちょっとおかしなスペシャルコラボドリンクです。







1.ASTEROID CITY (スカイブルー×サンドベージュ)

→アステロイドシティの景色をイメージ

ブルーカラーのミルクソースのかき氷と ベージュカラーのスパイスミルクティー



2.Adults and Children (ポップイエロー×ホットピンク)

→個性豊かな登場人物たちのイメージ

イエローカラーのトロピカルパインソースのかき氷とピンクカラーのピーチドリンク



3.The Alien (ストレンジレッド×スペーシーグリーン)

→一波乱を起こした宇宙人の視点をイメージ

レッドカラーのウォーターメロンソースのかき氷とグリーンカラーのモヒートソーダ



※本ドリンクは様々なコンテンツとコラボレーションの実績のあるPARCO直営の「THE GUEST cafe&diner」がプロデュースしています。



【9/1(金),2(土)は渋谷の和菓子屋「かんたんなゆめ」&池尻の喫茶店「drip」による食イベント開催】





会場では、渋谷の和菓子屋「かんたんなゆめ」による「アステロイド・シティ」をインスパイアした和菓子を販売いたします。また、以下日程にて「かんたんなゆめ」×「drip」コラボイベントを開催いたします。





「かんたんなゆめ」×「drip」コラボイベント

開催日時:9月1日(金)18時~21時

9月2日(土)11時~21時

※この時間帯、通常のコラボドリンクの提供はございません。



その他、 POP UP CAFE通常営業時にも「かんたんなゆめ」によるウェス・アンダーソンインスパイアの和菓子がたべれる!



「かんたんなゆめ」期間中提供予定メニュー



物語のワンシーンを切り取り、ウェスアンダーソンらしい色彩が織りなす世界観を寒天ベースの和菓子で表現しました。

1.あたたかみのある砂漠カラーを反映させた”sand”

ーオレンジが香る吉野羹

2.溶け込むような空と鮮やかなサンバイザーをイメージした

”turquoise”ーライチが香る吉野羹

※吉野羹とは寒天に葛を合わせた半透明の優しい口当たりの和菓子です。





【かんたんなゆめ】

今年3月、渋谷神山町にリニューアルオープン

”日々の生活に寄り添う和菓子”をコンセプトにフルーツやピスタチオなどを取り入れた彩り豊かな菓子が並ぶ。

チーズケーキのような練り切りが人気。

ウェスアンダーソンの世界に出てきそうな外観も魅力的。是非店舗にも足を運んでいただきたい。



<店舗概要>

店舗名:かんたんなゆめ

住所:東京都渋谷区神山町41-3

電話番号:05053621781

営業時間:12:00-18:30(l.o.18:00)

定休日:月+不定休

公式SNS: https://instagram.com/kantan.na.yume



寿里

1994年生まれ、宮崎県出身

かんたんなゆめ 店主の店主を務める傍ら、 レシピ開発やプロダクト作成も行う。



【drip】

2021年に「モデルやクリエイターと出会える喫茶店」をコンセプトにオープン。

以来、喫茶店メニューをベースにしながらもモダンにブラッシュアップした「自家製喫茶店プリン」やオリジナルのコーヒードリンクが人気。

今回は、人気のクリームソーダでウェスアンダーソンらしいカラーを表現。また、作中でウッドロウが食べていたコテコテのホットドッグも再現。

TRACTION Inc.

Creative Agency based in Tokyo.

@traction_inc



<店舗概要>

店舗名:drip

住所:東京都目黒区東山3丁目14−2 東山共同ビル 2階

営業時間:14:00-20:30(Holiday 12:00-20:00)

定休日:火水

公式SNS: https://www.instagram.com/drip_ikejiri/



一ノ瀬遼

モデルとして活動しながら、フードプロデューサーとしても活動。

池尻大橋の喫茶店 drip (@drip_ikejiri)にて店主を勤め、メニュー・レシピ作成や商品のビジュアルメイキング行う。

最近は、地方の優れた食材で丼ものを作る「kasane」(@kasane_donburi)というプロジェクトもプロデュース。



【EXHIBITION】





タイトル:ウェス・アンダーソン映画公開記念・ "ASTEROID CITY EXHIBITION"

●会期/2023年8月25日(金)~9月4日(月) 11日間

●会場/渋谷PARCO B1F GALLERY X BY PARCO

●営業時間/ 11:00~21:00 ※入場は閉場時間の30分前まで ※最終日は18:00閉場

●入場料/ 500円(税込) ※特典付き ※小学生以下無料 ※小学生以下のみでの入場禁止

●WEB/https://art.parco.jp/galleryx/detail/?id=1273

●主催・企画制作/パルコ ●協力:J-WAVE, SPINEAR

※詳しくは渋谷PARCO営業日時をご確認ください。渋谷PARCO公式サイト: https://shibuya.parco.jp/ ※イベント内容は予告なく変更となる場合がございます。



EXHIBITIONでは、映画でキャストが着用した衣装をはじめ、小道具やメイキング資料を展示致します。映画のフォトスポットや、オリジナルグッズなどを販売いたします。



【お買い上げ特典】







ウェス・アンダーソン映画公開記念・ "ASTEROID CITY POP UP CAFE&EXHIBITION"会場内で、6,600円(税込)以上お買い上げの方、先着300名様に、「ASTEROID CITY 特大ワッペン」(非売品)をプレゼント!

※無くなり次第終了とさせていただきます。

※ POP UP CAFE、EXHIBITIONそれぞれのお買い物の合算可となります。

※POP UP CAFEは、フードの購入も対象内です。

※EXHIBITIONは、入場料も対象内です。

※おひとり様につき、1点のお渡しとなります。





【オリジナルグッズ】





※画像はイメージです。







【PEOPLEAP コラボレーションASTEROID CITY PLATE・限定100枚登場】





会場では「PEOPLEAP」と特別コラボレーションした「PEOPLEAP コラボレーションASTEROID CITY PLATE」が登場!限定100枚のスペシャルアイテムです。(限定特典付)







【PEOPLEAPプロフィール】

PEOPLE×LEAP = PEOPLEAP(造語)



PEOPLEAP PROJECT(以下PPLP)はミンゲイプロジェクトTALKYと立ち上げられた東京初の「マルチメディア・プロジェクト」。

7inchレコードを模した、中央に穴の開いたお皿。『THE SWEETEST TABOO』 Seriesでは、PEOPLEAPがプレイリストレーベルとしての活動をスタートさせました。SEASON1に引き続き、長崎県波佐見焼「藍染窯(あいぜんがま)」製造によるレコード皿と岩㟢紙器製造によるボックスセット。様々なジャンルから集結したプレイリスターがプレイリストを制作し、そのプレイリストからインスピレーションを受けたグラフィックデザイナーがレコード皿の盤面をデザインします。裏面に印字されたQRコードによりストリーミングが可能。





【ラジオ・PODCAST番組『味な副音声 ~voice of food~』特別タイアップ】







人気フードエッセイスト・フードディレクター平野紗季子氏がナビゲーターを務めるラジオ・PODCAST番組『味な副音声 ~voice of food~』が、ウェス・アンダーソン監督最新作『アステロイド・シティ』とコラボレーション!







【番組企画「ウェス・アンダーソンのフード特集」】



8月25日(金)24:30からのJ-WAVE放送と、8月28日(月)配信のポッドキャスト『味な副音声』では、映画のグラフィックを中心に、展覧会広報物、ブックデザインなどを手がけるデザイナーの大島依提亜さんをゲストに登場。

平野紗季子さん×大島依提亜さんの対談を通じて、ウェス・アンダーソンのフードを大特集。最新作『アステロイド・シティ』をはじめ『グランド・ブダペスト・ホテル』や『ダージリン急行』などの作品に登場したフードから紐解くウェス・アンダーソンの世界観、映画のお話をお届けいただきます。



【オリジナルグッズ、ウェスアンダーソン作品のフードメニューTシャツを販売】

番組で特集したウェス・アンダーソン作品に出てくる食べ物をメニューブック風にデザインした「ASTEROID CITY 公開記念 FOOD MENU IN FILMS Tシャツ directed by 味な副音声」を、POP UP CAFEにて販売いたします。



さらに、購入いただいた方にはTシャツ解説オリジナルリーフレット、「味な副音声」ステッカー、「アステロイド・シティ」ステッカーのセットをもれなくプレゼントいたします。

平野紗季子さんが監修、番組ゲストで登場した大島依提亜さんがデザインを担当したオリジナルTシャツは、会場限定(300)枚のを先行販売。ぜひ現地でお買い求めください。オンライン販売は「ONLINE PARCO」にて9月1日(金)11:00~より開始予定です。

ONLINE PARCO URL:

https://online.parco.jp/shop/c/cs027799/

※画像はイメージです。色や柄は変更になる場合がございます。



【味な副音声 -voice of food-】



フードエッセイスト・フードディレクターの平野紗季子がお届けするおいしいポッド キャスト/ラジオ番組。毎週異なる食をテーマに様々なトークを繰り広げていきます。 もっと味わって生きるんだ。

○ Podcast「味な副音声 ~ voice of food ~」

毎週月曜日に新着エピソードがSPINEAR(https://spinear.com/)から配信中。

○ R a d i o「 VOICE OF FOOD~AJI NA FUKUONSEI~ 」

毎週金曜日 24:30-25:00にJ-WAVE(81.3FM)で放送

○WEB:https://spinear.com/original-podcasts/aji-na-fukuonsei/

○Instagram:https://www.instagram.com/ajinafukuonsei/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/21-19:46)