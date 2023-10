[吉本興業株式会社]



2023年11月25日(土)にサンリオピューロランドにて開催される、「サンリオピューロランド×ゴリエ ミュージカル ~THE BATTLE OF LOVE~」の出演者情報が決定し、一般チケット販売が10月7日(土)10:00より開始されます。



SNSでの発信から数々の個展まで幅広く活動するイラストレーター・急行2号によるビジュアルポスターも公開中です。



ゴリエ コメント





サンリオピューロランドでミュージカルやることになったでござるよっ(ハート)

しかも世界のハローキティちゃんも出演してくれるって!!️ヨロコビ~(ハート)

ゼェゼェ言いながら踊って、世の中の悪と戦うでござる!!️

日本の平和は今ゴリエに託されています。

みんな会場に来てゴリエにパワー送ってねっ(ハート)

じゃあ当日待ってるね!!ペコリィ~!!



急行2号 紹介







佐賀県在住。2017年末から活動開始。福岡を中心にイベントや展示に出展。

2022年9月、翔泳社から初の作品集「Shimmer 急行2号作品集 ILLUSTRATION MAKING &

VISUAL BOOK」は同世代からの安定した支持を得ている一方、情景や男性などの新たな表現にも

精力的にチャレンジしている。



Instagram:https://www.instagram.com/kyuko2goart/

X(旧Twitter):https://twitter.com/kyuko2go/



開催概要





【公演名】

サンリオピューロランド×ゴリエ ミュージカル ~THE BATTLE OF LOVE~



【開催日時】

2023年11月25日(土) 開場15:30 開演16:00



【場所】

サンリオピューロランド 1階エンターテイメントホール(東京都多摩市落合1丁目31)



【出演者】

ゴリエ



丸山礼(ワタナベエンターテインメント)



桜井美里(スターダストプロモーション)



横山ミル(てんぐ)



インポッシブル



ジェラードン(アタック西本・かみちぃ)



ハローキティ



シナモロール



ハンギョドン



and more......



【公演HP】 https://www.puroland.jp/spl-event/gorie/



【チケット発売日】

一般販売(先着):10月7日(土)10:00~

イープラス:https://eplus.jp/sf/detail/3959360001-P0030001?P6=001&P1=0402&P59=1



【価格】

・大人チケット ¥8,000(税込)

・小人チケット ¥6,800(税込)



※サンリオピューロランドデイパスポート(土日祝日・大人4900円相当・小人3800円相当)、来場予約とイベント入場料が含まれています。

※18歳以上のお客様は小人チケットではイベントにご参加いただけません。18歳以上のお客様は大人チケットをご購入下さい。

※小人チケットでイベントにご参加いただけるのは3歳~17歳・高校生となります。

※小人チケットをご購入の方は、当日現地受付にて年齢確認をさせていただきます。対象書類に関してはHPをご確認ください。

※2歳以下のお子様はチケットは不要です。お連れ様の膝上等でご鑑賞となります。



