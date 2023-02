[ぴあ株式会社]

BABYMETALが2年3ヶ月ぶりに表紙を飾る『ぴあMUSIC COMPLEX(PMC) Vol.27』の発売が、3月10日(金)に決定いたしました。





BABYMETALは、1月28・29日に千葉・幕張メッセ国際展示場ホールで開催された「BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE -」で、1年9ヶ月ぶりにライブ活動の封印を解除。開催前日の規制緩和を受け、フルキャパ&声出しが急遽可能になるという奇跡が起きた2DAYSで、まさに“BABYMETAL IS BACK!”を見せつけました。



今号では、同公演についてはもちろん、日本武道館以降のSU-METALとMOAMETALのBABYMETALへの思い、さらにコンセプトアルバム『THE OTHER ONE』のリリースに向けた、カムバックスペシャルとして大特集します。



2年3ヶ月ぶりのSU-METAL、MOAMETALの撮り下ろし&インタビューをたっぷりお届けする上、KOBAMETALが語る“BABYMETAL RETURNS”“THE OTHER ONE”も掲載。封印中の自問自答、そして、BABYMETALの奇跡、SU-METALとMOAMETALの絆とは? FOX DAYである4月1・2日に、神奈川・ぴあアリーナMMで行われる「BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE -」を前に、必読の書を鋭意制作中。PMC読者にはおなじみの、MOAMETALによるPMC読者へのおすすめの曲も聞きましたので、ぜひともチェックしてください。



つきましては、「「BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE -」で感動した曲は?」など、同特集を盛り上げる読者アンケートを募集中。ぜひ、みなさまの声をお寄せください。



なお、タワーレコードで購入された方には、特典として表紙の写真を使用したポストカードが付きます。数に限りがありますので、お早めに。



【読者アンケート実施】

「BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE -」を大調査!

2/24(金) 23:59までアンケート実施中

URL https://www.pia.co.jp/ssl/cgi-bin/genform/form.cgi?ptn=pmc_vol27

『ぴあMUSIC COMPLEX(PMC) Vol.27』コンテンツ



表紙 BABYMETAL

SU-METAL、MOAMETALインタビュー&撮りおろしグラビア

「BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE -」2DAYSライブレポート

KOBAMETALインタビュー

『THE OTHER ONE』SELF LINER NOTES

読者アンケート

Sabatonインタビュー ほか

※仕様、構成、内容等は変更される場合がありますので予めご了承ください。









