[株式会社 三越伊勢丹ホールディングス]

伊勢丹新宿店 本館・メンズ館 各階におきましても「イタリアフェア」を併催いたします。



■会期:2023年9月20日(水)~9月26日(火)

エムアイカード会員さま特別ご招待日 9月20日(水) 1日限り[午後5時終了]

一般会期 9月21日(木)~9月26日(火) [最終日午後6時終了]

■会場:伊勢丹新宿店 本館6階 催物場

※特設サイト https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/italia_10







今回のイタリア展は、伊勢丹新宿店 新宿出店90周年を記念してスペシャルな企画をお届けいたします。ヴェネト州にスポットを当てたイートインでは、イタリアから名店のシェフも来日し、その腕を振るいます。この他にもティータイムにおすすめのドルチェをはじめ、イタリアの食文化を彩る郷土料理や名物、ワインなど、注目の美味が目⽩押しです。イタリアとの美味しい出会いに満ちあふれた1週間を、心ゆくまでお楽しみください。また各階におきましても、イタリアフェアを併催し、イタリアの魅力をファッションからライフスタイル、食まで全館より発信いたします。



【イートイン特集】







<リストランテ ジェッリゥス>スパゲッティ イカの墨煮 ⾚パプリカのアグロドルチェのピューレ 3,520円(1人前/日本製) 【初登場】

ヴェネト州の郷土料理の「イカ墨煮」をからめたスパゲッティです。甘酸っぱい赤パプリカのピューレとういきょうと一緒に。





シェフのアレッサンドロ・ブレーダ氏 は、2000年より現<リストランテ ジェッリゥス>のシェフとなり、2004年に初めてミシュランガイドの一ツ星を獲得、2023年現在も星を継続獲得している。料理は常にクリエイティブでありながら、ブレーダ氏ならではの個性を五感から感じられる構成となっています。











<ピッツェリア・ダ・エツィオ>ピッツァマルゲリータ・アグルマータ(レモン香るマルゲリータ) 2,420円(1人前/日本製) 【初登場】

オリジナルトマトソース、モッツァレラ、バジルをベースに焼き上げ、セミドライトマト、⽺のチーズとレモンの香るピッツァ。





シェフのデニス・ロヴァテル氏 は、2009年、生まれ故郷でもあるアラーノ・ディ・ピアーヴェにて、⽗親の経営するピッツェリアを受け継ぐ。いくつかの賞も獲得し、2019 年にはサンペレグリノ&アクア・パンナ社主催のイノベーションと環境保護賞を、2021年には同様に、環境や健康に配慮したピッツァを評価したグリーンオーブン賞を獲得。









<マルティノッティ プロセッコ バー&カフェ>プロセッコDOC 880円~(100ml/1杯/イタリア製) 【初登場】

「プロセッコDOC」は世界で最も多く生産され、最も親しまれているスパークリングワイン。爽やかで果実味も豊か、カジュアルに日常を彩ります。食事との相性の良さはもちろん、カクテルにしても美味しくいただけ、楽しいイタリアの象徴的なワインをお楽しみいただけます。





【パン・総菜特集】







<パネッテリア ハガリ>フォカッチャ 各756円(各1個/日本製) 各日各100点限り 【初登場】

トマト、バジル、プレーンの3種のフォカッチャをご用意。日本人の好みに合わせてふんわり焼き上げました。







<cucina tirolese 三輪亭 per famiglie>

パールル(郷土パン) 251円 (75g/1個/冷凍/日本製) 100点限り 【初登場】

パールルは、南チロルらしいハーブをふんだんに使い、サワー種で作る丸く平べったい形が独特なライ麦粉のパン。パールルとは、カップルと言う意味で〇〇の二つくっついた形が、本来の形状。燻製生ハムやサラミと一緒に食べたり、挟んだりすると一層南チロル風になります。



3種のカネーデルリ(団子3ヶ、ソース付)781円 (冷凍/日本製)100点限り

イタリア・南チロル地方(アルト・アディジェ)の郷土料理の一つ。カーネデルリ(canederil)。丸い団子状の形状は白いパンをサイコロ状にして、季節の野菜を練りこんで色鮮やかに仕上げます。ほうれん草と燻製生ハム入りと、ビーツの3種のカーネデルリです。チーズたっぷりのミートソースと絡めてお召し上がりください。







<パルミジャーノ・レッジャーノ協会>パルミジャーノ・レッジャーノ 各日200 セット 501円

イタリアチーズの王様、パルミジャーノ・レッジャーノ。粉にしてパスタやサラダにかけるだけ?それだけじゃもったいない!ごろんと一口大に割って、ワインのおつまみにするのがおすすめです。フルーティーで旨味たっぷりのチーズプレートは、プロセッコとの相性も抜群です。





【ワイン特集】







<テヌータ ルーチェ>ルックス ヴィティス 2019 8点限り 31,900 円(⾚/750ml/イタリア・トスカーナ製)

2019 年は5度目のヴィンテージで、日本で150 本のみの限定品です。みずみずしい口当たりと、力強くシルキーで上品さと豊かさのあるタンニンがワインにいきいきとした味わいを与え、⾮常に長い余韻を生み出します。





伊勢丹新宿店 本館・メンズ館 各階においても「イタリアフェア」を併催いたします。





イタリアフェアのテーマは「イタリアを感じる、リアルな体験価値」。ファッション、暮らし、食までイタリアづくしの1週間です。詳しくは、イタリアフェア特設サイトをご覧ください。

■特設サイト https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/f_italia_10





PITTI IMMAGINE UOMO @ ISETAN MEN‘S (ピッティ イマジネ ウォモ@イセタンメンズ)

■9月20日(水)~10月3日(火)

■伊勢丹新宿店 メンズ館5階 メンズテーラードクロージング

イタリアのフィレンツェで毎年開催される世界最大級のメンズファッションの展示会「PITTI IMMAGINE UOMO(ピッティ・イマジネ・ウォモ)」の熱気をメンズ館で再現した「PITTI IMMAGINE UOMO at ISETAN MEN’S」を開催。メンズ館5階では、世界で活躍するイタリアの注目ブランドのデザイナーや技術者をお招きして、彼らのファッションへの熱意を対話を通じて感じていただき、その想いを具現化したさまざまなアイテムをご紹介。当日は各ブランドのプレゼンテーションやオーダー会を実施するなど、現地でしか味わえない体験をご提供します。

※招聘者来場スケジュールに関しては、下記をご参照ください。

http://www.imn.jp/post/108057206058 [9月13日(水)10時公開予定]







クラフツマンズフェスタ

■9月20日(水)~10月3日(火)

■伊勢丹新宿店 メンズ館5階 メンズテーラードクロージング/メイド トゥ メジャー

珠玉のメンズスタイルを手がける職人にフォーカスしたクラフツマンズフェスタを開催いたします。顧客ニーズが多様化し、大量消費からこだわりの一品を愛着をもって長く愛用する傾向にある昨今。こうした顧客のニーズにお応えすべく、国内外の一流テーラーや職人を招聘し、実際にコミュニケーションを取りながら比較検討・購買ができる特別な機会をご用意いたしました。会期中は<オラッツィオ・ルチアーノ><シセイ><マリネッラ><ステファノ ベーメル>他、多数のブランドから職人が来場するほか、特別企画として<サルトリア・ピロッツィ><アンブロージ><アンナ・マトッツォ>の3ブランドのレジェンドが来場して、お客さまだけのONスタイル一式(ジャケット・パンツ・シャツ)をお仕立てするパーソナルオーダー会を実施いたします。

※招聘者来場スケジュールに関しては、下記をご参照ください。

http://www.imn.jp/post/108057206059 [9月13日(水)10時公開予定]



<トッズ>2023年秋冬ポップアップイベント

■9月20日(水)~9月26日(火)

■伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージ

2023年秋冬の最新コレクションをご紹介するポップアップイベント「TOD’S THE ART OF CRAFTSMANSHIP(トッズ アート オブ クラフツマンシップ)」を開催。「アート オブ クラフツマンシップ」は、世界的に注目をされている写真家ティム・ウォーカー氏と<トッズ>によるコラボレーションプロジェクトで、2023年ミラノ・デザインウイーク期間中に一般公開された同名のエキシビションの世界観からインスピレーションを得た会場では、レザーを扱う職人技を象徴する道具として、ハサミや巻尺、ブラシなどがデフォルメされた形状でプロップとして配され、遊び心豊かに<トッズ>のクラフツマンシップを表現しています。





※価格はすべて税込です。

※出店店舗、出品商品が変更になる場合がございます。

※仕入れ状況、収穫状況により、商品内容、限定数量が変更になる場合がございます。

※写真はイメージになります。





【NEWS】

株式会社三越伊勢丹PR担当が発信するメディア関係者さま向けサイトをOPENいたしました!

是非ご覧ください。

・メディア関係者さま向けサイト

https://www.isetan.mistore.jp/common/pr.html



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/12-15:16)