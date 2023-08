[株式会社パルコ]

【PARCO出版】特報『右近 plus4人 尾上右近アーティスト対談集特装版』限定特価オンライン予約販売開始!



書籍『右近vs 8人 尾上右近アーティスト対談集』の特装版を、PARCO出版より限定発売いたします。尾上右近さんと本書に登場するアーティストのオリジナル限定グッズ一式を、横尾忠則さんデザインによる「研の會」ポスタービジュアルをあしらった文箱に入れてお届けする『右近 plus 4人 尾上右近アーティスト対談集 特装版』です。グッズはいずれも、老舗専門店による特注品。ONLINE PARCOにて特別価格での先行予約販売を開始いたしました。





『右近 plus4人 尾上右近アーティスト対談集 特装版』











*文箱デザインには、本書での対談をきっかけに横尾忠則さんが今年描き下ろした、尾上右近さんの自主公演『研の會』のポスタービジュアルを使用しています。

*文箱サイズ、上フタ:336mm×256mm×52mm、下ハコ:326mm×246mm×62mm





■『右近 plus4人』参加アーティスト

横尾忠則さん

舘鼻則孝さん

エリイさん(Chim↑Pom from Smappa!Group)

中野泰輔さん



■『右近 plus4人』内容物

〇文箱(日本橋 榛原)

〇江戸扇子(浅草 文扇堂)

〇匂い袋「花くるま」(香老舗 松栄堂)

〇一筆箋(日本橋 榛原)

〇右近さん描き下ろしデザインの手拭(染絵てぬぐい ふじ屋)

〇特装版用カバー付き書籍『右近 vs 8人』

〇右近さんの対談感想コメント動画DVD



■詳細とご予約はこちらから

https://online.parco.jp/shop/default.aspx

特別価格:21,000円(税別・送料込み)

通常価格:23,000円(税別・送料込み)

先行予約販売終了日時:8月31日(木)23:59

*9月1日以降はより通常価格にて予約販売いたします。

*特別価格での先行販売につき、ご予約はお一人様1点に限らせていただきます。

*発送予定:10月中旬

『右近plus 4人 尾上右近アーティスト対談集特装版』についての情報は、PARCO出版HPにて随時更新してまいります。

https://publishing.parco.jp/



