ファッションをはじめ、リビング、グルメ・スイーツ、アートに短歌と秋を楽しむモノ・コトが満載です。



会期:9月20日(水)‐10月3日(火)

会場:三越伊勢丹 全国各店

特設サイト:https://www.mistore.jp/shopping/feature/shops_f3/newarrival_sp







株式会社三越伊勢丹では、2023年9月20日(水)‐10月2日(火)の期間、全国各店で秋の祭典「彩り祭」を開催いたします。新しくはじまる秋をポジティブに表現するテーマは「JAZZ」。彩り祭会期中は、店内のBGMにも「JAZZ」のエッセンスをちりばめ秋の高揚感を演出します。

日本橋三越本店では「三越創業350周年」、伊勢丹新宿店では新宿出店90周年、メンズ館20周年とアニバーサリーの特別企画も目白押し。秋のファッションをはじめ、暮らしを彩るリビング、秋の味覚で仕上げたグルメ・スイーツ、芸術の秋を楽しむアートまで、取り揃えてご案内いたします。

日本橋三越本店

日本橋三越本店





日本橋三越本店に、この秋の「新しい」を見つけに来ませんか。「三越創業350周年」を記念した限定品をはじめ、秋のシックな装い、食欲の秋を楽しむごちそうなど、秋を彩る品々が揃いました。





MARNI MARKET

三越創業350周年を記念して、三越の包装紙をモチーフにしたクロシェバッグやミニバスケット、三越の前身「越後屋」の浮世絵からインスピレーションを得たバンダナトートなど、350周年限定バッグをご紹介。また、屋上 日本橋庭園では、マルニカフェも登場いたします。

□9月20日(水)~9月26日(火)

本館1階中央ホール

マルニカフェ

□9月20日(水)~9月26日(⽕) 午前11時~午後6時30分

日本橋三越本店 本館屋上 日本橋庭園内フードカート



ロジェ ヴィヴィエ 2023-24秋冬コレクションポップアップ

“Living Pictures”をコンセプトに、素材やディテールにサヴォアフェールが息づくコレクションを、クチュールを象徴する贅沢なドレープ使いとエレガントなライラックカラーが際立つ空間でご紹介いたします。また、「BACK TO SCHOOL PREPPY」をテーマに、2⾊のチェックでプレッピーモードを表現しチアフルに仕上げた、バッグとシューズもご用意しています。

□9月20日(水)~9月26日(⽕)

本館1階 ステージ





三越創業350周年企画 秋の大人さまランチ

日本のお子さまランチの発祥地である日本橋三越本店が三越創業350 周年を記念して、大人仕様に進化させた「大人さまランチ」をご用意しました。3月に引き続き今回も各階レストランのシェフが腕をふるった味わいが揃います。

□9月27日(水)~10月10日(⽕)

新館・本館各階レストラン

詳しくはこちら:



伊勢丹新宿店

伊勢丹新宿店





伊勢丹新宿店では、新宿出店90周年・メンズ館20周年の記念企画をはじめ、注目の最新モード、ますます美味しさを増す季節のグルメ、アートや感性、伝統の技を感じさせる暮らしのデザインなど、美しく奏でる秋の出会いを求めて、最旬の伊勢丹へとお出かけください。



Mame Kurogouchi 2023 Fall & Winter Collection POP UP

2023 Fall & Winter Collectionのテーマは「Bamboo Interactions」。⽵籠と⽵籠を取り巻く文化からイメージを膨らませ、⽵工芸家の飯塚琅玕斎の作品や自然を師とする精神性からインスピレーションを受けたコレクションとなっております。今回のPOPUPでは、メインコレクションの幅広いラインナップでの展開に加え、毎シーズン反響の高い伊勢丹限定アイテムまで、一挙にご紹介いたします。

□9月27日(水)~10月3日(⽕)

本館3階 センターパーク/プロモーション





JIL SANDER+ POP UP STORE

冬の英国の海岸を歩く穏やかな時間にインスパイアされ、自然との共存を謳う2023FWコレクション。機能性と美学が融合したアイテムをご提案いたします。今回は、定番から新作までJIL SANDER+を象徴するアイテムのひとつであるダウンジャケットを中心に、スタイリングのピース、雑貨にいたるまで幅広いラインナップをご用意。ポップアップストアのみで展開する限定カラーも登場いたします。

□9月27日(水)~10月3日(⽕)

本館3階 センターパーク/ザ・ステージ#3





イセタンシード&リーフ 特別企画

マクミラン柄をあしらった<⻘山デカーボ>の限定デザイン⽸をはじめ、<⻘山デカーボ>と<OLD-FASHIONED STORE>がコラボレーションしたハンカチ、<マニプリ>のベストセラー柄を組み合わせたストールなど、伊勢丹新宿出店90周年を記念した特別企画品を多数販売いたします。

□9月20日(水)~10月17日(⽕) 本館1階 イセタンシード&リーフ





ISETAN レザー博2023

大好評の「靴博」が、20周年を機に「レザーアイテム」の祭典にパワーアップ。昨年大好評いただいた「靴博」がメンズ館20周年を記念して、バッグ・革小物・ベルトが加わり「レザー博」としてスケールアップ。 1.伊勢丹メンズ館限定・先行・別注品の販売 2.オーダー 3.アップサイクル 4.トレンド 5.コストパフォーマンス 6.メンテナンスの6つの切り口をテーマに、レザー好きならたまらない希少商品やお買得品、オーダー企画などを多彩にご用意いたします。

□9月20日(水)~10月3日(⽕)

メンズ館1階 レザーグッズ・プロモーション/メンズ館地下1階 紳⼠靴・バッグ



三越伊勢丹 彩り祭 短歌コンテスト







2023年「彩り祭」のビジュアルにも使用されている、歌人・鈴掛真氏の“短歌”。昨年の「彩り祭」、春の「花々祭」で多くのお客様にご応募いただきました短歌コンテストを開催いたします。3回目の開催となる今回は、「秋」や「彩り」を想起させる上の句「いちばんに 見つけた秋の 訪れは」に対して、お客さまから「七・七」の「付け句」を募集します。応募いただいた短歌は、鈴掛氏が選考を行い、優秀作品を決定。日本らしい情緒的な感性を想起させ、メッセージ性の高い“短歌”で知的好奇心を満たす「秋」をお楽しみください。

【応募受付期間】9月13日(水)~10月3日(火) 午後11時59分まで

【応募受付期間】9月13日(水)~10月3日(火) 午後11時59分まで

詳しくはこちら:













彩り祭 開催店舗情報





日本橋三越本店・伊勢丹新宿店・銀座三越・伊勢丹立川店・伊勢丹浦和店・仙台三越・伊勢丹静岡店・松山三越・高松三越・新潟伊勢丹



※価格はすべて税込です。

※本記事に掲載された情報は、掲載日時点のものです。商品の情報は予告なく改定、変更させていただく場合がございます。



