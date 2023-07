[株式会社パルコ]

ポップカルチャーが集まる“オタク文化の聖地”池袋に位置する池袋PARCO 今夏はアイドルに変身した「シルバニアファミリー」といっしょに、#池袋パルコは推し活を応援します !!



池袋PARCOは、8月4日(金)~8月31日(木)の期間、アイドル・キャラクターなどのさまざまな「推し」を応援するオタク活動(=推し活)に励むファンの方々を応援する『推しのいる夏』キャンペーンを開催いたします。

3年目の開催となる今夏の推し活キャンペーンアンバサダーには「シルバニアファミリー」を起用!





アイドルに変身し、オリジナルのメンバーカラー衣装をまとったポップな広告展開や、連動キャンペーンを実施します。各ショップでは推し活グッズの取り扱いや、スタッフによる「ライブ参戦ファッション」も大特集。

期間中は、推し活にまつわる注目の期間限定ショップやタイアップも多数展開します。

恒例の“推しへの愛をぶつける”メッセージボードや応援広告の受付、ハッシュタグ投稿キャンペーンもパワーアップ。今夏も池袋PARCO全体で、「推し活」を盛り上げます。









推し活キャンペーンアンバサダーは “シルバニアファミリー”!







シルバニアファミリーから、5人組のスーパーアイドル誕生!?

フレア、ラルフ、ライラ、ポーリーン、レノンが、池袋PARCOオリジナルのメンバーカラー衣装をまとって、

みんなにハッピーを届けます!





















[特設WEBサイト]https://ikebukuro.parco.jp/page/oshikatsu/





[クリエイティブスタッフ/撮影協力]

・アートディレクション&デザイン 加藤 秀幸、柴田 リオ(grindhouse)

・フォトグラファー 楠神 英晴(TRIVAL)

・レタッチャー ari.inc

・シルバニアファミリー・衣装協力/株式会社エポック社

・撮影小物協力/CHATOY、株式会社バンジハンエース、株式会社セリア

※使用商品は予告なく欠品廃盤になる可能性があります。









CAMPAIGN&EVENT







1. 『シルバニアファミリー』がアンバサダーに!POPUPやオリジナルグッズ販売、ノベルティ等のキャンペーンを実施

2. 各ショップでは推し活グッズの取り扱いと、スタッフによる「ライブ参戦ファッション」を大特集

3. 大好評「推し活メッセージボード」で推しへの愛をぶつけよう!Twitterハッシュタグキャンペーンも同時開催

4. 応援広告ジャックプラン

5. 推し活にまつわる期間限定ショップ・タイアップイベントも多数展開!





この夏の推し活をいっしょに盛り上げてくれるシルバニアファミリーのわくわくする企画が盛りだくさん!







シルバニアファミリーの期間限定ショップ「シルバニアファミリー ポップアップパーク」開催!









シルバニアファミリーポップアップパーク

8月9日(水)~8月20日(日) 本館B1Fイベントスペース



池袋PARCOでポップアップパークを初開催♪

シルバニアファミリーの大きなお人形といっしょに写真が撮れるフォトスポットがいっぱい!

限定商品やくじもご用意しています。









シルバニアファミリー × 池袋PARCO のオリジナルグッズを販売!









8月9日(水)~8月31日(木) 「ONLINE PARCO」にて受注受付

※9月30日(土)までに発送いたします。





「推しのいる夏」キャンペーンビジュアルを使用した池袋PARCOオリジナルグッズが登場!

8月31日(木)までの期間限定受注生産となります。





【販売アイテム】クリアファイル・ポストカード・クリアポーチ・フォトケース・トレカケース

※パルコの公式通販サイト「ONLINE PARCO」よりご注文いただけます。

※一部アイテム(クリアファイル・ポストカード)は、本館B1F「シルバニアファミリーポップアップパーク」でも販売いたします。





ONLINE PARCOサイト https://online.parco.jp/shop/c/cs028542/









全館買上ノベルティ「シルバニアファミリーステッカー」プレゼント









館内にて4,000円お買上げで池袋PARCOオリジナルシルバニアファミリーステッカーをプレゼント!





期間中4,000円(税込・合算可)お買上げのレシートをご提示で、池袋PARCOオリジナルのシルバニアファミリーステッカー全6種からランダムで1枚をプレゼントいたします。





■期間:8月9日(水)~ 限定数 無くなり次第終了

■引換場所:本館1Fインフォメーション横特設会場

■引換方法:池袋PARCO館内にてお買上げのレシートを引換会場にてご提示ください。





※4,000円(税込・合算可)お買上げごとに全6種から1枚ランダムでお渡しいたします。

※お一人様一回につき上限6枚までのお引換となります。

※期間中のレシート合算可。期間中の日付のみ有効。一度引換をしたレシートは再度の引換時には使用出来ません。

※本館・P’PARCO レシート発行可能ショップは全て対象となります。一部サービス店舗除外。

※企画内容は予告なく変更となる場合がございます。









Instagramハッシュタグキャンペーン









■応募期間:8月4日(金)~8月31日(木) 23:59

■応募方法:

・池袋PARCO公式Instagramアカウント(@parco_ikebukuro_official)をフォロー

・ハッシュタグ #池袋パルコxシルバニア推しのいる夏 を投稿に記載

・「シルバニアファミリー」と「推し活」どちらにも関連するお写真をフィード投稿





Instagramでハッシュタグ「#池袋パルコxシルバニア推しのいる夏」を付け、フィード投稿をしてください!

お写真は、「シルバニアファミリー」と「推し活」にどちらにも関連するものが応募条件になります。

ハッシュタグ投稿してくれた方の中から抽選で10名様に、池袋PARCOオリジナルのシルバニアファミリー

ステッカー全6種セットをプレゼントいたします。





※8月9日(水)より池袋PARCO館内お買上げ4,000円でプレゼントするノベルティと同様のステッカーになります。









フォトブースが多数登場!







1.本館B2F エスカレーター横 2.本館8F エスカレーター横 8月9日(水)~8月20日(日)

3.本館2F A+TOKYO前 8月4日(金)~8月31日(木)





本館B2F、8Fにはシルバニアファミリーの大きなお人形が登場するフォトブースを設置!

本館2Fには、キャンペーンビジュアルに登場した5人組を展示いたします。

各メンバーカラーの背景で、自分の推しを撮影できるボードもご用意♪お人形やアクスタ、ぬいをご持参ください!









「シルバニアファミリー」について









緑ゆたかな森の中で、動物のキャラクターたちがおくる、やさしく夢あふれる暮らしを表現したドールハウス遊びのおもちゃシリーズ。

1985年の発売以来、お家や人形、家具、お店など、かわいらしさとディテールにこだわった精巧なデザインで、年齢・性別を越えて世界70以上の国と地域で愛されてきました。

「自然・家族・愛」をテーマに、子どもたちの想像・創造力はもちろん、家族の絆や思いやり、自然を大切にする心を育み、情緒豊かな成長を促します。

また、2023年11月23日には、シリーズ初となる“映画公開”を予定しております。





■シルバニアファミリー公式サイト:https://www.sylvanianfamilies.com/ja-jp/

■Instagram:@sylvanianfamilies_jp

■Twitter:@SylvanianJP





【権利表記(シルバニアファミリーに関する内容をご掲載いただく際には、下記の権利表記をお入れください)】

(C) EPOCH





館内各ショップでは推し活グッズの取り扱いや、スタッフによる「ライブ参戦ファッション」も大特集!







メンバーカラーが揃うアイテムや、推し活便利グッズをSNSにて紹介















池袋PARCOショップスタッフの『ライブ参戦ファッション』を大特集!







池袋PARCO15ショップのスタッフによる、各ショップおすすめの『ライブ参戦ファッション』スナップを特設サイトにて公開中。夏フェス、アイドルのライブなどにぴったりのファッションで、最高の1日に!







大好評「推し活メッセージボード」で推しへの愛をぶつけよう!Twitterキャンペーンも同時開催







「推し」への愛を書き込む大型メッセージボード!LINEに写真をアップロードで遠征費が当たる!







本館2F A+TOKYO前 特設会場



期間中、専用メッセージカードにあなたの推しを書き込んで、推し活メッセージボード貼り付けてください!

書き込んだメッセージカードをスマホで写真撮影し、池袋PARCO LINE@のトーク画面に送信してくれた方の中から抽選で1名様に、推し活遠征費の軍資金としてHIS旅行券5万円分をプレゼントいたします。

※メッセージカード・ペンはメッセージボードの横に設置いたしますのでご自由にご使用ください。









SNSでも「推し」への愛のメッセージを募集!

抽選で1名様に「推し」を応援できる「広告枠」をプレゼント









Twitterでハッシュタグ「#池袋パルコは推し活を応援します」を付け、「推し」への愛を投稿してください!

ハッシュタグ投稿で推しを紹介してくれた方の中から抽選で1名様に、あなたの推しを応援できる池袋PARCOのサイネージとポスター「広告枠」をプレゼント!









昨年より大好評!韓国発祥の応援広告を池袋PARCOで実施!

外壁大型ビジョンを含むジャックプランを展開。【8月限定】ビアガーデン連動も可能!









6~8月限定で池袋PARCOのOOHへ一般のお客様がお申込み可能な「応援広告」プランを展開しております。

韓国発の応援広告を日本国内で多数手がける「センイル広告エージェンシーJAPAN」と協業にて、池袋PARCO本館外壁ビジョンを含む複数箇所を販売。

【8月限定】屋上「コリアンBBQビアガーデン」との初連動でオリジナルドリンクも提供!





【お申込み専用ページ】

https://birthdayadjp.shop/blogs/birthday/parco-2023-06

※ジャックプランは応募期間終了済 ※各種単体プランは受付中





《 上記のキャンペーンに記載された「推し」の名前や内容は全て拝見し、今後の池袋PARCOの企画・タイアップの参考とさせていただきます! 》





推し活にまつわる期間限定ショップ・タイアップも多数展開!







注目コンテンツとのタイアップイベント









■『あさステ!→よるステ!5th Anniversary in 池袋PARCO』

8月1日(火)~8月13日(日) 本館8F 他

文化放送にて毎週水曜日25時より放送中の『よるステ!』。

有澤樟太郎、矢崎広、染谷俊之、赤澤遼太郎の4人が週替わりでパーソナリティを務める番組の開始5周年を記念してタイアップキャンペーンを開催!





1.『あさステ!』衣装・等身大パネル展示(本館8F エレベーター前)

2.レストラン・カフェ限定『よるステ!』ノベルティプレゼントキャンペーン

1,200円(税込)以上ご注文いただいたお客様に先着で池袋PARCO限定『よるステ!』ノベルティを1つ進呈(全4種・ランダム配布)

3.Instagram チェキプレゼントキャンペーン

池袋PARCO Instagramアカウントをフォロー&対象の投稿にコメントで、

『よるステ!』パーソナリティのチェキを抽選でプレゼント!

その他、パーソナリティの館内放送やオリジナルポストカードのオンライン販売も!

https://ikebukuro.parco.jp/pnews/detail/?id=24441





■『john史展』

8月16日(水)~8月22日(火) ※最終日は16時閉場予定 本館7F イベントスペース

音楽クリエイターjohnによる初めての個展。

音楽・イラスト・映像までマルチに手掛けるjohnの、ボカロPとしての作品からソロプロジェクト「TOOBOE」以降の作品も含めたアートワークが一堂に会する個展です。

本個展で初登場の描きおろしアートも登場するのでお楽しみに!





▽john本人コメント

「活動を始めて4年、今までの活動をまとめた展示イベントを開催することになりました。

音楽を生業にしていますが実は大半のアートワークを自身で手掛けています。

そんなイラストから振り返るjohn史展を是非ともお楽しみください。グッズもあります。」

https://ikebukuro.parco.jp/pnews/detail/?id=24613





■\SCARZ 推し活イベント 『SCARZ FAN MEETING WEEK』/

8月18日(金)~8月24日(木) 本館3F 特設会場 他

国内外の競技シーンで活躍するプロesportsチーム「SCARZ」

POP UP SHOPやファンミーティングなど、esportsチームによる全く新しい形のイベントです!

▽スケジュール

8月18日(金)、21日(月)、22日(火):第五人格部門 グループチェキ撮影

8月19日(土)、20日 (日):VALORANT FAN MEETING

8月23日(水)、24日(木):スマッシュブラザーズ部門 ぱせりまん選手の特設ショップ

https://ikebukuro.parco.jp/pnews/detail/?id=24617









人気アーティストやキャラクターショップ・展覧会









■寺田てら個展 "Chroma"

8月11日(金・祝)~8月28日(月) 本館7F PARCO FACTORY

ポップでありながらちょっぴりダークな独自の色彩感覚が評価されTwitterフォロワー20万人を越える新時代のデジタルクリエイター・「寺田てら」。

初作品集”Chroma”をPARCO出版より刊行いたします。

本作品集の刊行を記念した展覧会「寺田てら個展"Chroma"」を池袋PARCOにて開催いたします。

入場料:700円(税込) ※ノベルティ付き

https://art.parco.jp/parcomuseum/detail/?id=1254





■ゴールデンカムイ×サンリオキャラクターズ×THE GUEST cafe&diner

6月29日 (木)~9月3日 (日) 本館7F THE GUEST cafe&diner

第四期を好評放送中のTVアニメ『ゴールデンカムイ』とサンリオキャラクターズの第2弾コラボのカフェを THE GUEST cafe&diner 池袋パルコ店にて開催いたします。

テーマは「洋食屋さん」。ゴールデンカムイの各キャラクターがコック服を着てサンリオキャラクターたちと登場。

<CAFE> 11:00 ~ 21:30(フードL.O.20:30、ドリンクL.O.21:00)

<SHOP> 11:00 ~ 21:00

https://the-guest.com/goldenkamuy_sanriocafe_tokyo/





■マツケンサンバ POP UP SHOP

7月28日(金)~8月28日(月) 本館6F 0%IKEBUKURO

俳優「松平健」の大ヒット曲『マツケンサンバII』初の期間限定ショップ

『マツケンサンバPOP UP SHOP』を開催いたします。

本ポップアップでは総勢50商品を越える「マツケンサンバ」オリジナルグッズも販売します!マツケンサンバの煌びやかな世界観を再現した店内装飾に加え、松平健が実際に着用していた衣装も展示します!

全身でマツケンサンバを浴びられる!目がくらむほどの煌めきを感じに池袋PARCOへぜひお越しください。

https://art.parco.jp/ikebukuro/detail/?id=1247









推し活にまつわる期間限定ショップ









■WEGO 推し活 POP UP STORE

8月21日(月)~8月31日(木) 本館B1F コンコース

「WEGO」痛バッグ専門の期間限定ショップを開催!

豊富なカラーバリエーションと、定番から最新デザインまで、痛バッグ業界でもトレンドを巻き起こすWEGOが、新作バッグ等の新商品を含む、おすすめ&トレンドの痛バッグを販売いたします。

WEGO池袋パルコ店Twitter:https://twitter.com/wego_ikebukuro





■Kawaii☆Stars

8月4日(金)~8月13日(日) 本館B1F コンコース

伊藤芽衣がプロデュースする【カワイイクリエイタープロジェクト(ハート) 】

あなたの日常にほんのちょっぴりのカワイイ魔法をかけたい(ハート)をコンセプトに。

さまざまなカワイイ(ハート)を生みだす人気クリエイターたちが集まった

カワイイのスペシャリストちーむ。

きらきらしたカワイイ世界観を発信していきます(ハート)

カワイイ世界が大好きなあなたに(ハート)

とびっきりの魔法が届きますように…(ハート)





■MocA-Tokyo

8月14日(月)~8月20日(日) 本館B1F コンコース

SNS総フォロワー数5万人のアクセサリーブランド「MocA-Tokyo(モカトーキョー)」。数々のモデルやインフルエンサー御用達のブランドが、池袋PARCO初登場!7日間限定で、推し活に特化したアイテムをたっぷり販売!

POPUPで2点5000円以上購入した方には、先着でオリジナルのネックレスノベルティをプレゼントいたします。





■coly pop!

8月24日(木)~8月30日(水) 本館7F ポップアップスペース

「だいすきを広げる、"推し活"ポップアップストア」をコンセプトに、ネイルチップ・硬質ケース・ペンライトリボンなどのハンドメイド作家様作品や、ネイルパーツ・マニキュアといった「推しネイル」商品など、推し活がもっと楽しくなるアイテムをお届けします。

★ワークショップ告知★

8月25日(金)~ 8月27日(日)の3日間限定で、KAEDE-HIME主催「推しネイルオイルワークショップ」を開催します!

実施日:8月25日(金)、8月26日(土)、8月27日(日)

実施時間帯:12:00∼ / 13:00∼ / 14:00∼/ 15:00∼ /16:00∼ / 17:00∼

※各回先着4名

体験方法:事前予約制(空きがある場合に限り、当日受付可能)

体験費用:3,500円

事前予約受付:https://airrsv.net/colypop/calendar



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/27-18:46)