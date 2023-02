[ぴあ株式会社]

韓国エンターテイメント情報誌の中では唯一の月刊誌として、毎号旬の韓国エンタメ情報をお届けしている『韓流ぴあ』(ぴあ株式会社発行)。その2023年3月号が本日発売、動画も公開しました。







◆『あなたが願いを言えば』チ・チャンウク来日独占インタビュー

◆話題の復讐劇『ザ・グローリー~輝かしき復讐~』ソン・ヘギョ、イ・ドヒョン、イム・ジヨン インタビュー

◆チャン・グンソク『ミッキ』で5年ぶりにカムバック

◆見逃し厳禁!この春見るべき韓国ドラマ特選

『アイランド』『ザ・ファビュラス』『ジンクスの恋人』『一人だけ』『今日は少し辛いかもしれない』

◆SPECIAL REVIEW 『SUPER JUNIOR:THE LAST MAN STANDING』

◆スビン(VICTON)が語る『私のXのような二十歳』

◆ニコル KARAとしての過去、そしてソロ歌手として活動するイマ



韓国エンタメ情報誌として創刊17年目の『韓流ぴあ』。2023年3月号(2月22日発売) は、8度目の表紙巻頭を飾るチ・チャンウクが登場。今年デビュー15周年を迎えた彼は、ラブコメディからアクションまで幅広いジャンルをこなす卓越した演技力と輝くようなルックスで多くのファンを魅了しています。そして、2月3日にパシフィコ横浜・国立大ホールで行われたファンミーティングはチケットが即完売するほど、根強い人気を誇る俳優です。そんな彼が、人勢の崖っぷちに追い込まれた青年を繊細に演じた最新作『あなたが願いを言えば』の撮影エピソードや、ファンに対する熱い思いを語ってくれました。また、ファンミーティングのレポートも掲載。大人の男性のセクシーな雰囲気が漂うグラビアとともにお楽しみください。



チ・チャンウク









そしてもう一つ巻頭は、数々の大ヒットラブロマンスを手掛けた名脚本家キム・ウンスクが描く復讐劇『ザ・グローリー~輝かしき復讐~』。メインキャストのソン・ヘギョ、イ・ドヒョン、イム・ジヨンに脚本を初めて読んだ時の衝撃から、どんな思いや覚悟を持って作品に向き合っていたのか話を聞きました。3月のシーズン2配信前にぜひ、チェックを。









特別企画では、韓流ブームをけん引してきた2組を深掘り。除隊後音楽活動を精力的に行っていたチャン・グンソクが、5年ぶりにドラマにカムバックした『ミッキ』の制作発表会をレポート。

また、デビュー18年目を迎えたSUPER JUNIORは、彼らの歴史を当時の貴重な映像とメンバーたちのインタビューで綴ったドキュメンタリー『SUPER JUNIOR:THE LAST MAN STANDING』のレビューを通して、ここまで歩んできたキャリアと長く愛される魅力に迫ります。



新作ドラマを紹介しているレギュラー企画『見逃し厳禁!この春見るべき韓国ドラマ』では、『アイランド』『ザ・ファビュラス』『ジンクスの恋人』『一人だけ』『今日は少し辛いかもしれない』といった注目の最新作を相関図入りで解説しています。

巻末の音楽特集を飾るのは、ガールズグループKARA出身のソロ歌手ニコル。昨年、デビュー15周年を迎え、KARAとしてカムバックも果たし、K-POPファンを歓喜させた彼女に、今回のカムバックを含むKARAとしての過去、そしてソロ歌手として活動するイマについて聞きました。春らしい爽やかなグラビアとともにお楽しみください。





ニコル









もう一組は、ボーイズグループVICTONのメンバーで、俳優としても活動するスビンです。

ウェブドラマ『私のXのような二十歳(原題)』の、今春日韓同時配信開始を控え、ドラマについてたっぷり話を聞きました。







そのほか、『ルール通りに愛して!』のイ・スンギ&イ・セヨン、『ジンクスの恋人』のソヒョン(少女時代)、『ファースト・レスポンダーズ 緊急出動チーム』のソン・ホジュン、3月に公開される映画『オマージュ』のシン・スウォン監督のインタビューや、パク・ソジュン、チョン・イル、イ・ジェウク、VERIVERYの来日のイベントレポートもお見逃しなく。







最新話題情報満載の『韓流ぴあ』3月号は、2月22日(水)に全国書店、amazon、タワーレコードオンライン、7netショッピング、HMV、Rakutenブックスなど主要ECサイトほか韓流ぴあSHOP(LINE)で発売。なお、一部の書店、ECサイトでの予約購入者には、韓流ぴあ特製ポストカード(チ・チャンウク + イ・スンギ&イ・セヨン+ スビン(VICTON) + ニコル)をプレゼント。



またタワーレコード、HMV、7net、韓流ぴあSHOPでは俳優またはアーティストの2L判生写真付版本誌もご用意。毎号話題満載でお届けする『韓流ぴあ』にどうぞご期待ください!



綴じ込みポスター







コンテンツ







表紙・巻頭グラビア&インタビュー

チ・チャンウク



巻末特集

ニコル



特別企画

チャン・グンソク『ミッキ』で5年ぶりにカムバック



見逃し厳禁! この春見るべき韓国ドラマ特選

『アイランド』『ザ・ファビュラス』『ジンクスの恋人』

『一人だけ』『今日は少し辛いかもしれない』



おうち時間を楽しく過ごす!

動画配信サービスのおすすめ作品



SPECIAL REVIEW

『SUPER JUNIOR:THE LAST MAN STANDING』



EVENT REPORT

チ・チャンウク

パク・ソジュン

イ・ジェウク

チョン・イル

VERIVERY



