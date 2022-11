[阪神電気鉄道株式会社]

阪神電気鉄道株式会社(本社:大阪市福島区、社長:秦雅夫)は、株式会社スポーツワン(本社:横浜市港北区、代表取締役:武田利也)との共催で、阪神甲子園球場において「甲子園エンジョイラン2023」を開催します。







~エンジョイポイント~

その1 阪神甲子園球場のグラウンドレベルを楽しめる!

その2 トラッキー・ラッキー・キー太が会場に登場!

その3 チーム参加型の「リレーラン部門」が復活!

その4 阪神甲子園エンジョイラン2023イベント限定Tシャツも販売!



本イベントは2017年に当社沿線の交流イベントとしてスタートした「甲子園リレーラン」のご好評を受けて発展し、今回で6回目となる、阪神甲子園球場を舞台とするファンランイベントです。今回は、昨年まで新型コロナウイルスの感染状況を踏まえて開催を見送っていたチーム参加型のリレーラン部門が復活するほか、家族で楽しめるファミリーラン部門や個人で参加できるカジュアルラン部門といった、様々な部門をご用意しました。いずれの部門も、阪神甲子園球場のグラウンドレベルを走り、記念撮影をして、楽しんでいただける内容となっています。また、当日最後に開催するカジュアルラン部門では、競技終了後に阪神甲子園球場のスタジアム照明が点灯した夜のグラウンドを見学できる「甲子園ナイターグラウンド見学」がセットになったスペシャルコンテンツとなっています。

野球ファンの方にも、新鮮な環境でのラン体験をしたい方にも楽しんでいただける本イベントに是非ご参加ください。詳細は、次のとおりです。



■イベント概要

大会名

甲子園エンジョイラン2023

日時

2023年1月7日(土)開催

開催場所

兵庫県西宮市 阪神甲子園球場



種目・スケジュール

部門 リレーラン部門

概要 4~10人のチームで周回コースを15周(約13.5km)走る

料金 1名4,000円(税込)

定員 150チーム

参加資格 中学生以上

時間

受付時間 07:30~08:30

写真撮影 07:40~08:30

競技時間 09:05~10:45



部門 ファミリーラン部門【1】【2】

概要 2~4人のご家族で一緒に周回コースを2周(約1.8km)走る

料金 1名2,500円(税込)

定員 240名×2枠

参加資格

小学生以下のお子さまを含むご家族2~4名

※必ず小学生以下のお子さまと保護者(中学生を除く15歳以上)の組合せでご参加ください。

※お子さまのみ又は保護者のみでは当日ご参加いただけません。

時間

受付時間【1】07:30-08:30/【2】12:10-13:10

写真撮影【1】07:40-08:30/【2】12:20-13:10

競技時間【1】08:35-09:00/【2】13:15-13:40



部門 カジュアルラン部門【1】【2】【3】

概要 周回コースを3周(約2.7km)走る

料金 1名4,000円(税込)

※ただし、カジュアルラン部門【3】は「甲子園ナイターグラウンド見学」付きで1名6,000円(税込)となります。

定員 300名×3枠

参加資格 中学生以上

時間

受付時間【1】10:40-11:40/【2】13:45-14:45/【3】14:45-15:15

写真撮影【1】10:50-11:40/【2】13:55-14:45/【3】競技終了後17:00~

競技時間【1】11:45-12:15/【2】14:50-15:20/【3】15:30-16:00

※カジュアルラン部門【3】は、競技時間終了後の「甲子園ナイターグラウンド見学」の中で写真撮影をお楽しみいただけます。



参加賞

・オリジナルフェイスタオル

・甲子園歴史館招待券 又は BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND IN 1種目体験券

※甲子園歴史館招待券 又は BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND IN 1種目体験券は、当日以降、2023年2月28日までご使用いただけます(ただし、2023年1月30日から2023年2月8日の間はメンテナンスのため休業いたします)。

※BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND IN 1種目体験券は、バッティング、トスバッティング、ピッチングから1種目選べるチケットです。

※甲子園歴史館は、招待券の有効期間中の営業日において10:00開館、17:00閉館となります。ただし、イベント当日は18:00閉館となります。最終入館受付は、いずれも閉館時間の30分前です。

※『BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND IN』は、体験券の有効期間中の営業日において10:00営業開始、18:00営業終了となります。

・オリジナル完走証

※完走証は,リレーラン部門ではチーム名と計測タイムを記載します。ファミリーラン部門とカジュアルラン部門では参加者個人名やタイムの記載はいたしません。

・三井ショッピングパークららぽーと甲子園で使用可能な500円分商品券



エントリー期間

2022年11月16日(水)10:00~2022年12月21日(水)23:59

※エントリーは先着順となります。



公式HP https://sportsone.jp/koshien-enjoyrun/

主催 株式会社スポーツワン

共催 阪神甲子園球場

協賛企業 アサヒビール株式会社、セコム株式会社

協力 スポーツを核とした甲子園エリア活性化推進協議会

お問い合わせ先

甲子園エンジョイラン運営事務局(株式会社スポーツワン内)

MAIL:run@sportsone.co.jp



■大会のPRポイント

1.阪神甲子園球場のグラウンドレベルを楽しめる!

2.トラッキー・ラッキー・キー太が会場に登場!

3.チーム参加型の「リレーラン部門」が復活!

4.フェイスタオルなどオリジナル参加賞付き!

5.オプションで「甲子園エンジョイラン2023」オリジナルTシャツも購入可能!

6.カジュアルラン部門【3】では夜の甲子園を楽しめる「甲子園ナイターグラウンド見学」付き!



■周回コースについて







※コンディションが良好であれば写真撮影の際に内野フィールド(土部分)にお入りいただけます。グラウンド内の立入可能エリアは天候及びグラウンド状況を踏まえ当日決定します。あしからずご了承ください。また、立入可能エリア縮小の場合であっても、参加料金の返金・減額には応じかねます。



■甲子園ナイターグラウンド見学について

カジュアルラン部門【3】(受付時間14:45~、競技時間15:30~、参加料金1名6,000円(税込))の参加者様は、競技終了後、スタジアム照明が点灯したナイター環境下でグラウンド見学をお楽しみいただけます。照明に照らされたグラウンドレベルを野球選手になった気分でお楽しみいただけるほか、グラウンドの土部分、ベンチ(1塁側・3塁側)、ブルペン(3塁側)の見学が可能な特別仕様の見学会です。2022年シーズンにリニューアルしたことで新たに加わった、スタジアム照明による演出も体感いただける予定です。幻想的な夜のグラウンドの見学を体験されたい方は、是非カジュアルラン部門【3】にご参加ください。



※グラウンドの土部分は天候及びグラウンド状況によりご案内できない場合があります。

※ナイターグラウンド見学は、17:00から19:00で実施予定です。競技終了(16:00予定)後に会場の場面転換を要しますので、グラウンド見学開始までの間は甲子園歴史館のご見学をお楽しみください。当日の甲子園歴史館は17:30最終入館受付、18:00閉館の予定です。

※ナイターグラウンド見学の最終受付は、18:00を予定しています。

※ナイター照明演出については、ナイターグラウンド見学実施中、およそ30分間隔で行う予定です。







■応募方法

公式ホームページからお申し込みください。

URL: https://sportsone.jp/koshien-enjoyrun/

【応募期間】

2022年11月16日(水)10:00~2022年12月21日(水)23:59

※先着順。定員に達し次第、募集を終了します。



■感染症対策

・入場時に検温を行います。37.5度以上の発熱が確認された場合、イベントへの参加をお断りいたします(発熱が確認された場合、ご家族やチーム単位で参加をお断りする場合もあります。)。

・咳、のどの痛み、体のだるさ、発熱などの体調不良をお感じの場合は、イベントへの参加をお控えください。

・競技前後でのマスクの着用を必ずお願いします(入場時にマスクの着用がない場合、ご参加できません。)。

・運営スタッフはマスクやポリ手袋等を着用します。

・競技では、ウェーブスタート制を採用します。

・更衣室の滞在時間を短くするため、できるだけ走るのに適した服装で当日はお越しいただくよう、ご協力をお願いします。



■ご注意

・新型コロナウイルス感染症の状況等によって、イベントを中止又は内容を変更する場合があります。

・天候及びグラウンド状況によっては、イベントの内容・コース等が予告なく変更となる可能性があります。

・その他、主催者及び関係各団体の責によらない理由による本イベントの中止、競技の中止又は競技内容の変更等が発生した場合(感染症の流行を理由とする場合は、政府要請のほか、主催者側の自主判断によるものも含みます。)、参加費の返金をいたしません。あしからずご了承ください。





