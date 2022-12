[阪神電気鉄道株式会社]

六甲山観光株式会社(本社:神戸市 社長:寺西公彦)が六甲山上で運営する六甲ガーデンテラスの神戸セレクト雑貨ショップ「ホルティ」では、2022年12月10日(土)から2023年1月31日(火)まで『Merry Christmas & Happy New Year!「ティンガティンガ・アート原画展」 in 六甲山』を今年も開催します。





ティンガティンガ・アートは、1960年代末に東アフリカのタンザニアで発祥した絵画スタイルで、ティンガティンガという名称は創始者の名前Edward Saidi Tingatinga(1932‐1972)に由来します。サバンナの動物や豊かな自然、人々の暮らしを、現地ティンガティンガ芸術村で活躍するアーティストたちが、たった6色のペンキから色鮮やかにのびのびと描き出す、ダイナミックな作風が魅力のアフリカを代表する現代アートです。

この度、新たに入荷するティンガティンガ・アートの原画30点を含む、約100点の展示販売会を実施し、開催期間限定で原画をお買い上げのお客様には、ティンガティンガ・アートのクリスマスカードをプレゼントいたします。また、オリジナルトートバッグや東アフリカのテキスタイル「キテンゲ」を使った缶バッジの制作が体験できるワークショップ、アフリカ直輸入製品がにぎやかに並ぶ「アフリカンマーケット」も同時に開催します。

本展の今年のテーマは「笑顔の花」。楽しくユーモラスな雰囲気が漂うティンガティンガ・アートを通して、皆様に笑顔溢れる素敵な年末年始を過ごしてもらいたいと願っております。





『Merry Christmas & Happy New Year!「ティンガティンガ・アート原画展」 in 六甲山』 開催概要

【開催場所】

神戸セレクト雑貨ショップ「ホルティ」

【開催日時】

2022年12月10日(土)~2023年1月31日(火) 10時~17時30分

※2023年1月9日(月・祝)までの土日祝は20時閉店となります。

※2023年1月1日(日・祝)は臨時休業となります。

【関連イベント】

(1) ぬりえで楽しむティンガティンガのどうぶつトートバッグ作り





<開催日時>

開催期間中の毎日

<内容>

タンザニアのティンガティンガ・アーティストが描いたサバンナの動物の「ぬりえ」に、着色やお絵かきをお楽しみいただけます。出来上がりましたら、その場でA4サイズのトートバッグにプリントし、世界に一つだけのオリジナルバッグが作れます。

作業時間は1回30~60分で、随時受付しております。

<料金>

1,800円(税込)

<定員>

専用の機械が1台しかない為、バッグへのプリントは1名ずつの体験となります。

<場所>

ホルティ店内のワークショップスペース



(2) キテンゲ缶バッジづくりワークショップ





<開催日時>

開催期間中の毎日

<内容>

東アフリカのテキスタイル「キテンゲ」の端切れを使った缶バッジづくりです。

作業時間は1回約10分で、随時受付しております。

<料金>

400円(税込)

<定員>

専用の機械が1台しかない為、1名ずつの体験となります。

<場所>

ホルティ店内のワークショップスペース



(3) アフリカンマーケット

<開催日時>

2022年12月10日(土)~2023年1月31日(火)の毎日

<内容>

東アフリカのテキスタイル「キテンゲ」やスワヒリ語のメッセージが描かれた万能生活綿布「カンガ」を使用して作られた服飾雑貨の他、書籍、コーヒー、紅茶などを販売いたします。

<場所>

ホルティ店内の中2階スペース







◆神戸セレクト雑貨ショップ「ホルティ」 営業概要

【営業時間】

10時~17時30分

※2023年1月9日(月・祝)までの土日祝は20時閉店となります。

【定休日】

水曜日 ※2023年1月1日(日・祝)は臨時休業となります。

【WEBサイト】

https://www.rokkosan.com/top/goods/horti/





六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com



リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/592b4cb72124cefe11f93679bac63bb5c5c93733.pdf



