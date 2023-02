[ぴあ株式会社]

ファミマの生コッペパン試食や食べログアプリブース抽選会、便利なJCBタッチ決済、ララPay 還元キャンペーンも実施







レジャー・エンタテインメントのチケット販売及び各種イベントの企画・運営等を行うぴあ株式会社(代表取締役社長 矢内 廣) と、「パンシェルジュ検定」を運営する日販セグモ株式会社(代表取締役社長 安井邦好) は、2023年3月3日(金)~ 5日(日)の3日間、横浜赤レンガ倉庫イベント広場にて「パンのフェス2023春 in 横浜赤レンガ」を共同で開催いたします。



「パンのフェス」は2016年の初開催以来、日本最大級のパンイベントとして横浜で開催。これまで約110万人以上のお客さまにお越しいただいている「パン好きのパン好きによるパン好きのための祭典」です。



期間中、イベントエリアで開催される各種イベントが決定いたしました。いーすとけん。POP UPや、「シエンタ ワンピース」の展示会、ファミリーマートの生コッペパン試食、食べログアプリブースでの抽選会、便利なJCBタッチ決済のご利用特典、ララPay 還元キャンペーンなど、イベント盛りだくさんでお届けいたします。全国から集まったパン屋さんとともに、イベントエリアも楽しみください。





トヨタモビリティ神奈川からワンコパックが新登場!トヨタブースで展示会を実施



トヨタブースでは、特別仕様車「シエンタ ワンピース」の展示会を実施いたします。

車の助手席や後部座席にも簡単に取り付けられるドライビングクッションや、車に磁石でくっ付けられるエチケットケースなど、愛犬とのおでかけが楽しくなる14のアイテムが搭載。詳細はトヨタブースでチェック!









ファミマの生コッペパン、無料試食をファミリーマートブースでご用意!



ファミリーマートブースでは、もちっと生地のたまごとくちどけ生地のあん&バター入りホイップの2種類の発売を記念して、無料でご試食いただける「生コッペパン あん&バター入りホイップ」をご用意いたしました。さらに、アンケートにご回答いただくと、ファミリーマート店舗で使えるあん&バター入りホイップ無料引換券をプレゼントします。





※プレゼントの無料引換券は、なくなり次第終了になります









豪華「パンのフェス」限定グッズが当たる!食べログアプリブースで抽選会を実施





食べログアプリブースでは、食べログアプリをインストールしている方が参加できる抽選会を実施します。

パン 百名店にも選出されている、「ベーカリー ペニーレイン」の焼菓子詰め合わせセットや、食べログオリジナルステッカーなど、「パンのフェス」会場でしか手に入れいられない限定グッズが当たるチャンス!



食べログアプリ インストールはこちら

https://tabelog.com/appli_campaign







パンのフェスのお支払いは便利なJCBタッチ決済で!



「パンのフェス2023春 in 横浜赤レンガ」のパン屋さんエリアでは、JCBのタッチ決済がご利用いただけます。サインも暗証番号も不要な便利なタッチ決済でパンのフェスを楽しもう!



またJCBブースでは、JCBカードまたはQUICPay(クイックペイ)™️をご利用いただき、パン屋さんで受け取ったご利用控え(レシート)をお持ちいただいた方限定で、素敵な特典もご用意しています。







ララPayでお得にパンのフェスを楽しもう!

ララPay決済なら一律20%還元キャンペーン(上限5,000円)を実施



パンのフェスの入場料やパン屋さんエリアでパンを購入する際、ララPay決済のご利用で一律20%を還元するキャンペーン(上限5,000円)を実施いたします。

さらに、「ララPayブース(Presented by 東京きらぼしフィナンシャルグループ)」では、ララPayチャージ残高10,000円以上の方を対象に、各日先着50名様にパン屋さんエリアに並ばずに入場できる「優先入場券」もプレゼント。

本キャンペーンの詳細はこちら

https://www.lala-q.jp/campaign/detail/20230210_488.html



※還元キャンペーンは、決済金額の20%分をララPay残高で還元します







いーすとけん。×パンのフェス POPUP開催!



昨年大好評だった「いーすとけん。公式ショップ パンのフェス出張所」が今年も出店!

ここでしか買えない限定グッズや、全国発売前の新商品を販売します。

ファンには嬉しいノベルティキャンペーンも開催!

いーすとけん。と一緒にパンのフェスを楽しみましょう!



「いーすとけん。公式ショップ パンのフェス出張所」にて販売する限定商品はこちら













1,000円以上ご購入でハズレ無し抽選会に参加!







パン屋さんエリアで1,000円(税込)以上ご購入し、レシートをインフォメーションに提示で抽選会に参加可能です!

非売品グッズなど、様々なプレゼントをご用意しています!







「パンのフェスアワード2022」 事前投票受付中







「パンのフェスアワード」は、2021年に誕生したパン好きのパン好きによるパン好きのためのパンのアワード(賞)です。前回は、愛知・Lyckaの「アールグレイとレモンのスコーン」がグランプリを受賞し話題となりました。

3回目となる今回は、2022年1月~2022年12月に新発売されたパンが対象。各出店パン屋さんを事前に訪れたお客様や、パンのフェス2023春来場者の投票をもとに、「グランプリ」「ゴールド」「シルバー」「ブロンズ」の4種類の賞と特別賞として「ぱんてな賞」を決定いたします。

栄えあるグランプリはどのパンに!?

現在、「パンのフェス」開催期間に先駆け、事前投票を受付中!

ご近所の出店パン屋さんや、お取り寄せしているパン屋さんなど、あなたのお気に入りの「推しパン」に投票できるチャンス!

エントリー一覧や投票方法など、詳しくは「パンのフェス」公式サイトにてご確認下さい。

https://pannofes.jp/award2022/





【実施概要】

1. 1月23日(月)~3月2日(木):公式サイトより投票受付中!

2. 3月3日(金)~3月5日(日)14時締切:

パンのフェス2023春会場にて配布するQRコードから投票いただきます

※1.の期間を1pt、2.の期間を3ptとして集計いたします

※同一期間に複数アドレスからの投票は1票とカウントいたします

さらに、会場で投票された方にはパンのフェスオリジナルステッカーをプレゼント!

イラストレーターmomoさんによるデザインのここでしかもらえないステッカーです

※投票画面を確認させていただきます

※各日先着順





渋谷にある人気のパン屋さん”BOUL’ANGE”とコラボしたスペシャルトートバッグを数量限定販売







横浜赤レンガ倉庫での「パンのフェス」10回目の開催を記念して、株式会社ベイクルーズ(本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂)が運営するオリジナルブーランジェリー「BOUL’ANGE(ブール アンジュ)」とコラボした、スペシャルトートバッグを販売いたします。

10回開催記念の特別ロゴとパンのイラストが入ったオリジナルデザインでパン好きに自慢できること間違いなし!風呂敷タイプでサイズも大きいので、さまざまなサイズ・形のパンがたくさん入ります!数量限定なので是非、事前予約でゲットして、たくさんのおいしいパンで膨らませてください。



料金:3,500円(税込)

Pコード:994-176

事前予約チケットの購入はこちらから:https://w.pia.jp/t/pannofes/

サイズ

本体:約W450×H450(mm)/持ち手:約H550mm

素材:シーチング コットン100





京都の超人気店”Le Petit Mec(ル・プチメック)”の会場限定パンセット「パンのフェス2023春限定セット」を数量限定で発売



パン好きなら誰もが知っている京都の銘店『Le Petit Mec(ル・プチメック)』のパンセットが初登場。クーベチュールチョコレートが渦まき状の生地にたっぷり入った会場限定のチョコメック、リンゴとレーズンが絶妙なバランスで調和するパン・オ・ポム・レザンの会場限定パンに加え、人気パンが入った豪華5点セットです。今回特別に、発売前の25周年記念プチクッキーがついて、Le Petit Mecロゴ入り25周年限定手提げ袋に入ったセットで、パン好きにはたまらない内容となっています。





Le Petit Mec(ル・プチメック)「パンのフェス2023春限定セット」

【セット内容】

・チョコメック(会場限定商品)

・パン・オ・ポム・レザン(会場限定商品)

・渋皮つき栗と柚子のパン

・クロワッサン・オ・ブール

・ビーツとクランベリーのベーグル

+【特別プレゼント】プチメックのプチクッキー

+ Le Petit Mecロゴ入り25周年限定手提げ紙袋入り



料金:2,980円(税込)

Pコード:649-979

事前予約チケットの購入はこちらから:https://w.pia.jp/t/pannofes/



イベント情報をはじめとする最新情報は「パンのフェス」公式サイトにて順次公開してまいります。

特別なイベント盛り沢山でお届けする記念すべき10回目の「パンのフェス」に、どうぞご期待ください。







