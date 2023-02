[ぴあ株式会社]



タイのTVドラマシリーズ『TharnType/ターン×タイプ』(2019)で主役のターン役を務め、世界中で大旋風を起こしたMew。 昨年11月に行われた待望の初来日ファンミーティングでは、母国語のタイ語以外にも滑らかな英語を披露。 知的な一面を見せる一方、流暢な日本語で日本愛溢れる空間を作り、多数のファンを魅了した。



大反響の声を受け、2023年5月に早くも再来日公演が決定! "Music Theater(音楽劇場)"をコンセプトに、演技・音楽・トーク…表現者Mewの魅力を全方位から体感できる特別公演。















▼チケット情報

オフィシャル最速先行(抽選受付)

・受付期間(日本時間):2月26日(日)12:00~3月12日(日)23:59

・受付URL:https://w.pia.jp/t/mew-mt/



▼続報・詳細について

続報については、公演公式サイト、公演公式twitter、および来日公演イベントページにて随時お知らせいたします。

・公演公式サイト https://www.mewfanmeetinginjapan.com/

・公演公式twitter(@MEWfmJapan)https://twitter.com/MEWfmJapan

・ハッシュタグ #MEWinJAPAN

・来日公演 イベントページ https://w.pia.jp/t/mew-mt/

・チケットぴあ(@news_pia) https://twitter.com/news_pia

・テレビ朝日泰流タイコンテンツ(@tvasahi_thai) https://twitter.com/tvasahi_thai

・テレビ朝日泰流タイコンテンツ(@tvasahi_thai) https://www.instagram.com/tvasahi_thai/





▼Mew Suppasit プロフィール

Mew Suppasit / Suppasit Jongcheveevat

(ミュー・スパシット / スパシット・ジョンチーウィーワット)



1991年2月21日生まれ、タイ・ノンタブリー県出身。身長183cm。

カセサート大学で産業工学を専攻し、第一級の栄誉を得て卒業。

チュラーロンコーン大学で産業工学の修士号を取得。現在は同大学にて産業工学の博士号を取得中。



2017年、ドラマシリーズ『I Am Your King』で俳優デビュー。

2019年に初の主演ドラマ『TharnType/ターン×タイプ』に出演し、世界的な知名度を獲得。

2020年~2021年、続編となる『TharnType2 -7 years of love- 』に出演。



俳優としての活動のみならず、長年の夢だった歌手としての道を自ら切り拓き、今では俳優・歌手・プロデューサーとして、世界を舞台に幅広く活動中。



Instagram(@mewsuppasit) https://www.instagram.com/mewsuppasit/

twitter(@msuppasit) https://twitter.com/msuppasit



