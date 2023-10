[吉本興業株式会社]

タワーレコードdショッピング店、タワーレコードオンライン、タワーレコード全店ドコモショップでの特別展示も実施中







日本のエンタテインメント界で過去最大級の番組制作規模となる日本初!国民プロデューサー(視聴者)が決めるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』。第3弾となる『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』の公式グッズを10月5日(木)よりタワーレコード dショッピング店、タワーレコード オンライン、タワーレコード全店にて販売開始いたします。

今回のシリーズでは、番組配信開始時点でのグッズ展開ということで、 練習生全員のアクリルスタンドやネームプレート、IDカードなど撮り下ろし写真を使用したグッズを盛り沢山展開いたします。特にアクリルスタンドは、応援するメンバーを11人並べられる専用台座の販売も決定いたしました。自分ならではの11人を飾っていただけます。

オンライン、タワーレコード店舗それぞれ限定商品を用意しています。好評につき購入が困難となる場合もありますので、ぜひお早めにご確認ください。



また、ドコモショップ丸の内店では、期間限定で『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』の特別展示を実施中です。推しの練習生を選んで一緒に写真が撮れる<日プガールズ 公式フォトブース>や自分だけの国民プロデューサーIDカードが作れる<THE FILM x PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS ID機>のほか、オフィシャル制服も展示中です。



公式グッズ販売概要





<販売チャンネル>

■タワーレコード dショッピング店 https://tower.jp/site/docomo/dshopping/101

■タワーレコード オンライン https://tower.jp/p101gd

■タワーレコードおよび TOWERmini 全店



<販売期間>

2023年10月5日(木)12:00~2024年1月14日(日)23:59予定



※店舗での予約・取り置きは承れませんのでご注意ください。

※タワーレコード店頭については各店舗の営業時間の通りとなります。

各店舗の営業時間についてはこちらをご確認ください。 https://tower.jp/store/

※商品が完売した場合は、販売終了となる場合があるのでご了承下さい。



販売予定商品については次ページをご参照ください



販売予定商品





■アクリルスタンド(制服ver) 96種



■アクリルスタンド 11人用土台(制服ver)





■フォトカード 5枚セット(制服ver) 96種



■101人顔シール 3枚セット



■IDカード 96種



※商品毎に販売開始日、取り扱いチャネルが異なるため、順次ご案内予定となっています。

グッズ詳細について詳しくはこちらをご確認ください https://tower.jp/p101gd

※グッズの仕様及びデザインは変更になる場合がございますのでご了承ください



ドコモショップ丸の内店内『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』特別展示概要





実施期間:2023年12月16日(土)まで

住所:東京都千代田区有楽町1-13-2第一生命日比谷ファースト1階

営業時間:10:00~19:00



※特別展示ブースはご利用者本人のご予約が必要です。

※ご予約にはdアカウント登録が必要です。

※IDカードに関して営利を目的として、代理で発行し、第三者に転売することを禁止いたします。

▼ご予約はこちら

https://shop.smt.docomo.ne.jp/shop_detail/0300306555700/

店頭来店>カテゴリから選ぶ>その他>PRODUCE101特別展示ブース予約



『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』











【番組公式サイト】 https://produce101.jp/

【番組公式SNS】

X(Twitter):https://twitter.com/produce101jp_

Instagram:https://www.instagram.com/produce101japan_official/

TikTok:https://www.tiktok.com/@produce101japan_official

YouTube:https://www.youtube.com/c/PRODUCE101JAPAN



Lemino配信 番組概要







配信サイト:Lemino

番組名:『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』

出演者:国民プロデューサー代表:木村カエラ、「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」練習生 ほか

配信日時:2023年10月5日(木)21:00~独占無料配信開始(全11回、毎週木曜日21:00更新)

※最終回はTBS系列にて放送後、Leminoにて配信。

Leminoサービスサイト:https://lemino.docomo.ne.jp/

Lemino特設ページ:https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000026/



【PRODUCE 101 JAPAN】とは?





韓国の音楽専門チャンネル『Mnet』で放送され、10代、20代の男女に圧倒的な人気を誇る大ヒットサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101」シリーズの日本版。2019年にSEASON1、2021年にSEASON2を開催。書類・実技の選考を経て、合格者101人を選出。101名は、“練習生”と呼ばれ、歌やダンスなどを披露し、さまざまなミッションに挑戦します。熾烈な競争を勝ち抜いた11名が最後に選ばれ、日本版では、グローバルボーイズグループとして、“JO1”、“INI”がメジャーデビューを果たしました。

これらのすべての過程は、“国民プロデューサー”と呼ばれる視聴者による国民投票で勝ち残る者が決定します。過去にデビューしたいずれのグループも放送当時だけではなく、放送後も番組、広告、音楽市場などの芸能界全般かつ、グローバルな活躍をしています。数多くのスターを輩出、新語・流行語も数多く生み出すなど社会現象を巻き起こした革命的番組です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/04-11:46)