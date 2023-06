[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年4月6日ー13日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: あらゆる規模の 543 人の市場関係者を対象に調査を実施しました。





有効な回答の数: 543



調査方法:実地調査230、インターネット調査313



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



質問: AR/VRスマートグラスとは何ですか?現在の市場規模はどれくらいですか?



拡張現実と仮想現実、AR VR スマート グラスは、物理世界と仮想世界の間のギャップを減らす革新的なウェアラブルです。AR メガネは、ユーザーが現実世界を体験できるようにすることで、周囲の情報を提供できます。また、仮想現実メガネを使用すると、ユーザーはシミュレートされた環境に参加し、没入型の一人称視点を体験できます。





質問:世界のAR/VRスマートグラス市場の成長を牽引する要因は何ですか?



世界のAR / VRスマートグラス市場の成長を推進する主な要因は、電子商取引、軍事および防衛、ヘルスケア、教育などのさまざまなエンドユーザー産業におけるARまたはVRテクノロジーの採用の増加です。これは、進化する人工知能と機械学習 (AI および ML) による継続的な技術進歩によるものです。たとえば、成長を続ける SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) テクノロジでは、現実世界のビューに重ねて 3D CAD モデルを表示できます。

以下は、世界のAR / VRスマートグラス市場の領域の成長を推進する他の顕著な要因の一部です。

ゲーム業界でAR/VRグラスの需要が高まる



360°ビュー、顔、オブジェクト追跡などの持続的な製品イノベーション



家庭用から業務用まで用途が拡大









質問:世界のAR/VRスマートグラス市場の主要な分類は何ですか?



世界のAR / VRスマートグラス市場は、タイプおよび最終用途ごとに分類できます。これらのカテゴリはさらに次のように分岐します。

タイプ別





光学シースルー



ビデオシースルー







これら 2 つのセグメントのうち、光学 シースルー セグメントは、2022 年の市場総収益の約 54% の市場シェアを獲得し、市場を支配しています。これらのメガネを使用すると、ユーザーは透明な光学システムを介してコンピュータ グラフィックスやビデオなどの仮想コンテンツを視聴できるため、現実世界は見えるままになります。したがって、教育、エンターテイメント、主に医療およびヘルスケア分野などのさまざまなエンドユーザー業界で使用されています。たとえば、AR メガネは医療画像診断プロセスや、3D モデリングと視覚化による健康バイタルの診断プロセスに使用されます。





最終用途別





ゲーム



軍隊



健康管理



メディアとエンターテイメント



教育



その他







質問:世界のAR/VRスマートグラス市場の制約は何ですか?



世界のAR / VRスマートグラス市場の成長の最大の障害は、その高コストです。グローバル AR/VR スマート グラスは、消費者にとって高価であることが多いハイエンド技術製品です。仮想現実 (VR) ヘッドセットの平均価格は、2022 年に 420 米ドルでした。



市場の成長を制限するその他の要因は次のとおりです。

研究開発活動への投資不足による業績不振



拡張現実および仮想現実テクノロジーの使用が限定的であり、認識されていない







質問:世界のAR/VRスマートグラス市場をリードしている企業は? 世界のAR/VRスマートグラス市場における最近の開発のいくつかは何ですか?



以下は、世界のAR/VRスマートグラス市場をリードする企業です -

Microsoft Corporation



SEIKO EPSON Corp.



Google



Ricoh Co. Ltd.



Toshiba Corporation







以下は、世界のAR/VRスマートグラス市場における最近の動向の一部です: -

2023 年 2 月、Sony Interactive Entertainment LLC は、高忠実度のビジュアル、強化された感覚機能、および改善されたトラッキングを備えた次世代バーチャル リアリティ ヘッドセット PlayStation VR2 を発売しました。





質問:世界のAR / VRスマートグラス市場で最も収益性の高い機会を提供すると予想される地域はどれですか?



北米地域は、世界のAR / VRスマートグラス市場で最も収益性の高い機会を提供すると予想されています。これは主に、この地域におけるハイテクスマートウェアラブル市場の拡大によるものです。この地域は、2022 年の総市場収益の 35% を占めます。これは、Google LLC、Microsoft Corporation などのこの地域の主要企業の存在によるものでもあります。さらに、継続的な技術革新と家庭用およびプロ用のAR/VRグラスの採用の増加が、この地域の市場の成長を促進しています。たとえば、2021 年 11 月に、FDA は成人の疼痛軽減の治療に EaseVRx の使用を承認しました。



質問:2035年までに世界のAR/VRスマートグラス市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?



アジア太平洋地域では、AR-VR スマートグラス市場が堅調に成長すると予想されます。自動車およびヘルスケア業界におけるVRおよびARスマートグラスのさまざまなアプリケーションは、AR / VRスマートグラス市場の需要を促進すると考えられます。5G ネットワークの展開が進行しているため、アジア太平洋地域では AR 技術とその技術に基づくアプリケーションの使用が広範囲に導入されることが予想されます。人口が多く、インターネットの浸透が急速に進んでいるアジア太平洋地域の国々において、インドは、より没入型で実践的な体験が主流となっているヘルスケアや産業用途に AR-VR スマート グラスを使用する主要経済国の 1 つになりつつあります。



APAC地域内では、日本ではAR-VR技術への支出増加によりAR-VRスマートグラス市場が大幅に上昇しており、予測期間中に前年比約4.3%の成長が見込まれると予想されています。セクター別では、消費者セクターが2023年に約11.6億米ドル(約1,300億円)で最大の市場になると予想され、流通・サービスセクターが約10.8億米ドルでこれに続くと予想されています。富士経済(東京・中央)の調査によると、産業用AR/VRスマートグラスの国内市場規模は2018年に21億円で、2025年には25億円に成長すると予想されています。





当社について:

SDKI の目標は、信頼できる詳細な調査と洞察を提供することです。当社は、成長指標、課題、傾向、および競合状況を調査し、それらに関する詳細なレポートを提供することに焦点を当てるだけでなく、お客様と協力して、最大の成長と成功のためにビジネスの全体的な変革を達成します。当社の専門知識は、さまざまな市場セクターのさまざまな規模の企業と長年にわたって協力してきた結果です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/03-16:40)