[吉本興業株式会社]



日本初! 国民プロデューサー(視聴者/以下、国プ)がデビューメンバーを決めるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第3弾『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』が、トップパートナーであるNTTドコモが2023年4月から提供をスタートした新しい映像配信サービス「Lemino(レミノ)(R)」にて、10月5日(木)21:00より独占無料配信を開始いたしました。



10月5日(木)の初回配信日には、配信直後よりSNSでは「天才」「笑顔が可愛い」「この子気になる」などのコメントが集まるほか、Xのトレンドでは「日プリアタイ」「日プ女子」「国民プロデューサー」というワードや練習生の名前が挙がり、圧倒的な反響を得ることができました。



また投票スタート時には、多数の視聴者からそれぞれの“推し”に一票が投じられ、話題沸騰のサバイバルオーディションの幕開けとなりました。



初回配信『#1』の初顔合わせでは、オーディション番組初参加となる練習生がいる一方、アイドルや女優として活動した経験のある練習生が登場。緊張の出会いから始まり、レベル分けテストの様子を映し出しました。『#2』からも、練習生たちがそれぞれの可能性を存分に発揮して切磋琢磨する様子が描き出されます。



『#2』の放送は、10月12日(木)21:00よりスタートいたします。



番組概要





配信サイト:Lemino ※独占配信



番組名:『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』



出演者:国民プロデューサー代表:木村カエラ

トレーナー:青山テルマ、イ・ホンギ、KEN THE 390、仲宗根梨乃、YUMEKI ※五十音順

「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」練習生 ほか



配信日時:2023年10月5日(木)21:00~独占無料配信開始(全11回、毎週木曜日21:00更新)

※最終回は12月16日(土)14:00からTBS系列にて放送後、Leminoにて配信。



Leminoサービスサイト:https://lemino.docomo.ne.jp/

Lemino特設ページ:https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000026/



「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。



【PRODUCE 101 JAPAN】とは?





韓国の音楽専門チャンネル『Mnet』で放送され、10代、20代の男女に圧倒的な人気を誇る大ヒットサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101」シリーズの日本版。2019年にSEASON1、2021年にSEASON2を開催。書類・実技の選考を経て、合格者101人を選出。101名は、“練習生”と呼ばれ、歌やダンスなどを披露し、さまざまなミッションに挑戦します。熾烈な競争を勝ち抜いた11名が最後に選ばれ、日本版では、グローバルボーイズグループとして、“JO1”、“INI”がメジャーデビューを果たしました。

これらのすべての過程は、“国民プロデューサー”と呼ばれる視聴者による国民投票で勝ち残る者が決定します。過去にデビューしたいずれのグループも放送当時だけではなく、放送後も番組、広告、音楽市場などの芸能界全般かつ、グローバルな活躍をしています。数多くのスターを輩出、新語・流行語も数多く生み出すなど社会現象を巻き起こした革命的番組です。



『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』





【番組公式サイト】 https://produce101.jp/

【番組公式SNS】

X(Twitter):https://twitter.com/produce101jp_

Instagram:https://www.instagram.com/produce101japan_official/

TikTok:https://www.tiktok.com/@produce101japan_official

YouTube:https://www.youtube.com/c/PRODUCE101JAPAN





【『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS #1』概要】

『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』では、「LEAP HIGH~君の夢は、時を越えて~」を合言葉に、練習生たちが、世界に羽ばたくガールズグループとして生まれ変わるためのトレーニングとテストを経て成長。激しい競争の中、困難に挑み、挫折を乗り越えながら、国民プロデューサーによる投票で生き残ったメンバーだけがデビューの夢を掴みます。



初回配信#1では、練習生たちの初顔合わせとレベル分けテストが行われた前半戦の様子を配信。レベル分けテストに挑むため、グループを組んだ練習生たちが続々とスタジオへ。目の前には、本シリーズには欠かせない101席のピラミッドがそびえ立ち、彼女たちも目を輝かせます。レベル分けテストは、練習生が、国民プロデューサー代表の木村カエラを含めたトレーナー陣6人の前でパフォーマンスを披露。トレーナー陣が、個人のレベルに合わせて、練習生を「A、B、C、D、F」の5段階に分けます。ポジティブな評価だけではなく「チームワークゼロ」「ボーカルはカラオケ状態」「基本準備ができていない」といった厳しい声があるグループも……。早くも、レベル分けテストで明暗が分かれます。

今週の#2では#1に続きレベル分けテストの後半戦の様子をお届けします。さらなる逸材の登場に乞うご期待ください。





投票方法





1. 国民投票サイトにアクセス

2. 「dアカウント」でログイン

3. 投票したい練習生を選択し、投票ボックスから投票

※投票できる回数は1日1回(0時~23時59分)です。

※投票期間により、1票の中で選択可能な練習生の数は異なります。

投票可能な選択(pick)数は投票開始と同時にお知らせいたします。



≪Lemino投票(追加投票)≫

Leminoアプリをダウンロードするともう1票投票が可能です。



※「dアカウント」取得で1票&Leminoダウンロードで1票=投票権は2票になります





※練習生のプロフィールは『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』オフィシャルホームページをご参照ください

https://produce101.jp/profile/list/?lang=ja



国民投票サイト:https://vote.produce101.jp/



▼Leminoアプリのダウンロードはこちら

Google Play:https://bit.ly/48ApcVc App Store:https://bit.ly/3ZAHIJb



Lemino投票サイト:https://bit.ly/3PZVgus



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/12-11:46)