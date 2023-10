[吉本興業株式会社]



2023年11月より全国7都市にて自身2度目のアリーナツアー開催を控える、今最も勢いのあるグローバルボーイズグループINIが10月11日(水)に発売する、5TH SINGLE『TAG ME』(読み:タグミー)のタイトル曲「HANA_花」(読み:ハナ)のMVを10月9日(月)22:00にINI Official YouTubeにて解禁いたしました。





「HANA_花」 Official MV:https://youtu.be/gX-kRZi2PXc



今回解禁するタイトル曲「HANA_花」(読み:ハナ)のMVはストーリー仕立てとなっており、メンバーのMASAYAが一人で新しい町に引っ越してきてINIのメンバーと出会い、ともに時間を過ごすようになり、いつしか寂しかったMASAYAの家には友達で溢れ、庭にあった木にも花が咲き誇るという、つい笑顔になるようなMVで、「それぞれ自分だけの花を咲かせることを願う」というメッセージのタイトル曲にぴったりの内容になっております。



デビュー以降、発売シングル全てが初週売上50万枚超えのINIにぜひご期待ください。



商品詳細





タイトル:『TAG ME』(読み:タグ ミー)

発売日:2023年10月11日(水)

形態数:3形態 (初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤)



<初回限定盤A(CD +DVD)>



CD

1. HANA_花

2. TAG

3. 10THINGS

4. YOU IN



DVD

#CHECK_MY_FAVORITE_1



<初回プレス限定封入特典>

1.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚

2.セルカトレーディングカード 1枚

(初回限定盤Aver.11種類から1枚をランダム封入)

3.ソロ ビジュアルステッカー 1枚

(初回限定盤Aver.11種類から1枚をランダム封入)



<初回限定盤B(CD +DVD)>



CD

1. HANA_花

2. TAG

3. 10THINGS

4. YOU IN



DVD

#CHECK_MY_FAVORITE_2



<初回プレス限定封入特典>

1.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚

2.セルカトレーディングカード 1枚

(初回限定盤Bver.11種類から1枚をランダム封入)

3.ソロ ビジュアルステッカー 1枚

(初回限定盤Bver.11種類から1枚をランダム封入)



<通常盤(CD)>





CD

1. HANA_花

2. TAG

3. 10THINGS

4. YOU IN



<初回プレス限定封入特典>

1.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚

2.セルカトレーディングカード 1枚

(通常盤ver.11種類から1枚をランダム封入)

3.“TAG” ID Photo 1枚

(11種類の中から1枚をランダム封入)



INIプロフィール







2021年開催のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPANSEASON2」で選ばれた11名で結成されたグローバルボーイズグループ。DEBUT SINGLE『A』は、初週50,8万枚を売り上げ、歴代5位を記録。「第63回輝く!日本レコード大賞」では新人賞を受賞し、華々しいデビューを飾った。2ND SINGLE『I』は、オリコン史上初となるデビューシングルから2作連続初週売上50万枚超えを達成。さらには『オリコン上半期ランキング2022』においてシングルランキング2位、 Billboard JAPAN2022年上半期シングル・セールス・チャート”Top Singles Sales”3位を獲得。数々のランキング記録を達成し、タイトル曲「CALL 119」はストリーミング累計再生回数1億回を突破。3RD SINGLE『M』は、初週73.7万枚を売り上げ、3作連続初週売上50万枚超えを達成。前作から続いてBillboard JAPAN 総合ソング・チャート“JAPAN HOT 100” 総合首位を獲得!初アルバム『Awakening』は、Billboard JAPAN週間アルバム・セールス・チャート“Top Albums Sales”などの各種音楽チャートで7冠達成!さらに、昨年末には日本武道館を含む全国4都市12万人を動員したアリーナツアーを開催。5月24日(水)に9ヶ月ぶりのNEW SINGLE『DROP That』を発売し、初週売上52.2万枚を突破。4作連続初週ハーフミリオン超えで、初登場1位を記録した。2023年8月には「KCON LA 2023」に出演し、2年連続で海外での有観客パフォーマンスも披露。2023年8月にも11月から自身最大規模の全国7都市でのアリーナツアーも開催が決定している。いま最も勢いのあるグローバルボーイズグループ。



